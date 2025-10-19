Chiến lược quân sự kỳ lạ ‘để thiên nhiên chiến đấu thay’ của NATO nhằm đối phó Nga

Tạp chí The Week (Anh) mới đây đưa tin, trong bối cảnh châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng trước mối đe dọa mà họ cho là ngày càng gia tăng từ Nga, các quốc gia ở sườn Đông của NATO đang chuyển sang một chiến lược phòng thủ khác thường hơn: đầm lầy.

"Nước đã đóng một vai trò trong chiến lược phòng thủ hàng thiên niên kỷ", tờ Financial Times (Anh) nhận định. Các bộ lạc German đã sử dụng đầm lầy than bùn để đánh bại người La Mã, trong khi Hà Lan đã thành thạo chiến lược phòng thủ dùng nước lũ để ngăn chặn cuộc xâm lược của Tây Ban Nha và Pháp. Nhà chiến lược quân sự vĩ đại người Phổ Carl von Clausewitz cũng cho rằng đầm lầy là một trong những "tuyến phòng thủ vững chắc nhất".

Việc khôi phục vùng đất ngập nước đã biến mất ở sườn đông của NATO sẽ kết hợp "hai ưu tiên của châu Âu vốn đang ngày càng cạnh tranh về sự chú ý và tài trợ: quốc phòng và khí hậu". Ảnh: VPK

“Hãy để thiên nhiên chiến đấu thay bạn”

Theo The Week, điều này đã được chứng minh là có tác động tàn phá vào năm 2022 - trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn quân đội Nga tiến vào thủ đô Kyiv, chính quyền Ukraine đã quyết định cho nổ tung một con đập khổng lồ từ thời Liên Xô ở phía bắc Kyiv, vốn được dùng để ngăn nước lũ của sông Irpin.

Tờ The Telegraph (Anh) cho biết “canh bạc liều lĩnh” này đã cho thấy hiệu quả, khi làm ngập một khu vực từng là đất ngập nước trong quá khứ và biến vùng đất này thành “một đầm lầy mênh mông, không thể vượt qua, giúp che chắn cho thành phố khi xe tăng Nga chìm trong bùn đen đặc. Biện pháp quyết liệt này đã gửi đi một thông điệp: hãy để thiên nhiên chiến đấu thay bạn trong chiến tranh. Các quốc gia dọc biên giới NATO đã ghi nhận điều này.”

Thật tình cờ, theo trang Defence24 (Ba Lan), “hầu hết các đầm lầy than bùn của Liên minh Châu Âu đều nằm trên biên giới của NATO với Nga và Belarus”. Chúng trải dài từ vùng Bắc Cực thuộc Phần Lan, qua Estonia, Latvia và Lithuania, qua dải đất Suwalki Gap ở Ba Lan - được nhiều chuyên gia đánh giá là điểm tấn công có khả năng xảy ra nhất trong một cuộc đối đầu nếu diễn ra giữa Nga và NATO trong tương lai - và kéo dài đến miền đông Ba Lan.

Phần Lan đã bắt đầu một chương trình thí điểm phục hồi đầm lầy gần biên giới với Nga, trong khi Ba Lan có kế hoạch phục hồi và mở rộng đầm lầy than bùn và rừng như một phần trong kế hoạch củng cố “lá chắn phía Đông” trị giá 1,9 tỷ bảng Anh.

“Nếu có những chướng ngại vật tự nhiên trên biên giới như đầm lầy hoặc hồ nước… thì điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta”, Thủ tướng Estonia Kristen Michal phát biểu.

Một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy nằm trên một cánh đồng vào ngày 28/4/2022 ở Moshchun, Ukraine. Ảnh: Getty Images

Kết hợp quốc phòng và khí hậu

Theo tờ Politico, việc phục hồi đầm lầy than bùn và đất ngập nước dọc theo sườn Đông của NATO sẽ “tương đối rẻ và dễ dàng” và kết hợp “hai ưu tiên của châu Âu vốn đang ngày càng cạnh tranh về sự chú ý và tài trợ: quốc phòng và khí hậu”.

Than bùn tích trữ một lượng lớn CO2 và trong trường hợp bị khai thác, sẽ thải carbon vào khí quyển, thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng ở châu Âu - nơi đã chứng kiến hơn một nửa diện tích đầm lầy than bùn bị mất hoặc bị chuyển đổi thành đất nông nghiệp. Do lo ngại về tác động môi trường, EU đã đặt mục tiêu phục hồi 30% đầm lầy than bùn bị suy thoái tới năm 2030.

Vấn đề cho đến nay vẫn là đảm bảo nguồn tài chính cho việc này. “Vào thời điểm châu Âu tập trung vào an ninh, và nguồn lực được phân bổ cho quốc phòng”, các nhà khoa học hy vọng rằng “việc thừa nhận tầm quan trọng về mặt quân sự của các đầm lầy sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi của chúng và đảm bảo nguồn tài chính chưa từng có”, trang Defence24 viết.

“Không có nhiều vấn đề mà các nhà hoạt động môi trường và quan chức quốc phòng cùng đồng thuận, và ở đây chúng tôi tìm thấy điểm chung lớn”, nghị sĩ Phần Lan Pauli Aalto-Setälä nói với tờ Telegraph.

Theo The Week