Vì sao nhiều gia đình Việt kiêng chuyển nhà vào tháng Chạp?

Từ bao đời nay, việc chuyển nhà luôn được người Việt xem là một đại sự, bởi không chỉ đơn thuần là thay đổi nơi ở mà còn kéo theo những biến động về sinh hoạt, tâm lý và vận khí của cả gia đình. Chính vì vậy, ông cha ta rất coi trọng việc chọn thời điểm phù hợp, xem ngày lành, giờ tốt trước khi dọn về nơi ở mới.

3 lý do kiến nhiều người Việt kiêng chuyển nhà vào tháng Chạp

Trong quan niệm dân gian lẫn phong thủy, tháng Chạp – tháng cuối cùng của năm âm lịch thường được xem là khoảng thời gian không thuận lợi để chuyển nhà. Đây không chỉ là niềm tin mang màu sắc tâm linh mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố thực tế trong đời sống.

Trước hết, tháng Chạp thường gắn liền với thời tiết lạnh và ẩm, nhất là ở miền Bắc. Theo quan niệm xưa, một ngôi nhà mới cần có sinh khí ấm áp, hanh thông để mang lại sự khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, khí lạnh và độ ẩm cao dễ tạo cảm giác u ám, thiếu vượng khí, không tốt cho việc "nhập trạch". Việc vận chuyển đồ đạc trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng được cho là mang đến những điều không may mắn cho gia chủ.

Từ bao đời nay, việc chuyển nhà luôn được người Việt xem là một đại sự. (Ảnh: Pinterest)

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tháng Chạp còn là giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Đây là thời điểm mọi gia đình đều tất bật chuẩn bị Tết: dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, lo lễ cúng, sum họp gia đình. Việc chuyển nhà vào lúc này dễ khiến sinh hoạt bị đảo lộn, công việc chồng chất, tâm lý căng thẳng, không có sự an tâm cần thiết cho một khởi đầu mới.

Ngoài ra, người Việt vốn có tâm lý gắn bó với không gian quen thuộc, đặc biệt là khi Tết đến. Tháng cuối năm được xem là lúc mọi thứ nên ổn định, trọn vẹn để khép lại một năm cũ suôn sẻ. Việc thay đổi chỗ ở vào thời điểm này dễ tạo cảm giác "chưa yên", ảnh hưởng đến tinh thần đón năm mới.

Tháng Chạp và những sinh hoạt truyền thống không thể thiếu

Tháng Chạp cũng là tháng của nhiều phong tục lâu đời. Nổi bật nhất là lễ cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là dịp tiễn các vị thần bếp về trời để báo cáo việc tốt xấu của gia đình trong suốt một năm. Lễ cúng thường có cá chép, mâm cỗ truyền thống và lời cầu mong cho năm mới bình an, sung túc.

Trong quan niệm dân gian lẫn phong thủy, tháng Chạp – tháng cuối cùng của năm âm lịch thường được xem là khoảng thời gian không thuận lợi để chuyển nhà. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, tháng Chạp còn gắn với hàng loạt hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, cúng Tất niên, tảo mộ… Những việc này đều cần sự ổn định về không gian sống, vì thế việc chuyển nhà vào thời điểm này càng được cho là không phù hợp.

Những điều nên lưu ý sau khi dọn về nhà mới

Theo quan niệm phong thủy, sau khi đã chuyển vào nhà mới, gia chủ không nên tiến hành đục phá, sửa chữa lớn. Việc làm này được xem là đại kỵ, có thể ảnh hưởng đến long mạch và vận khí của ngôi nhà, từ đó tác động không tốt đến các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, để căn nhà sớm có sinh khí, nhiều gia đình thường mời người thân, bạn bè tới thăm, trò chuyện. Không khí vui vẻ, ấm áp được cho là giúp xua đi cảm giác lạnh lẽo, mang lại sự khởi đầu hanh thông cho cuộc sống mới.

Theo quan niệm phong thủy, sau khi đã chuyển vào nhà mới, gia chủ không nên tiến hành đục phá, sửa chữa lớn. (Ảnh: Pinterest)

Từ những lý do trên, lời khuyên tránh chuyển nhà vào tháng Chạp không chỉ phản ánh niềm tin tâm linh mà còn cho thấy sự thận trọng của người xưa trong việc chọn thời điểm phù hợp, để mọi việc diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn hơn.

