Tại thành phố Koka, Nhật Bản, hơn 130 người từ 9 đến 76 tuổi đã tham gia kỳ thi ninja thường niên.

Trong nhiều năm, hình ảnh ninja Nhật Bản đã trở thành nguồn cảm hứng cho phim ảnh, trò chơi và văn hóa đại chúng. Không ít người từng tưởng tượng về cuộc sống của những chiến binh bí mật thời phong kiến, với khả năng di chuyển linh hoạt, sử dụng vũ khí và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt.

Dù không thể quay ngược thời gian để trở thành ninja thực thụ, những người yêu thích văn hóa này vẫn có cơ hội trải nghiệm một phần thế giới ninja tại Nhật Bản. Đặc biệt, quốc gia này tổ chức kỳ thi ninja thường niên vào tháng 6, cho phép người tham gia thử sức với các bài kiểm tra liên quan đến lịch sử và kỹ năng của những chiến binh nổi tiếng.

Kỳ thi ninja thường niên tại Nhật Bản thu hút hơn 130 người tham gia, từ trẻ em đến người cao tuổi (Ảnh:Dexerto)

Theo Dexerto, kỳ thi năm nay đã được tổ chức vào ngày 21/6 tại thành phố Koka, tỉnh Shiga, với hơn 130 người đăng ký tham gia. Sự kiện do một nhóm nghiên cứu tổ chức và thu hút nhiều đối tượng khác nhau, từ người dân địa phương đến những người nước ngoài có niềm yêu thích đặc biệt với văn hóa ninja.

Theo NHK, những người tham gia kỳ thi năm nay có độ tuổi từ 9 đến 76. Độ tuổi đa dạng cho thấy sức hút của hoạt động này không chỉ giới hạn ở những người trẻ tuổi hay người thường xuyên luyện tập thể thao.

Ban tổ chức khuyến khích thí sinh mặc trang phục ninja khi tham gia. Đây cũng là một cách để người dự thi hòa mình vào không khí của sự kiện và trải nghiệm gần hơn với hình ảnh những chiến binh Nhật Bản thời xưa.

Một số người tham gia cho biết họ đăng ký vì muốn hiện thực hóa ước mơ trở thành ninja. Những người khác xem kỳ thi là cơ hội để thử thách bản thân và khám phá một phần văn hóa truyền thống Nhật Bản.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế không hoàn toàn dễ dàng như những gì người tham gia có thể hình dung qua phim ảnh hay các tác phẩm giải trí.

Một thí sinh cho biết bài kiểm tra ném phi tiêu khiến cô gặp khó khăn vì cảm thấy dụng cụ quá nặng. Những thử thách tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở nên khó thực hiện khi người tham gia trực tiếp trải nghiệm.

Kỳ thi ninja tại Koka được chia thành ba cấp độ gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Cách phân chia này tạo điều kiện để những người có trình độ và kinh nghiệm khác nhau lựa chọn bài kiểm tra phù hợp.

Kỳ thi ninja có nhiều cấp độ với những bài kiểm tra phù hợp với từng trình độ (Ảnh: IG)

Ở cấp độ sơ cấp, thí sinh phải thực hiện bài thi viết về lịch sử ninja. Đây là phần kiểm tra kiến thức cơ bản, giúp người tham gia tìm hiểu về những chiến binh từng hoạt động trong lịch sử Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành bài thi, người tham gia sẽ nhận được giấy chứng nhận được trình bày dưới dạng cuộn giấy. Đây là vật ghi nhận việc họ đã tham gia kỳ thi, đồng thời mang nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản.

Dù được thiết kế dành cho người mới bắt đầu, bài kiểm tra vẫn khiến một số thí sinh cảm thấy khó khăn. Điều này cho thấy việc tìm hiểu về ninja không chỉ đơn giản là mặc trang phục hay sử dụng những món đồ thường xuất hiện trong phim ảnh.

Các bài thi đòi hỏi người tham gia phải có sự chuẩn bị nhất định, từ kiến thức lịch sử đến khả năng thực hiện những kỹ năng liên quan.

Ninja vốn là hình tượng gắn liền với lịch sử Nhật Bản, nhưng trong văn hóa đại chúng hiện đại, hình ảnh này đã được mở rộng đáng kể.

Những nhân vật như Naruto Uzumaki trong bộ truyện và anime Naruto khiến ninja trở thành biểu tượng quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trên thế giới. Các tác phẩm giải trí cũng góp phần đưa văn hóa ninja đến gần hơn với những người chưa từng tìm hiểu sâu về lịch sử Nhật Bản.

Tuy nhiên, kỳ thi tại Koka mang đến trải nghiệm khác với những gì người tham gia thường thấy trên màn ảnh. Thay vì những trận chiến hay khả năng siêu nhiên, hoạt động này tập trung vào kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế.

Đối với những người yêu thích văn hóa Nhật Bản, đây là cơ hội để tiếp cận một phần lịch sử theo cách trực tiếp hơn. Sự kiện cũng cho thấy những yếu tố truyền thống vẫn có thể thu hút sự quan tâm của công chúng khi được tổ chức dưới hình thức trải nghiệm.

Với hơn 130 người tham gia trong độ tuổi từ 9 đến 76, kỳ thi ninja thường niên tại Koka không chỉ là một hoạt động dành cho người hâm mộ. Đây còn là cách để văn hóa ninja tiếp tục được khám phá và duy trì sức hút trong đời sống hiện đại.

Nguồn: Dexerto