Vì sao vàng bất ngờ bị bán tháo?

Cú điều chỉnh mạnh ở đầu tháng 9 diễn ra sau khi vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ đầu năm.

Chiều ngày 2/9, giá vàng trên thị trường quốc tế giảm xuống sát mốc 4.300 USD/ounce. Như vậy, so với đỉnh tuần trước (hơn 4.600 USD), giá vàng giao ngay đã "bốc hơi" hơn 300 USD/ounce.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết vàng đang chịu sức ép khi nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào những lo ngại lạm phát trong ngắn hạn, một phần xuất phát từ đà tăng của giá hàng hóa.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng trở lại mức 90 USD/thùng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Bên cạnh đó, ông Hansen cho biết cuộc chiến tại Ukraine và điều kiện thời tiết bất lợi trên toàn cầu cũng đang đẩy giá các loại ngũ cốc và hàng hóa mềm tăng cao, dẫn đầu là đường, lúa mì và ngô.

“Nói một cách đơn giản, những mặt hàng đang tạo ra vấn đề lạm phát tiếp tục tăng giá, trong khi những tài sản vốn thường được mua để phòng vệ trước các hệ quả của lạm phát lại giảm giá”, ông nói.

Đợt bán tháo vàng bắt đầu từ phiên thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Fed ở Jackson Hole, Wyoming, tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

“Vàng và bạc đều đã giảm hơn 4% kể từ thứ Sáu, khi bài phát biểu của ông Warsh tạo ra ba lực cản ngay lập tức: kỳ vọng lãi suất ngắn hạn cao hơn, lợi suất thực và lợi suất danh nghĩa tăng, cùng đồng USD mạnh lên”, ông Hansen cho biết.

Trong cuộc trao đổi với Kitco News, ông Hansen cảnh báo việc thị trường tập trung trở lại vào lạm phát có thể gây thêm áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, ông không cho rằng mối quan tâm mới về lạm phát sẽ làm chệch hướng xu hướng tăng dài hạn của vàng, vốn được thúc đẩy bởi lo ngại về nợ công ngày càng tăng và sự suy yếu giá trị của tiền tệ.

“Lãi suất thực tăng do một ngân hàng trung ương có cam kết đáng tin cậy trong cuộc chiến chống lạm phát thường là yếu tố bất lợi đối với vàng. Trong khi đó, lợi suất dài hạn tăng ngày càng xuất phát từ những lo ngại về tính bền vững của nợ, lượng trái phiếu chính phủ phát hành lớn và mức độ đáng tin cậy của chính sách tài khóa lại là câu chuyện khác”, ông nói.

“Chi phí trả nợ liên tục tăng cuối cùng có thể tạo thêm áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách phải ngăn chi phí vay dài hạn tăng vô thời hạn. Vì vậy, vàng vẫn bị giằng co giữa hai lực lượng đối nghịch: chi phí của tiền trong ngắn hạn và những lo ngại dài hạn về lượng tiền cũng như mức độ đáng tin cậy của tiền tệ. Nhu cầu liên tục từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ cũng tạo ra một nguồn hỗ trợ mang tính cấu trúc khác, ít nhạy cảm hơn với những thay đổi ngắn hạn của lãi suất Mỹ.”

Ông Hansen cho rằng những áp lực lạm phát xuất phát từ phía nguồn cung cũng đặt ra những thách thức riêng đối với Fed. “Các ngân hàng trung ương có thể kiềm chế nhu cầu, nhưng họ không thể tạo thêm dầu thô, công suất lọc dầu hay khí tự nhiên”, ông nói.

“Nghịch lý nằm ở chỗ, nếu giá hàng hóa tăng buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, áp lực gia tăng lên các chính phủ đang gánh nặng nợ có thể cuối cùng làm sống lại những lo ngại về tài khóa và sự suy giảm giá trị tiền tệ. Đây từng là những động lực mang tính cấu trúc mạnh nhất thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.”

Theo Kitco News