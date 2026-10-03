Lời khuyên cho các gia đình sử dụng giường ngủ bằng gỗ tự nhiên

Giường ngủ bằng gỗ tự nhiên luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nhờ độ bền cao, vẻ đẹp sang trọng và sự ấm áp. Tuy nhiên, chất liệu này cần có những lưu ý chăm sóc đặc biệt để không bị xuống cấp, mối mọt hay phát ra tiếng kêu khó chịu.

Ưu điểm của giường ngủ sử dụng gỗ tự nhiên

Giường ngủ bằng gỗ tự nhiên, hay còn gọi là gỗ thịt sở hữu độ bền bỉ vượt trội theo thời gian cùng khả năng chịu lực cực tốt nên không bị gãy hỏng sau nhiều năm sử dụng. Nhờ những đường vân tự nhiên độc bản và màu sắc mộc mạc, loại giường này luôn mang lại vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng cho phòng ngủ.

Giường ngủ gỗ tự nhiên đem lại cảm giác sang trọng, ấm cúng cho phòng ngủ. (Ảnh: Happynest.vn)

Bên cạnh đó, chất liệu gỗ tự nhiên còn đem đến cảm giác đông ấm hè mát, giúp cơ thể dễ dàng thích nghi với thời tiết. Về mặt phong thủy, giường gỗ thuộc hành Mộc giúp cân bằng năng lượng, mang lại cảm giác bình an và thư thái cho gia chủ.

Bề mặt giường thường được phủ các lớp sơn bảo vệ cao cấp, giúp việc lau chùi bụi bẩn hàng ngày trở nên vô cùng dễ dàng. Gia đình cũng có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn vì chất liệu này tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền truyền đời và lợi ích sức khỏe đã khiến giường gỗ tự nhiên luôn là lựa chọn hàng đầu cho mọi tổ ấm.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt hàng ngày, bạn cũng cần lưu ý để giúp những chiếc giường ngủ bằng gỗ tự nhiên duy trì độ bền và vẻ đẹp của nó.

1. Kiểm tra kết cấu và xử lý tiếng kêu cót két

Siết chặt các điểm nối là bước đầu tiên bạn cần làm vì giường gỗ tự nhiên sau một thời gian chịu tải trọng lớn và sự thay đổi của thời tiết thường bị co ngót, khiến các chốt mộng hay ốc vít giữa thành giường, gióng giường và đầu giường bị lỏng lẻo.

Do đó, bạn hãy định kỳ kiểm tra và siết chặt lại các ốc vít này để giường luôn vững chãi, không bị rung lắc khi di chuyển. Nếu giường phát ra tiếng cót két mỗi khi trở mình, nguyên nhân thường do sự ma sát giữa các thanh vạt giường với thành giường.

Bạn có thể lót thêm các miếng vải mỏng, cao su nhỏ hoặc bôi một chút nến vào các điểm tiếp xúc này để triệt tiêu tiếng ồn hoàn toàn, giúp giấc ngủ ngon hơn.

2. Kiểm soát độ ẩm và vị trí đặt giường

Tránh ánh nắng trực tiếp là quy tắc quan trọng vì bạn tuyệt đối không nên đặt giường ở vị trí bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp quá gay gắt từ cửa sổ. Nhiệt độ cao diễn ra liên tục sẽ làm gỗ bị cong vênh, nứt nẻ và làm bong tróc lớp sơn phủ bề mặt của giường.

Chú ý đặt giường ở nơi khô ráo để tránh ẩm mốc. (Ảnh: Happynest.vn)

Ngoài ra, bạn cần cách ly giường khỏi nguồn ẩm bởi gỗ tự nhiên rất sợ ẩm mốc. Nếu phòng ngủ của bạn khép kín hoặc sát nhà vệ sinh, hãy đảm bảo chân giường không bị tiếp xúc với vùng nền nhà thường xuyên ẩm ướt. Bạn nên sử dụng các miếng đệm cao su hoặc nhựa bọc dưới chân giường để vừa chống ẩm, vừa tránh làm trầy xước sàn nhà khi dịch chuyển.

3. Vệ sinh và bảo dưỡng bề mặt đúng cách

Không dùng khăn quá ướt là lưu ý lớn khi lau chùi giường vì bạn chỉ nên dùng khăn bông mềm ẩm đã được vắt thật ráo nước. Việc để nước đọng lại trên bề mặt gỗ lâu ngày sẽ làm xỉn màu sơn, làm thâm gỗ và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển gây hại sức khỏe.

Vệ sinh đúng cách sẽ giúp tăng thẩm mỹ và độ bền cho giường gỗ tự nhiên. (Ảnh: Happynest.vn)

Bên cạnh đó, bạn nên làm mới lớp bảo vệ sau khoảng ba đến năm năm sử dụng vì lúc này lớp sơn bóng hoặc lớp phủ bên ngoài thường bị mờ đi. Bạn có thể thuê thợ hoặc tự mua sáp đánh bóng gỗ chuyên dụng về lau lại để giữ cho thớ gỗ luôn sáng bóng như mới, đồng thời ngăn ngừa mối mọt xâm nhập hiệu quả.

4. Phòng chống mối mọt chủ động

Quan sát dấu hiệu lạ là việc cần làm định kỳ khi thay ga trải giường bằng cách nhấc hẳn đệm ra để kiểm tra phần giát giường và các góc khuất bên trong. Nếu thấy có bột gỗ nhỏ rơi ra hoặc có vết rãnh lạ, đó chính là dấu hiệu của mối mọt đang tàn phá chiếc giường của bạn.

Bạn hãy lập tức xử lý ngay bằng thuốc diệt mối sinh học hoặc gọi dịch vụ chuyên nghiệp trước khi chúng ăn sâu vào khung chịu lực chính của giường. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bạn bảo vệ kết cấu giường, tránh nguy cơ giường bị gãy sập gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

5. Lưu ý cho các gia đình có người già, trẻ nhỏ

Đối với các gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ đang sử dụng giường gỗ tự nhiên, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối và sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày là điều cần được ưu tiên hàng đầu.

Bạn nên lựa chọn hoặc đặt đóng các mẫu giường được bo tròn kỹ lưỡng ở phần góc và cạnh giường để giảm thiểu tối đa chấn thương nếu chẳng may các thành viên va quệt khi di chuyển. Chiều cao tổng thể của giường tính cả đệm cần được khống chế ở mức vừa phải từ 40cm đến 50cm để giúp người già không bị hẫng chân lúc thức dậy, đồng thời hỗ trợ trẻ nhỏ lên xuống dễ dàng hơn.

Ngoài ra, hãy thường xuyên kiểm tra và gia cố các chốt mộng để giường không phát ra tiếng động gây mất ngủ cho người già, kết hợp sử dụng ga chống thấm nhằm bảo vệ thớ gỗ không bị ẩm mốc khi trẻ nhỏ làm đổ nước hoặc tè dầm.

Gia Linh (Tổng hợp)