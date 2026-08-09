Vì sao thẻ ATM có thời hạn lên tới 10 năm?

Thời hạn thẻ ATM thường được in ở mặt trước hoặc mặt sau của thẻ.

Thử chọn đại 1 chiếc thẻ ATM trong ví và kiểm tra, chắc hẳn bạn sẽ thấy dòng chữ “VALID FROM” và “EXPIRES END” được sát nhau ở mặt trước, hoặc mặt sau của thẻ. Đây là thông tin về thời hạn thẻ bắt đầu có hiệu lực và hết hiệu lực.

Ví dụ nếu thẻ có thông tin VALID FROM 12/19, EXPIRES END 12/29, điều này có nghĩa là thẻ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2029. Nói cách khác, thời hạn sử dụng của thẻ là 10 năm, tính từ thời điểm phát hành.

Vậy phải hiểu thông tin này sao cho đúng?

Thời hạn thẻ ATM chỉ áp dụng cho thẻ vật lý

Thời hạn in trên thẻ là thời hạn của thẻ vật lý, không phải thời hạn của tài khoản ngân hàng. Khi thẻ hết hạn, tài khoản của khách hàng không vì thế mà bị khóa hay hết hiệu lực. Ngân hàng có thể phát hành một chiếc thẻ mới để khách hàng tiếp tục sử dụng tài khoản hiện có.

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Thời hạn của thẻ ATM khác nhau tùy ngân hàng phát hành. Ngân hàng MSB đặt thời hạn 5 năm đối với thẻ ATM nội địa, ngân hàng Vietcombank đặt thời hạn 7 năm với thẻ ATM trong nước, còn thẻ ngân hàng VIB có thời hạn 8 năm, thẻ ngân hàng VPBank có thời hạn 10 năm,...

Vậy tại sao ngân hàng lại có thể đặt thời hạn cho một chiếc thẻ ATM dài tới 10 năm?

Một lý do quan trọng nằm ở độ bền của vật liệu và công nghệ được sử dụng trên thẻ. Thẻ ATM hiện nay được làm từ vật liệu nhựa khá bền, đồng thời tích hợp chip điện tử để thực hiện các chức năng bảo mật. Nếu chiếc thẻ vẫn được bảo quản và sử dụng bình thường, không có lý do gì bắt buộc ngân hàng phải thay nó chỉ sau một vài năm. Thời hạn dài vì thế giúp giảm việc phải phát hành thẻ mới quá thường xuyên. Mỗi lần thay thẻ đều phát sinh chi phí sản xuất, vận chuyển và kích hoạt.

Với những chiếc thẻ vẫn hoạt động tốt, việc đặt thời hạn dài giúp ngân hàng tránh phải thay thế không cần thiết, đồng thời người dùng cũng không phải liên tục nhận và kích hoạt thẻ mới.

Bên cạnh đó, ngày hết hạn còn là một phần trong cơ chế kiểm soát của hệ thống thẻ. Với những giao dịch yêu cầu thông tin thẻ, ngày hết hạn giúp hệ thống xác định chiếc thẻ đó còn trong thời gian hiệu lực hay không. Khi đã qua thời hạn, thông tin của chiếc thẻ cũ sẽ không còn được chấp nhận như một thẻ đang hoạt động.

Nói cách khác, 5 năm, 7 năm hay 10 năm là một khoảng thời gian hiệu lực được lựa chọn cho chiếc thẻ, chứ không phải “tuổi thọ” bắt buộc của nó. Ngân hàng đặt mốc đủ dài để tránh phải thay những chiếc thẻ vẫn đang hoạt động tốt, nhưng vẫn giữ một điểm kết thúc rõ ràng để kiểm soát vòng đời của thẻ và phát hành lại khi cần.