Nổ liên hoàn, Kiev nghẹt thở - Ông Zelensky đối diện điều chưa từng thấy, RS tuyên bố ông Putin chiến thắng

Đòn đánh dữ dội nhất của Bộ trưởng Belousov

Rạng sáng 28/8, các nguồn tin quân sự cho biết Nga mở đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái, tập trung vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Kiev được xác định là trọng điểm, song các tỉnh miền Trung và miền Tây cũng hứng chịu đòn tấn công.

Cổng thông tin Dzen (Nga) gọi đây là "đòn đánh dữ dội nhất dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov", cho thấy sự thay đổi trong cách điều hành chiến dịch kể từ khi ông nhậm chức.

Nga vừa tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev. Ảnh: DW

Khoảng 1 giờ sáng (giờ Moscow), phía Ukraine ghi nhận 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cùng một Tu-160 xuất hiện trên không, ngay sau đó là loạt phóng tên lửa hành trình Kh-101. Cùng thời điểm, một đàn UAV tầm xa vượt qua biên giới Ukraine.

Theo kênh Telegram quân sự "Những người mê chiến tranh", khoảng 2 giờ sáng, loạt vụ nổ rung chuyển Bila Tserkva, Mirgorod, khu vực Kiev, Sumy cũng như các tỉnh Cherkasy và Chernihiv. Đồng thời, thành phố Kazatin thuộc tỉnh Vinnytsia bị tập kích, gây ra hỏa hoạn lớn, nhiều khả năng tại một cơ sở hạ tầng đường sắt.

Đến gần 4 giờ sáng, sau khi UAV áp chế hệ thống phòng không, tên lửa hành trình Kh-101 tiếp tục lao vào Kiev.

Sau loạt UAV cảm tử Geran, quân đội Nga triển khai thêm tên lửa đạn đạo Iskander. Hình ảnh từ thành phố cho thấy những cột lửa và khói cao hàng cây số. Khoảng 6 giờ sáng, nhiều tên lửa Kh-101 khác được phóng từ máy bay chiến lược tiếp tục áp sát thủ đô Ukraine.

Đòn đánh dữ dội nhất dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã diễn ra. Ảnh: TST

Phòng không Kiev gần như "thất thủ"

Các nhân chứng cho biết nhiều tên lửa và UAV đã đánh trúng mục tiêu trong nội đô Kiev, khiến hệ thống phòng không rơi vào tình trạng quá tải. Một số nguồn tin nói rằng phòng không Ukraine vẫn kịp bắn hạ 1 quả Iskander, song mảnh vỡ rơi xuống một tòa chung cư cao tầng.

Đến sáng sớm, một phần tên lửa Kh-101 đánh thẳng vào Kiev, số khác chuyển hướng sang miền Tây, trong đó có loạt tập kích sân bay Starokonstantinov ở tỉnh Khmelnitsky – nơi từng bị UAV cảm tử tấn công trước đó.

Chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka đánh giá Kiev là mục tiêu chính trong đợt tập kích và coi đây là một trong những cuộc tấn công khốc liệt nhất từ đầu xung đột.

Ông lưu ý khả năng phòng thủ của Ukraine suy giảm rõ rệt, tạo điều kiện cho tỷ lệ tên lửa và UAV lọt qua cao hơn nhiều so với trước. Theo thống kê ban đầu, riêng tại Kiev có tới 10 quả Iskander cùng một số Kinzhal được sử dụng, trong khi nhiều tên lửa Kh-101 từ Tu-95 và UAV Geran, Gerbera vẫn đang trên đường tới.

Ông Zelensky đang rơi vào tình thế "khó khăn nhất từ trước tới nay". Ảnh: Spectator

Ông Zelensky rơi vào tình thế "chưa từng có"

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng rơi vào thế bế tắc. Theo tạp chí Responsible Statecraft (Mỹ), chuyến công du Washington mới đây của ông không mang lại kết quả nào đáng kể, khiến tình thế "khó khăn nhất từ trước tới nay" càng lộ rõ.

Loạt hội nghị trong tháng kết thúc trong thất vọng cho Kiev. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Ukraine sẽ không được gia nhập NATO, buộc phải nhượng bộ nhưng lại không nhận được bất kỳ bảo đảm an ninh nào từ Washington.

Tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi không còn tài trợ cho Ukraine. Điều nước Mỹ quan tâm là chấm dứt chiến sự, chấm dứt cảnh đổ máu. NATO đang gánh toàn bộ chi phí cho cuộc xung đột, còn chúng tôi không chi thêm một đồng nào."

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ đang đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí cho các đồng minh, trong đó có hệ thống Patriot, với giá trị hàng tỷ USD. Công nghiệp quốc phòng được cho là đã tăng sản lượng "gấp đôi, gấp ba". Song song đó, ông Trump khẳng định kinh tế Mỹ đạt nhiều chỉ số tích cực, từ thu nhập lao động đến giá năng lượng và thực phẩm.

RS: Ông Putin là người chiến thắng

Nhìn từ góc độ quốc tế, Responsible Statecraft nhận định các hội nghị thượng đỉnh ở Alaska và Washington đã phản ánh rõ cục diện: Tổng thống Nga Vladimir Putin là người chiến thắng, trong khi Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Ông Putin không chỉ giành được cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ ngay trên đất Mỹ, tránh được trừng phạt kinh tế từng bị đe dọa, mà còn tiếp tục duy trì chiến dịch quân sự mà không phải nhượng bộ lớn.

Cuộc gặp này vừa củng cố hình ảnh cường quốc cho Moscow, vừa kéo Washington trực tiếp vào tiến trình thương lượng – điều Nga coi là mấu chốt để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng, bao gồm cả vấn đề NATO mở rộng sang phía Đông.

Trong khi đó, Kiev bị đẩy vào thế khó khi không thể gia nhập NATO, nguy cơ mất lãnh thổ ngày càng rõ ràng, buộc phải chuẩn bị bầu cử trong điều kiện chiến sự chưa ngừng và không còn được Mỹ bảo đảm viện trợ quân sự rõ ràng. Trên thực địa, quân đội Nga tiếp tục tiến lên ở Donbass, còn Ukraine đối diện khủng hoảng nhân lực.

Kết thúc loạt hội nghị, ông Zelensky trở về mà không mang theo lựa chọn khả dĩ nào, trong khi ông Putin có thêm lý do để củng cố "chiến thắng" cả trên bàn đàm phán lẫn ngoài chiến trường.