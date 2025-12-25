Mỗi khi mở tủ lạnh, hẳn nhiều người sẽ thấy rằng ngăn mát luôn sáng trưng nhờ đèn chiếu, còn ngăn đá thì tối om. Điều này khiến không ít người thắc mắc: Tại sao ngăn mát tủ lạnh có đèn nhưng ngăn đá thì không?.

Thực ra, lý do rất đơn giản:

1. Tần suất sử dụng và nhu cầu thực tế của người dùng

Ngăn mát tủ lạnh thường xuyên được mở trong ngày để lấy thức ăn tươi, nước uống hay nguyên liệu nấu ăn. Không gian rộng và đa dạng thực phẩm khiến đèn chiếu sáng trở nên cần thiết, giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy và sắp xếp mọi thứ, đặc biệt vào ban đêm.

Ngược lại, người dùng ít khi mở ngăn đá, chủ yếu để lấy đá, kem hoặc thực phẩm đóng gói. Vì ngăn đá có không gian nhỏ và chứa ít loại thực phẩm đa dạng, nên việc trang bị đèn ở đây thường không thật sự cần thiết.

2. Tuyết và băng có thể che phủ đèn

Nếu lắp đặt đèn bên trong ngăn đá, các tinh thể tuyết này có thể bám phủ lên bề mặt đèn, khiến đèn nhanh hỏng hoặc bị che khuất. Điều này làm cho việc trang bị đèn trong ngăn đá kém hiệu quả hơn so với ngăn mát.

3. Ảnh hưởng đến chức năng của ngăn đá và tuổi thọ của tủ lạnh

Một lý do khác giải thích tại sao ngăn mát có đèn còn ngăn đá thì không là bóng đèn khi sáng sẽ tỏa ra nhiệt. Nếu lắp đèn vào ngăn đá, nhiệt lượng này có thể làm giảm hiệu quả làm lạnh, khiến đá không đông đúng cách.

Bên cạnh đó, ngăn đá có chức năng chính là đông lạnh thực phẩm và làm đá, với nhiệt độ khoảng -18°C đến -25°C. Bóng đèn khó có thể hoạt động ổn định trong môi trường quá lạnh này. Ngay cả đèn LED hiện đại cũng sẽ nhanh hỏng hoặc giảm tuổi thọ đáng kể, thậm chí có thể gây nguy cơ cháy nổ nếu lắp trực tiếp trong ngăn đá. Vì vậy, việc không trang bị đèn cho ngăn đá là một lựa chọn an toàn và hợp lý.

4. Tiết kiệm chi phí

Theo giáo sư kinh tế Robert H. Frank từ Đại học Cornell, lắp một cơ cấu đèn tự động cho ngăn đá sẽ tốn chi phí tương đương với đèn ngăn mát, đồng nghĩa chi phí sản xuất tăng gấp đôi. Trong khi đó, người dùng thường mở ngăn đá không quá 5 lần mỗi ngày, còn ngăn mát có thể được mở hàng chục lần để lấy thức ăn, đồ uống, hoa quả. Chính vì vậy, NSX đã quyết định …bỏ luôn đèn khỏi ngăn đá để giảm tối đa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Làm gì khi bóng đèn tủ lạnh không sáng ?

Bóng đèn ngăn mát tủ lạnh không sáng có thể xuất phát từ một số nguyên nhân phổ biến:

1. Ổ cắm bị lỏng hoặc nguồn điện không ổn định

Nếu đèn không sáng và âm thanh khi đóng – mở cửa tủ cũng biến mất, rất có thể ổ cắm bị lỏng. Trong trường hợp ổ cắm chắc chắn nhưng đèn vẫn không sáng, nguồn điện cấp cho tủ lạnh có thể đang gặp vấn đề.

2. Cảm biến nhiệt độ bị hỏng

Cảm biến này điều khiển việc bật/tắt hoặc ngắt nhiệt độ của tủ lạnh. Nếu cảm biến hỏng, bóng đèn ngăn mát sẽ không sáng và tủ lạnh có thể ngừng hoạt động.

3. Bóng đèn bị cháy

Khi tủ lạnh vẫn hoạt động bình thường nhưng đèn ngăn mát không sáng, nguyên nhân thường là do bóng đèn đã bị cháy trong quá trình sử dụng.

Nếu nguyên nhân là do bóng đèn bị cháy, bạn cần rút điện và thay bóng đèn mới. Sau đó chờ khoảng 30 phút rồi cắm điện và sử dụng như bình thường. Nếu đèn vẫn không sáng sau khi thay, tủ lạnh có thể gặp sự cố ở máy nén, rơ-le máy nén, bộ điều chỉnh nhiệt độ hoặc bộ đếm thời gian rã đông. Lúc này, bạn nên gọi thợ chuyên nghiệp đến kiểm tra và sửa chữa kịp thời.

