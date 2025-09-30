HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bất chấp Ukraine phản đối biên giới mới, ông Putin tuyên bố bảo vệ người sống trên 'đất tổ tiên của Nga'

Duy Nguyễn |

Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk cùng các khu vực Zaporozhye và Kherson của Ukraine gia nhập Nga.

Trong bài phát biểu qua video do Điện Kremlin công bố ngày 30/9 nhân kỷ niệm 3 năm sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga, Tổng thống Vladimir Putin mô tả các vùng lãnh thổ này là "vùng đất tổ tiên của Nga", nơi người dân "đã tự do và độc lập lựa chọn gia nhập Nga".

Ông nói thêm rằng Nga đang "bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi, ký ức và giá trị chung, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa và đức tin của Nga, cũng như quyền thiêng liêng được tôn vinh những việc làm của tổ tiên".

Bất chấp Ukraine phản đối biên giới mới, ông Putin tuyên bố bảo vệ người sống trên 'đất tổ tiên của Nga'- Ảnh 1.

Người dân giương cao cờ Nga tại một cuộc biểu tình ở Simferopol, Nga, để ủng hộ việc sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye vào Nga vào ngày 30/9/2022. Ảnh: Sputnik

Theo RT, các khu vực Donetsk và Lugansk - nơi chủ yếu nói tiếng Nga - đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kyiv do phương Tây hậu thuẫn. Crimea cũng bỏ phiếu sáp nhập Nga cùng năm đó.

Các khu vực Kherson và Zaporozhye đã bỏ phiếu ủng hộ ly khai khỏi Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9/2022.

Sau thời điểm năm 2014, Ukraine đã thông qua một số đạo luật hạn chế việc sử dụng tiếng Nga trong công việc, giáo dục và truyền thông, đồng thời dẫn đầu một chiến dịch xóa bỏ mối quan hệ lịch sử với Đế quốc Nga và Liên Xô.

Ukraine và hầu hết các quốc gia từ chối công nhận biên giới mới của Nga, trong khi lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh với lực lượng Nga. Kyiv cũng kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Moscow về việc từ bỏ chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ này trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

putin

