Mít được ưa chuộng trồng trong sân nhà vì sở hữu rất nhiều lợi ích thiết thực.

Cây mít từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt là những ngôi nhà có sân vườn rộng. Chỉ cần một khoảng đất đủ thoáng, gia chủ có thể trồng một cây mít và sau vài năm đã có thể tận hưởng những trái chín vàng, múi dày, vị ngọt đậm cùng hương thơm đặc trưng. Thế nhưng, giá trị của cây mít không chỉ nằm ở những mùa quả sai trĩu cành. Tán lá xanh tốt giúp tạo bóng mát, làm không gian quanh nhà thêm xanh mát, trong khi loại cây này còn gắn với nhiều giá trị văn hóa và quan niệm dân gian. Đặc biệt, cây mít được nhiều người cho rằng mang ý nghĩa tốt về mặt phong thủy. Vì thế, với không ít gia đình, trồng một cây mít trong sân còn là cách vừa tận dụng khoảng xanh, vừa tạo thêm điểm nhấn cho không gian sống.

Cây mít cho quả thơm ngon, có thể tận dụng ngay trong gia đình

Đây có lẽ là lý do dễ nhận thấy nhất khi nói đến việc trồng mít. Một cây mít trưởng thành có thể cho khá nhiều quả, tùy giống và điều kiện chăm sóc. Khi đến mùa, những múi mít chín vàng, thơm lừng có thể được dùng để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món như sinh tố, chè, kem, bánh... So với việc mua mít ngoài hàng, việc trồng một cây ngay trong vườn giúp gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc và thu hoạch. Nếu được trồng ở nơi phù hợp, chăm sóc đúng cách, cây có thể cho quả trong nhiều năm. Không chỉ phần múi, một số bộ phận của quả mít còn được tận dụng trong ẩm thực. Mít non có thể chế biến thành nhiều món ăn, trong khi hạt mít cũng có thể luộc, rang hoặc nấu cùng các món khác. Bởi vậy, một cây mít trong sân đôi khi có thể trở thành nguồn thực phẩm khá đa dụng cho gia đình.

Tán cây rộng giúp tạo bóng mát cho sân vườn

Ngoài chuyện cho quả, cây mít còn được nhiều gia đình yêu thích bởi khả năng tạo mảng xanh và bóng mát. Cây có tán lá tương đối rộng, những chiếc lá xanh dày giúp khu vực xung quanh trở nên dịu mắt hơn. Với những ngôi nhà có sân vườn rộng, một cây mít được trồng ở vị trí thích hợp có thể tạo thành khoảng bóng mát tự nhiên để gia đình nghỉ ngơi, vui chơi hoặc đơn giản là ngồi thư giãn vào những ngày thời tiết dễ chịu. Sắc xanh của cây cũng giúp sân vườn bớt cảm giác trống trải, đặc biệt khi kết hợp cùng những loại cây cảnh, hoa hoặc thảm cỏ khác. Tuy nhiên, vì mít có thể phát triển thành cây lớn, gia chủ nên tính toán vị trí trồng ngay từ đầu, tránh trồng quá sát tường, móng nhà, đường đi hoặc hệ thống điện.

Làm không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy khi trồng cây ăn quả trong sân là không gian sống trở nên xanh mát và có sức sống hơn. Thay vì chỉ có sân lát gạch hoặc bê tông, sự xuất hiện của một cây mít lớn tạo thêm chiều sâu cho khu vườn. Đặc biệt, cây mít có hình dáng khá tự nhiên, không cần tạo thế cầu kỳ như nhiều loại cây cảnh. Chỉ cần được chăm sóc gọn gàng, cây đã có thể trở thành một phần của cảnh quan. Vào mùa cây xanh tốt, tán lá phủ rộng tạo cảm giác mát mắt. Khi cây ra quả, những trái mít lớn xuất hiện trên thân và cành lại trở thành điểm thú vị trong khu vườn. Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là cách để các thành viên gần gũi hơn với thiên nhiên và hiểu thêm về quá trình cây ra hoa, kết trái.

Một số gia đình trồng mít vì quan niệm phong thủy

Bên cạnh giá trị thực tế, cây mít còn gắn với nhiều quan niệm dân gian về phong thủy. Trong văn hóa Việt, mít là loại cây quen thuộc và từ lâu đã xuất hiện trong sân vườn, chùa chiền hay những khu nhà truyền thống. Theo quan niệm dân gian, cây mít tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc bởi cây có thể cho nhiều quả và quả mít thường có kích thước lớn, múi dày, nhiều hạt. Vì vậy, một số gia đình lựa chọn trồng mít với mong muốn không gian sống có thêm sinh khí, gia đình làm ăn thuận lợi, cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, đây là quan niệm phong thủy dân gian, không phải kết luận khoa học. Nếu lựa chọn trồng mít trong nhà, gia chủ vẫn nên ưu tiên những yếu tố thực tế như diện tích sân, hướng phát triển của cây, khả năng chăm sóc và khoảng cách an toàn với công trình.

Cây mít có thể trở thành điểm nhấn cho khu vườn

Không phải sân vườn nào cũng cần quá nhiều cây cảnh đắt tiền mới tạo được vẻ đẹp. Một cây mít xanh tốt, phát triển tự nhiên đôi khi đã đủ để tạo điểm nhấn. Đặc biệt với những căn nhà theo phong cách sân vườn, đồng quê hoặc gần gũi thiên nhiên, cây mít khá dễ hòa vào tổng thể. Tán cây xanh, thân cây lớn cùng những quả mít xuất hiện theo mùa tạo cảm giác rất đặc trưng của khu vườn Việt. Gia chủ cũng có thể kết hợp cây mít với các loại cây ăn quả khác như xoài, ổi, bưởi hoặc những loại hoa, cây bụi để tạo thành một khu vườn nhiều tầng xanh. Cách này vừa tận dụng diện tích vừa giúp cảnh quan tự nhiên, sinh động hơn.

Có thể tận dụng gỗ mít trong đời sống

Một lý do khác khiến cây mít được trân trọng trong văn hóa Việt là gỗ mít từ lâu đã được sử dụng để làm nhiều vật dụng và đồ nội thất. Gỗ mít có màu vàng khá đặc trưng, vân gỗ tương đối đẹp và được sử dụng trong một số sản phẩm như bàn ghế, tủ, đồ thờ, đồ gia dụng... Tất nhiên, đây không phải lý do để gia chủ trồng cây mít chỉ nhằm mục đích lấy gỗ. Nhưng với những cây mít lâu năm, khi cây già hoặc cần thay thế, phần thân có thể có giá trị sử dụng nhất định nếu được xử lý phù hợp. Điều này cũng góp phần khiến cây mít có một vị trí khá đặc biệt trong những khu vườn truyền thống, nơi cây không chỉ mang lại bóng mát và trái ngọt mà còn có giá trị sử dụng lâu dài.