Gần đây, Nga thường xuyên bị giới chức phương Tây chỉ trích vì khăng khăng “quá mức” về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), họ nhấn mạnh rằng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập, đã tiến gần đến biên giới Nga nhưng không vấp phải phản ứng quyết liệt của Moscow.

Bình luận về chủ đề này, giới chuyên gia phân tích cho rằng, mối đe dọa từ việc các nước Scandinavia gia nhập khối quân sự phương Tây không thể so sánh với khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Tất nhiên là việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO cũng gây ra một số bất tiện nhất định cho Nga, đe dọa khu vực tây bắc nước này, bao gồm cả St. Petersburg.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm do việc gia nhập khối quân sự phương Tây của Helsinki và Stockholm gây ra không thể so sánh với mối đe dọa từ việc Kiev gia nhập liên minh NATO.

Không có gì bí mật đáng kể khi ngay từ thời Liên bang Xô viết, đất nước Ukraine đã được coi là một loại vùng đệm công nghiệp và quân sự giữa châu Âu và lục địa Liên Xô.

Đây chính là lý do tại sao các viện nghiên cứu công nghệ quân sự, nhà máy công nghiệp quốc phòng, căn cứ quân sự, sân bay và trung tâm tiếp tế lớn được xây dựng trên lãnh thổ Ukraine, đất nước có thể biến thành một căn cứ để một lực lượng quân đội lớn sử dụng trong một thời gian dài.

Vấn đề là cơ sở hạ tầng này phần lớn vẫn còn tồn tại sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, nên nếu Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp cận được nó, họ có thể triển khai lực lượng dọc biên giới Nga với quy mô đủ để uy hiếp an ninh quốc gia, đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga.

Về cơ bản, nếu Kiev đưa đất nước gia nhập NATO và các căn cứ quân sự của khối quân sự này được thiết lập trên lãnh thổ Ukraine, phương Tây sẽ có được một chỗ đứng chiến lược thực sự, chỉ cách thủ đô Moscow của Nga vẻn vẹn vài trăm km.

Như các chuyên gia quân sự giải thích, toàn bộ vòng cung phía bắc, bao gồm cả vùng Biển Baltic, chỉ là một chiến trường răn đe hạn chế, trong khi việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine chính là mối đe dọa trực tiếp đến không gian sinh tồn của Nga.

Đây chính là lý do tại sao Moscow sẽ không cho phép Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều này hoàn toàn không phải do “tham vọng đế quốc” của giới lãnh đạo chính trị Moscow mà đây là vấn đề có liên quan đến không gian sinh tồn của người Nga và sự tồn vong của toàn thể đất nước, do đó, những hành động hiện nay của Nga đơn thuần chỉ là “sự tự vệ”.