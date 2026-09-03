Vì sao núi Phú Sĩ chỉ xuất hiện khoảng 70 ngày trong năm?

Vào gần 300 ngày còn lại, núi Phú Sĩ "biến mất" đi đâu?

Núi Phú Sĩ từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng và là niềm tự hào vô bờ bến của người dân Nhật Bản. Ngọn núi cao nhất xứ sở hoa anh đào luôn nằm trong danh sách những điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách trên khắp thế giới. Tuy nhiên, một thực tế khá oái oăm mà nhiều người chỉ nhận ra khi đặt chân đến đây là việc chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của núi Phú Sĩ không hề dễ dàng.

Tính trung bình mỗi năm, ngọn núi huyền thoại này chỉ chịu lộ diện hoàn toàn khoảng 70 đến 100 ngày, trong khi những ngày còn lại đều ẩn mình sau lớp mây sương dày đặc.

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, thậm chí đó là khoảng thời gian thiểu số

Vị trí địa lý nhạy cảm với không khí biển

Sự ẩn hiện thất thường khiến nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện thần thoại hay tâm linh, nhưng dưới góc nhìn khoa học, đây thuần túy là kết quả của sự tương tác giữa vị trí địa lý đặc biệt và các yếu tố khí tượng.

Nguyên nhân quan trọng nhất xuất phát từ vị trí nằm tương đối gần bờ biển Thái Bình Dương của núi Phú Sĩ. Khoảng cách gần biển khiến cho khu vực này liên tục hứng chịu những luồng không khí mang độ ẩm rất cao. Khi các khối khí ẩm di chuyển vào đất liền và gặp phải bức tường đá đồ sộ cao tới 3.776 m, chúng bắt buộc phải bốc lên cao theo dốc núi. Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm mạnh, khiến lượng hơi nước khổng lồ ngưng tụ ngay lập tức và hình thành nên những dải mây dày đặc bao phủ xung quanh đỉnh núi.

Hiện tượng mây hình đĩa độc đáo

Bên cạnh đó, chiều cao vượt trội so với toàn bộ địa hình bằng phẳng xung quanh khiến núi Phú Sĩ trở thành một vật cản lớn đối với các luồng gió lưu thông. Sự chênh lệch áp suất và nhiệt độ khi dòng khí di chuyển qua đỉnh núi tạo nên hiện tượng khí tượng độc đáo được người Nhật gọi là Kasa-gumi, hay còn gọi là mây hình đĩa hay mây hình mũ.

Đám mây đặc biệt này trông giống như một chiếc mũ khổng lồ ôm trọn lấy đỉnh núi. Điều đáng nói là hiện tượng này có thể diễn ra ngay cả khi bầu trời ở các vùng lân cận hoàn toàn quang đãng, khiến không ít du khách rơi vào cảnh hụt hẫng dù dự báo thời tiết báo ngày nắng đẹp.

Sự thay đổi độ ẩm theo từng mùa trong năm

Sự xuất hiện của ngọn núi cũng chịu ảnh hưởng chi phối mạnh mẽ bởi sự biến đổi thời tiết theo từng mùa. Mùa hè, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, chính là khoảng thời gian khó ngắm núi Phú Sĩ nhất do độ ẩm không khí cao kết hợp với mùa mưa và nhiệt độ oi nóng khiến hơi nước từ mặt đất bốc lên liên tục, biến không gian quanh núi thành một biển sương mù mờ mịt.

Trong khi mùa xuân và mùa thu có thời tiết thất thường với tỷ lệ nhìn thấy núi chỉ ở mức trung bình, thì mùa đông lại mang đến cơ hội tuyệt vời nhất. Không khí mùa đông lạnh và vô cùng khô ráo giúp giảm thiểu tối đa lượng hơi nước tích tụ. Bầu trời mùa đông trong xanh cùng tầm nhìn xa được mở rộng chính là lý do khiến phần lớn trong số 70 ngày núi xuất hiện rõ nhất đều rơi vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Biến động tầm nhìn trong cùng một ngày

Ngay cả trong những ngày thời tiết ủng hộ, khoảng thời gian ngọn núi phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của mình cũng thay đổi rõ rệt theo từng giờ. Khoảnh khắc lý tưởng nhất luôn là vào khoảng thời gian sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc và không khí vẫn còn lạnh, ổn định, chưa bị ảnh hưởng bởi quá trình bốc hơi nước. Càng về trưa và chiều, khi ánh nắng bắt đầu làm bốc hơi nước từ các vùng đồng bằng và hệ thống hồ xung quanh, mây sẽ lại nhanh chóng kéo đến che khuất ngọn núi.

Để nâng cao khả năng ngắm nhìn trọn vẹn ngọn núi huyền thoại, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thời gian và lịch trình. Việc lựa chọn chuyến đi vào mùa đông, kết hợp với thói quen dậy thật sớm để có mặt tại các điểm quan sát nổi tiếng như hồ Kawaguchiko hay chùa Chureito trước khi mây kịp kéo đến, sẽ mang lại cơ hội thành công cao nhất.

Bên cạnh đó, việc chủ động theo dõi các trang web dự báo tầm nhìn chuyên dụng hoặc quan sát qua hệ thống camera trực tiếp tại chân núi cũng là chìa khóa giúp du khách không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp khi ngọn núi vĩ đại này cởi bỏ lớp áo mây mờ.