Vì sao yêu cầu của ông Zelensky về Patriot vẫn chưa được đáp ứng?

Trong số tất cả các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho Ukraine, không có hệ thống nào quý giá hơn các khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất.

Hệ thống phòng không Patriots.

Yêu cầu của Tổng thống Zelensky về Patriots vẫn chưa được đáp ứng

Trong tháng Bảy vừa qua, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky liên tục yêu cầu các nước phương Tây cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot - đặc biệt là các mẫu PAC-3 mới nhất - nhưng đến nay vẫn chưa nhận được gì.

Mỹ không còn trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, buộc các đồng minh châu Âu phải gánh chịu chi phí này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu của nhà lãnh đạo Ukraine về 300 tên lửa đánh chặn trong cuộc gặp tại Nhà Trắng tháng trước.

Chỉ có 3 trong số 7 quốc gia châu Âu vận hành hệ thống Patriot đã chia sẻ tên lửa đánh chặn với Ukraine trong năm nay, và số lượng được chuyển giao thấp hơn nhiều so với con số 300 mà ông Zelensky yêu cầu.

Đức đã cung cấp cho Ukraine 35 tên lửa, Tây Ban Nha 5, và Ba Lan được cho là 5.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump đã thúc ép một số quốc gia châu Âu gửi cho Ukraine kho tên lửa Patriot của riêng họ, theo tờ Washington Post.

Một số nước đã từ chối và lập luận, làm như vậy sẽ khiến lãnh thổ của họ không được bảo vệ.

Hôm 10/8, Hàn Quốc - quốc gia được cho là sở hữu từ 150 đến 200 tên lửa đánh chặn PAC-3 - đã chính thức bác bỏ mọi khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tình trạng thiếu hụt Patriot nghiêm trọng đến mức nào?

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, Mỹ đã sử dụng hơn một nửa trong số 2.200 tên lửa đánh chặn Patriot của mình trong 38 ngày chiến tranh với Iran hồi đầu năm nay.

Hiện vẫn còn từ 759 đến 827 tên lửa sẵn sàng cho quân đội Mỹ sử dụng, con số này bao gồm cả các tên lửa được cất giữ trên lãnh thổ của những nước đồng minh, như Hàn Quốc và Đức.

Để giành được những tên lửa đánh chặn còn lại này, Ukraine phải cạnh tranh với Mỹ, Israel và các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, tất cả đều sẽ được ưu tiên nếu Lầu Năm Góc nối lại các cuộc xung đột toàn diện chống lại Iran.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 do Lockheed Martin sản xuất, với năng lực hiện tại chỉ có thể sản xuất 52 tên lửa mỗi tháng.

Tập đoàn MBDA của Đức đang xây dựng một nhà máy sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép, tương tự như Electromecanica Ploiesti của Romania.

Tuy nhiên, nhà máy của Đức sẽ không mở cửa cho đến đầu năm sau, còn nhà máy của Romania sẽ mở cửa vào năm 2028.

Thêm vào đó, nhà máy của Romania sẽ không sản xuất các tên lửa PAC-3 thế hệ mới nhất, mà thay vào đó sẽ sản xuất đạn dược SkyCeptor, được phát triển từ hệ thống "David's Sling" của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã từ chối yêu cầu của ông Zelensky về việc sản xuất đạn dược Patriot theo giấy phép tại Ukraine.