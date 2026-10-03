3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 3/10/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ có một ngày thứ Bảy, 3/10 với nhiều may mắn, hanh thông và tài lộc.

Trong ngày thứ Bảy, 3/10/2026, tức ngày 23 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thoa Xuyến Kim đại diện cho thứ vàng trang sức đã được chế tác thành những món đồ quý phái và lấp lánh. Khác với các thanh kim loại thô sơ, nguồn khí này mang vẻ đẹp kiêu sa, mang lại giá trị tôn vinh và luôn có sức hút mãnh liệt với vạn vật xung quanh.

Sự tinh tế của Thoa Xuyến Kim giúp cho những ai đón nhận được năng lượng này trở nên nhạy bén, sâu sắc và có khả năng thấu suốt lòng người rất tự nhiên. Trong nhịp chảy của ngày thứ Bảy, hành kim thanh cao này nhẹ nhàng khơi gợi cảm hứng sáng tạo, giúp bạn dễ dàng vun đắp các mối quan hệ bền vững và khẳng định giá trị bản thân. Đây là thời khắc tuyệt vời để bạn chăm chút cho diện mạo, mở lòng đón nhận những cơ hội tinh khôi và khéo léo hoàn thiện những mục tiêu còn dang dở.

Tử vi học có nói, nhờ sự tương hợp sâu sắc với địa chi Tuất của ngày, mạch tài lộc của 3 con giáp dưới đây sẽ được kích hoạt mạnh mẽ, hứa hẹn một ngày gặt hái nhiều thành quả tài chính vượt trội.

Con giáp tuổi Dần: Đón nhận cơn mưa tài lộc

Bước vào ngày Canh Tuất, người tuổi Dần sẽ là con giáp đón nhận cơn mưa cát khí nhờ cục diện Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất nâng đỡ vẹn toàn. Bản mệnh như hổ mọc thêm cánh khi năng lượng ngày tương sinh giúp trí tuệ thông suốt và đưa ra những quyết định đầu tư và tài chính vô cùng chuẩn xác.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền đổ về túi bạn trong ngày thứ Bảy này chủ yếu đến từ các nguồn đầu tư thông minh trước đó. Những người làm công ăn lương có cơ hội được cấp trên cất nhắc hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Đối với người làm kinh doanh tự do, đây là thời điểm vàng để tung ra sản phẩm mới vì khách hàng sẽ nườm nượp kéo đến.

Mạch ngầm tài lộc hanh thông giúp tuổi Dần nhanh chóng tất toán các khoản chi phí phát sinh một cách êm đẹp. Cát tinh xuất hiện vào giữa ngày còn mang lại cho con giáp này cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác có tầm cỡ lớn. Bạn nên tận dụng tối đa thời gian này để thiết lập các mối quan hệ xã giao chất lượng vì họ chính là quý nhân của bạn. Nhìn chung ví tiền của người tuổi Dần sẽ vô cùng rủng rỉnh giúp bạn có một ngày cuối tuần vô cùng an vui.

Con giáp tuổi Ngọ: Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Nhờ thế cục Tam Hợp quần tụ, người tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc vô cùng mỹ mãn. Bản mệnh mang hành Hỏa gặp ngày Thổ tạo nên thế cục tương sinh giúp tài sản tích lũy ngày càng dồi dào và vững chắc hơn.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ưu ái gõ cửa mang theo những tin vui bất ngờ về lợi nhuận từ các dự án kinh doanh tay trái. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp con giáp này ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn vượt ngoài mong đợi. Những ai đang gặp khó khăn về vốn liếng sẽ bất ngờ tìm được nguồn tài trợ hoặc được người thân hỗ trợ kịp thời.

Năng lượng cát lành của ngày cũng giúp tuổi Ngọ tránh xa được các cạm bẫy lừa đảo hay tiểu nhân quấy phá gây hao tài, tốn của. Do đó, con giáp này hãy nghiên cứu thật kỹ các kế hoạch làm ăn rồi mạnh dạn hiện thực hóa chúng. Nếu có ý định sắm sửa tài sản lớn thì cũng có thể thực hiện vì vận khí đang đứng về phía bạn. Càng về cuối ngày, vận may trúng thưởng hoặc nhận quà biếu tặng của tuổi Ngọ càng tăng cao mang lại niềm vui lớn. Đây chính là ngày để bạn khẳng định vị thế và tận hưởng thành quả ngọt ngào từ sự kiên trì của mình.

Con giáp tuổi Mão: Đột phá tài chính mạnh mẽ

Nằm trong mối quan hệ Nhị Hợp Mão - Tuất, người tuổi Mão cũng sẽ là con giáp ghi nhận những bước đột phá mạnh mẽ về mặt tài chính trong ngày mới. Bản tính nhạy bén kết hợp với cát khí của ngày Canh Tuất giúp bạn hóa giải mọi rào cản và áp lực tiền bạc trước mắt.

(Ảnh minh họa)

Công việc tiến triển thuận lợi kéo theo nguồn thu nhập từ cả công việc chính lẫn nghề tay trái đều tăng trưởng đồng đều. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những tiền bối giàu kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ bí quyết làm giàu và chỉ đường dẫn lối. Sự quyết đoán trong các thương vụ đầu tư giúp tuổi Mão thu về nguồn lợi nhuận ngoài mong đợi ngay trong ngày.

Mọi áp lực về hóa đơn hay chi phí sinh hoạt trong gia đình hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho sự dư dả, an yên. Con giáp này có cơ hội gia tăng nguồn vốn lưu động để chuẩn bị cho các kế hoạch lớn vào giai đoạn cuối năm. Tình hình tài chính khởi sắc giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn và tràn đầy năng lượng tích cực để cến hiến. Sức hút tài lộc mạnh mẽ giúp con giáp tuổi Mão khép lại một ngày thứ Bảy vô cùng mãn nguyện và tự tin vào tương lai.

* Lưu ý chung:

Dù được hưởng trọn cát khí từ vòng hợp chiếu, 3 con giáp tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão vẫn nên giữ cho mình một tâm thế điềm đạm và tỉnh táo để hành sự được vẹn toàn. Năng lượng thanh cao nhưng có phần sắc sảo của Thoa Xuyến Kim nhắc nhở bạn nên khéo léo trong giao tiếp, tránh để những lời nói vô tình làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ quý nhân.

Việc quản lý tài chính hay đưa ra các quyết định mua sắm trong ngày thứ Bảy này cần dựa trên nhu cầu thực tế hơn là những ngẫu hứng nhất thời trước những vẻ ngoài hào nhoáng. Bạn cũng nên cẩn trọng kiểm tra lại các điều khoản giấy tờ khi giao dịch để đảm bảo dòng tiền được luân chuyển một cách an toàn và bảo mật nhất. Khi ngày khép lại, việc thả lỏng tinh thần và dành thời gian thư giãn bên người thân sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và giữ vững mạch tài lộc bền lâu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.