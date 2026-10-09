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Vì sao UAV Akinci Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng bắn hạ CH-95 Trung Quốc trong không chiến?

Sao Đỏ
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Máy bay không người lái Akinci do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã thể hiện năng lực không chiến rất đáng nể.

UAV Akinci Thổ Nhĩ Kỳ vượt trội bắn hạ CH - 95 Trung Quốc trong không chiến 2026 - Ảnh 1.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Sudan giữa Lực lượng Phản ứng Nhanh (RFS) và Lực lượng Vũ trang Sudan, cả hai bên đều tích cực sử dụng các loại máy bay không người lái tấn công - trinh sát tầm trung và hạng nặng khác nhau.

Trong vài tháng gần đây, hình ảnh về việc máy bay không người lái CH-95 của Trung Quốc bị bắn hạ đã trở nên phổ biến. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, chúng đều bị tiêu diệt bởi chiếc Akinci do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Theo dữ liệu hiện có, CH-95 chưa từng bắn hạ một chiếc Akinci nào, trong khi ở chiều ngược lại Akinci đã bắn hạ khoảng 6 - 8 chiếc CH-95. Và ở đây câu hỏi đó là tại sao Akinci lại thường xuyên bắn hạ CH-95 của Trung Quốc mà hầu như không gặp trở ngại nào?

UAV CH-95 do Trung Quốc chế tạo bị Akinci bắn hạ.

Thực ra có một lời giải thích khá đơn giản cho điều này. Theo dữ liệu công khai, CH-95 không có trong kho vũ khí của mình các phương tiện để tiêu diệt mục tiêu trên không. Ngoài ra, nó cũng thiếu phương tiện chuyên dụng để phát hiện mối nguy cơ.

Thay vào đó, Akinci sở hữu một kho vũ khí đa dạng, từ bom rơi tự do, bom dẫn đường đến tên lửa không đối đất và không đối không.

Chưa dừng lại đây, Akinci còn được trang bị trạm radar cho phép nó phát hiện không chỉ các mục tiêu trên mặt đất và trên biển mà còn cả đối tượng trên không. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc phát hiện, tiêu diệt CH-95 cũng như các máy bay không người lái khác.

Tức là ngoài khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất, Akinci còn có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu trên không, hoạt động như một tiêm kích không người lái. Do vậy nó thường được lực lượng vũ trang Sudan sử dụng, vì cả hai bên trong cuộc xung đột đều có khả năng phòng không khá hạn chế và thiếu máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu so sánh Akinci và CH-95, vì chúng là những máy bay không người lái thuộc các phân khúc kích thước khác nhau. Ví dụ, Akinci có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 6 tấn, trong đó tối đa 1,5 tấn dành cho tải trọng.

Còn CH-95, nó có tổng khối lượng chỉ 1 tấn và mang tải trọng tối đa 250kg. Điều này nghĩa là tình hình ở Sudan chưa cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của công nghệ UAV Thổ Nhĩ Kỳ so với Trung Quốc, bởi vì những chiếc CH-95 nhỏ bé không có khả năng tự vệ trước Akinci hạng nặng, điều này giải thích vì sao ưu thế áp đảo thuộc về Akinci.

Theo Defense Express
Tags

Akinci

Thổ Nhĩ Kỳ

Sudan

máy bay không người lái

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