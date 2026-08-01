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Vì sao tiến độ xây dựng 'Lá chắn phía Đông' của Ba Lan bị chậm đáng kể?

Hoàng Vân
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Tiến độ thực hiện dự án quốc phòng quy mô lớn của Chính phủ Ba Lan nhằm tạo ra một tuyến phòng thủ biên giới đang bị chậm lại đáng kể.

Dự án “lá chắn phía Đông” là chương trình củng cố và xây dựng tuyến phòng thủ biên giới quy mô lớn nhất của Ba Lan kể từ năm 1945, với chi phí khoảng 2,55 tỷ USD (10 tỷ zloty), trải dài 700km dọc theo biên giới giáp với Nga và Belarus.

Ba Lan dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào năm 2028. Tuy nhiên, tốc độ thực hiện dự án đang chậm đáng kể.

Giới quan sát chỉ ra khối lượng công trình kiên cố mới xây dựng thực tế trong nửa đầu năm 2026 còn rất khiêm tốn, do vướng mắc về thủ tục pháp lý, đền bù đất đai và cách thống kê số liệu từ phía Chính phủ.

Trong hơn 2 năm qua, Ba Lan chỉ xây dựng được khoảng 100km công sự dọc biên giới với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus, trong tổng chiều dài biên giới là 700km.

Phân tích tình trạng hiện tại của chương trình quốc phòng cho thấy, dải biên giới được bảo vệ dài 100km mà Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố là một phần của dự án đầy tham vọng "Lá chắn phía Đông" phần lớn chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Một phần đáng kể của khu vực này bao gồm các yếu tố kỹ thuật chưa được lắp đặt trên thực địa.

Lãnh đạo quân đội nước này chính thức tính cả lượng vật tư dự trữ tích lũy trong kho vào con số này.

Điều này bao gồm các lô cốt bê tông cốt thép đúc sẵn, các chướng ngại vật chống tăng bằng kim loại và bê tông ("răng rồng"), và các cuộn dây thép gai cường độ cao, hiện đang được lưu trữ trong kho.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Ba Lan trước đây đã tuyên bố, "Lá chắn phía Đông" được dự định trở thành một rào cản bất khả xâm phạm, bảo vệ sườn phía Đông của NATO khỏi các mối đe dọa quân sự tiềm tàng và áp lực di cư.

Theo Avia-pro
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