Vì sao tất cả tàu ngầm hạt nhân Nga lao ra biển?

Theo giới chuyên gia quân sự phương Tây, trong thời gian gần đây, các căn cứ hải quân nơi tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đồn trú đã trở nên gần như trở thành trống rỗng.

Chuyên gia OSINT (tình báo nguồn mở) nổi tiếng Elliott Anderson, người đã nghiên cứu các hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs và Maxar Technologies, đã báo cáo công khai điều này trên blog của mình.

Chuyên gia lưu ý trong bài viết của mình rằng, một số lượng lớn bất thường các tàu ngầm tên lửa chiến lược (SSBN, tức tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo liên lục địa), tàu ngầm hạt nhân lưỡng dụng mang cả tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân lẫn tên lửa đạn đạo (SSGN) và tàu ngầm hạt nhân đa năng (SSN) của Nga hiện đang ở ngoài khơi.

Nhà nghiên cứu chỉ rõ rằng, tình hình quan sát được có thể liên quan đến sự thay đổi vị trí của tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ và một số quốc gia NATO khác.

Một trong những hình ảnh thậm chí còn ghi lại cảnh một tàu ngầm hạt nhân của Nga rời khỏi một căn cứ trống rỗng.

Ảnh vệ tinh Căn cứ tàu ngầm Zapadnaya Litsa của Hạm đội phương Bắc ngày 18/7 và 10/8

Cần nhắc lại rằng, vào đầu tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận việc triển khai các tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ “ở đúng nơi chúng được cho là phải ở đó”.

Theo lời ông nói với các nhà báo trước khi bay từ Bedminster (New Jersey) về Washington, hai tàu ngầm Mỹ được điều động về phía Nga đã có mặt tại vùng biển cần thiết, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng không tiết lộ vị trí của chúng.

Cần lưu ý rằng, ông Trump đã ra lệnh tái triển khai một cặp tàu ngầm Mỹ “đến các khu vực thích hợp” vào ngày 1 tháng 8.

Điều này xảy ra sau cuộc tranh cãi của ông với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev trên mạng xã hội.

Vào ngày 28 tháng 7, ông Trump tuyên bố rút ngắn tối hậu thư của Liên bang Nga về việc giải quyết xung đột ở Ukraine từ 50 ngày xuống còn 10-12 ngày. Đáp lại, ông Medvedev đã viết trên blog của mình rằng bất kỳ tối hậu thư nào gửi tới Moscow đều là một bước tiến tới chiến tranh.

Ông Medvedev gợi ý rằng, ông Trump nên nhớ lại “những bộ phim yêu thích của ông về xác sống", cũng như mức độ nguy hiểm của “bàn tay thần chết”.

“Bàn tay thần chết” là tên gọi phổ biến ở các nước phương Tây cho hệ thống “Perimeter” của Liên Xô/Nga, được phương Tây gọi là “Dead Hand”.

“Bàn tay thần chết” là hệ thống có thể sống sót qua vụ tấn công hạt nhân phủ đầu của đối thủ, có chức năng “đáp trả hạt nhân tự động”, đảm bảo một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân đối với bất cứ đối thủ nào, khiến cả 2 bên đều “đồng quy vu tận”.

Với cơ chế trả đũa hạt nhân, “Dead Hand” sẽ đóng vai trò như là một công cụ răn đe chiến lược, giúp làm nguội những cái đầu nóng của kẻ thù.

Do đó, sự hiện diện của hệ thống “Perimeter” còn được coi như một loại vũ khí chiến lược “không bao giờ được sử dụng”, nhưng có thể ngăn chặn hữu hiệu các cuộc chiến tranh hạt nhân.