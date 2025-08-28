Kremlin tuyên bố trả đũa: Nga ồ ạt tấn công, hạ sát chỉ huy Kiev – TT Putin làm 1 việc "dậy sóng" phương Tây

Kremlin ra tuyên bố về cuộc tấn công trả đũa vào Ukraine

Điện Kremlin ngày 28/8 ra tuyên bố cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành các đòn tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine và đã loại bỏ thành công những mục tiêu này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, quân đội Nga tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

"Như đã được tuyên bố, họ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và cận quân sự. Các đòn đánh đều thành công, mục tiêu bị tiêu diệt, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp diễn" – ông Peskov nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội đã tiến hành một đòn tập kích nhóm bằng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa phóng từ trên không, trong đó có cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV tấn công, nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp – quân sự và các căn cứ không quân Ukraine.

Bộ Quốc phòng khẳng định tất cả các mục tiêu đã được đánh trúng, toàn bộ các đối tượng được chỉ định đều bị phá hủy. Moscow nhấn mạnh đây là phản ứng trước việc Ukraine liên tục tập kích hạ tầng dân sự.

Nga vừa phát động cuộc tấn công trả đũa vào Ukraine. Ảnh: IT

Nga hạ sát nhiều chỉ huy quân đội Ukraine

Đáng lưu ý, không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin an ninh cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành tập kích bằng tên lửa, loại bỏ nhiều chỉ huy của quân đội Ukraine tại tỉnh Sumy.

Theo nguồn tin này, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Ukraine buộc phải rút khỏi chiến tuyến do chịu tổn thất nặng nề sau các trận đánh gần Andreevka và đòn tập kích vào sở chỉ huy ở khu vực Sumy.

"Bộ chỉ huy Ukraine đang rút các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới 110 khỏi hướng Sumy. Lữ đoàn này đã mất khả năng chiến đấu sau những tổn thất lớn" – nguồn tin khẳng định.

Nga tuyên bố hạ sát nhiều chỉ huy quân sự Ukraine. Ảnh: TST

Nguồn này cho biết thêm, cuộc tập kích đã gây thương vong trong hàng ngũ chỉ huy của lữ đoàn. Trước đó, Kiev đã điều động hàng chục lữ đoàn tới các hướng Kharkov và Sumy nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga.

Tuy nhiên, theo TASS, tính từ nhiều khu vực mặt trận, hơn 40 lữ đoàn Ukraine được điều động tới đây đều đang phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

Ông Putin có hành động làm "dậy sóng" phương Tây

Trước loạt diễn biến căng thẳng tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin trong ngày 28/8 đã có cuộc họp với các thành viên Chính phủ Nga.

Nội dung cụ thể của cuộc họp chưa được công bố, song động thái này được giới quan sát đặt trong bối cảnh Moscow đồng thời tăng cường các đòn tấn công trả đũa, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine, cũng như phát đi tín hiệu răn đe chiến lược qua chuyến thăm Sarov gần đây.

Theo tờ Fedpress (Nga), chuyến thăm không hề có thông báo trước tới thành phố đóng Sarov – nơi đặt Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga (VNIIEF) – đã gây chấn động dư luận quốc tế bởi tính bất ngờ và thông điệp răn đe tiềm ẩn phía sau.

Ông Putin trực tiếp thị sát cơ sở nghiên cứu hạt nhân, gặp gỡ giới khoa học và được báo cáo về tiến trình phát triển công nghệ hạt nhân. Đây là địa điểm tuyệt mật, gắn liền với quá trình hình thành sức mạnh răn đe chiến lược của Moscow từ thời Liên Xô.

Chuyến thăm của ông Putin tới Sarov vẫn khiến phương Tây "dậy sóng" và suy đoán mục đích thật phía sau. Ảnh: Ura

Việc nhà lãnh đạo Nga lựa chọn xuất hiện tại Sarov trong bối cảnh giao tranh căng thẳng ở Sumy, Kharkov và Kiev được xem là "tín hiệu nặng ký" gửi tới cả phương Tây lẫn Ukraine.

Các nghị sĩ Nga, như ông Andrei Kolesnik, khẳng định đây là thông điệp rõ ràng rằng Moscow không ngần ngại sử dụng sức mạnh răn đe nếu sức ép từ bên ngoài tiếp tục gia tăng.

Truyền thông phương Tây ngay lập tức "dậy sóng", nhiều tờ báo coi động thái này vừa mang tính thị uy, vừa là lời nhắc nhở rằng Nga vẫn nắm trong tay "lá bài chiến lược" đủ khả năng xoay chuyển cục diện.

Một số ý kiến còn liên hệ chuyến đi với các cuộc tranh luận ở Washington và châu Âu về việc mở rộng phạm vi cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga.

Điều đáng chú ý là chuyến thăm Sarov diễn ra gần như đồng thời với loạt đòn tập kích quy mô lớn bằng tên lửa Kinzhal và UAV vào thủ đô Kiev cũng như nhiều căn cứ quân sự Ukraine.

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga liên tục tuyên bố đánh trúng các sở chỉ huy, kho vũ khí, trung tâm phát triển UAV và gây tổn thất nặng cho nhiều lữ đoàn Ukraine.

Sự trùng hợp này càng củng cố nhận định rằng Điện Kremlin đang phát đi thông điệp kép: vừa thể hiện sức mạnh thực tế trên chiến trường, vừa nhấn mạnh năng lực răn đe chiến lược ở cấp độ cao hơn.

Chính vì thế, chuyến thăm Sarov không chỉ là sự kiện đối nội mà đã trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt tại phương Tây, phản ánh tâm lý lo ngại rằng Moscow có thể nâng mức cảnh báo chiến lược trong khi Ukraine vẫn đang chịu sức ép nặng nề trên nhiều mặt trận.

(Theo RT, TASS, Fedpress)