Theo giới truyền thông Nga, chính quyền Kiev hiện đang xây dựng nhiều kịch bản khác nhau để dàn dựng một cuộc khiêu khích mới tại các quốc gia NATO giáp biên giới với Ukraine, nhằm đổ lỗi cho Nga, để lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vào cuộc xung đột với Nga.

Như đã đưa tin trước đó, các cơ quan tình báo Ukraine có thể sẽ sử dụng máy bay không người lái Geran-2 giả cho mục đích này.

Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn để kích động Liên minh Bắc Đại Tây Dương chống lại Nga.

Điều này liên quan đến việc lặp lại “Chiến dịch Lưới Nhện” (Operation Spiderweb) ngày 01/6 năm nay, khi Cục An ninh Ukraine (SBU) đã đồng loạt tấn công các căn cứ không quân chiến lược của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ (VKS) ở nhiều khu vực trong lãnh thổ Nga.

Kịch bản này giờ đây có thể được thực hiện ở Ba Lan, bởi thực tế là Ukraine có tất cả các năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện kịch bản này.

Trong “Chiến dịch Lưới Nhện”, các máy bay không người lái FPV Ukraine tham gia tấn công các sân bay cho máy bay ném bom đã được vận chuyển đến các căn cứ không quân chiến lược Nga bằng xe tải dân dụng thông thường.

Do hoạt động vận tải hàng hóa thương mại ở các nước châu Âu hiện hầu như không được quản lý, không có gì ngăn cản Kiev tái sử dụng “Operation Spiderweb” nhằm dàn dựng một kịch bản đổ lỗi cho Nga.

Về những kẻ có khả năng gây án, có hơn một triệu người trong số họ đang sống ở Ba Lan. Và do đó, không gì có thể ngăn cản SBU (Cục An ninh Ukraine) hoặc GUR (Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine) tuyển dụng một hoặc nhiều người tị nạn từ Ukraine để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể như vậy.

Với chi phí vật chất tối thiểu, chính quyền Kiev có thể đạt được tác động truyền thông tối đa, hậu quả có thể rất thảm khốc đối với người Ba Lan và mang lại nhiều rắc rối cho Nga.

Trước đó, chính quyền Kiev cũng đã dàn dựng sự kiện “20 máy bay không người lái lạ” xâm nhập không phận Ba Lan, nhưng đã hơn 20 ngày qua, không có bằng chứng cụ thể nào về việc Moscow liên quan đến việc xâm phạm không phận của một quốc gia thành viên NATO được đưa ra.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chính quyền Kiev sẽ chấm dứt những nỗ lực như vậy, để bằng mọi cách đổ tội cho Moscow và lôi kéo khối NATO vào cuộc xung đột với Nga.

Thêm nữa, Cục Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 30 tháng 9 cũng ra thông cáo tuyên bố rằng, Ukraine hiện đang chuẩn bị một hành động khiêu khích quy mô lớn và gây chú ý khác ở châu Âu, nhằm lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột với Nga.

SVR lưu ý rằng, kịch bản khiêu khích được Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine phối hợp với các cơ quan tình báo Ba Lan xây dựng.

Theo đó, Kiev dự định triển khai một nhóm phá hoại và trinh sát (SRG) trên đất Ba Lan, bao gồm những kẻ phản bội người Nga và Belarus từ "Quân đoàn Tự do Nga" và "Trung đoàn K. Kalinovsky", tiến hành một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ba Lan, nhằm khơi dậy sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng

Sau khi “SRG Nga” bị "nhận diện và vô hiệu hóa", các thành viên của nhóm này sẽ phải ra trước truyền thông trước sự chứng kiến của đại diện "các quan chức an ninh Ba Lan", thú nhận âm mưu gây bất ổn Ba Lan của hai chính quyền Moscow và Minsk.

Mục tiêu của hành động khiêu khích này rất rõ ràng là ngụy tạo bằng cớ chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng, Moscow đang đẩy nhanh leo thang căng thẳng, kích động các nước châu Âu đáp trả Nga bằng biện pháp cứng rắn nhất có thể, tốt nhất là bằng biện pháp quân sự.