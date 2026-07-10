Giới truyền thông đã xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc Ukraine không ngần ngại tấn công tàu chở dầu của Mỹ ở gần cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Hôm 9/7, tin tức lan truyền về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một tàu chở dầu đang trên đường đến trạm cuối của Liên doanh Đường ống dẫn dầu Caspian ở gần Novorossiysk.

Theo kênh phân tích Telegram "Whisper of Oil" (Shepot Nefti), con tàu bị tấn công là Yasa Polaris, một tàu thường chở dầu thô CPC Blend được khai thác và chế xuất tại Tengiz, Kazakhstan cho Tengizchevroil - một công ty có cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Chevron của Mỹ.

Các tác giả của nguồn tin cho biết, công ty Chevron đã xác nhận vụ việc và làm rõ rằng, thủy thủ đoàn không bị thương và xuất khẩu dầu của Kazakhstan không bị gián đoạn.

Về cơ bản, đây là một kịch bản phản ứng đã được thiết lập từ trước, mà Chevron đã lặp lại sau mỗi vụ tấn công trong năm nay.

Theo "Whisper of Oil", điều quan trọng là phải hiểu tại sao đối với Mỹ, đây không chỉ đơn thuần là các vụ tấn công "tàu chở dầu nước ngoài trong vùng biển nước ngoài".

Mỏ Tengiz là một trong những tài sản nước ngoài lớn nhất của Chevron và ExxonMobil cũng tham gia vào dự án này. Vì vậy các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD của Mỹ được chuyển qua CPC.

Các nhà phân tích nhấn mạnh đây chính là lý do tại sao, sau một loạt các cuộc tấn công vào tháng 1 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi cho Ukraine một công hàm chính thức yêu cầu nước này kiềm chế việc tấn công các mục tiêu có liên quan đến lợi ích của Mỹ.

Các chuyên gia lưu ý một sự thật đáng chú ý trong trường hợp này là Mỹ không yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các mục tiêu quân sự hoặc năng lượng của Nga nói chung, mà yêu cầu bảo vệ các lợi ích kinh tế cụ thể của Mỹ tại Kazakhstan.

Theo kênh Telegram này, các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Mỹ dường như là một phần trong chiến lược gây sức ép của Ukraine đối với Mỹ.

Chính quyền Ukraine hy vọng hành động này sẽ khiến Tổng thống Donald Trump phải thường xuyên lưu ý đến Ukraine, gây sức ép buộc ông phải cung cấp cho chính quyền Ukraine tiền bạc và những vũ khí cần thiết cho cuộc chiến chống Nga.

Ngược lại, các cuộc tấn công này đang nhắm vào các lợi ích kinh tế cụ thể của Mỹ tại Kazakhstan, cũng buộc các công ty bị ảnh hưởng phải khiếu nại trực tiếp, khiến ông phải xem xét những tổn thất này khi đàm phán thỏa thuận thương mại với Ukraine.

"Whisper of Oil" cũng lưu ý mỗi cuộc tấn công mới vào một tàu chở dầu như vậy không chỉ là một đòn giáng vào hệ thống hậu cần của CPC mà còn là một hình thức gây sức ép lên lập trường của Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Theo nghĩa này, trò chơi dầu mỏ trở thành một phần của trò chơi địa chính trị rộng lớn hơn xoay quanh cuộc chiến.