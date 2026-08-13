Vì sao nhiều gia đình đặt một bát muối vào ngăn mát tủ lạnh? Lý do nằm ở một vấn đề ít ai để ý

Mẹo đặt bát muối vào tủ lạnh được rất nhiều gia đình áp dụng.

Tủ lạnh là nơi bảo quản đủ loại thực phẩm nên sau một thời gian sử dụng, không gian bên trong rất dễ xuất hiện mùi lẫn từ thức ăn, đặc biệt khi có những món có mùi đặc trưng như thịt cá, hải sản, đồ lên men... Bên cạnh việc vệ sinh tủ định kỳ, nhiều gia đình còn áp dụng một mẹo khá đơn giản là đặt một bát muối nhỏ vào ngăn mát. Không phải tự nhiên muối lại được lựa chọn cho mẹo này. Với đặc tính hút ẩm và khả năng hỗ trợ khử mùi, muối có thể giúp cải thiện phần nào môi trường bên trong tủ lạnh.

Hỗ trợ hút bớt hơi ẩm trong tủ lạnh

Muối có khả năng hút ẩm từ môi trường xung quanh. Khi được đặt trong một chiếc bát nhỏ và để hở, các hạt muối có thể hấp thụ một phần hơi ẩm trong không khí. Điều này đặc biệt hữu ích trong những thời điểm tủ lạnh có độ ẩm cao, thường xuyên xuất hiện hơi nước hoặc các khu vực dễ bị ẩm. Khi độ ẩm được kiểm soát tốt hơn, thực phẩm cũng phần nào hạn chế tình trạng bị đọng nước ở bề mặt. Tất nhiên cần hiểu rằng lượng muối trong một chiếc bát nhỏ chỉ có tác dụng ở mức hạn chế, không đủ để kiểm soát độ ẩm của toàn bộ tủ lạnh.

Hỗ trợ giảm mùi khó chịu

Một trong những lý do khiến mẹo đặt muối trong tủ lạnh được nhiều người áp dụng là để hỗ trợ giảm mùi. Muối có thể hút một phần hơi ẩm và các chất gây mùi trong môi trường xung quanh, từ đó giúp không gian trong tủ dễ chịu hơn. Dù vậy, không nên xem bát muối như một “máy khử mùi” tự nhiên có thể xử lý mọi mùi thức ăn. Nếu tủ lạnh xuất hiện mùi nặng, nguyên nhân thường nằm ở thực phẩm để lâu, thức ăn bị đổ hoặc các khe, gioăng và khay tủ chưa được vệ sinh kỹ. Khi đó, tìm và xử lý nguồn gây mùi vẫn là cách hiệu quả nhất.

Cách đặt một bát muối trong tủ lạnh

Cách thực hiện khá đơn giản. Chỉ cần cho khoảng 2-3 muỗng canh muối vào một chiếc bát hoặc hộp nhỏ, không đậy nắp rồi đặt ở một góc cố định trong ngăn mát. Nên chọn vị trí bằng phẳng, tránh nơi có thể khiến bát bị đổ hoặc muối tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Sau một thời gian, nếu nhận thấy muối bị ẩm, vón cục hoặc chảy nước thì nên thay bằng mẻ mới. Không nhất thiết phải thay muối theo một mốc thời gian cố định, bởi tốc độ hút ẩm phụ thuộc vào độ ẩm và điều kiện sử dụng của từng chiếc tủ lạnh.

Muối không thay thế việc vệ sinh tủ lạnh

Đây là điều cần lưu ý nhất khi áp dụng mẹo này. Một bát muối chỉ có thể hỗ trợ phần nào trong việc hút ẩm và giảm mùi, chứ không có khả năng làm sạch tủ lạnh hay ngăn thực phẩm hỏng.

Để tủ luôn sạch và ít mùi, gia đình vẫn nên kiểm tra thực phẩm thường xuyên, bỏ những món đã hỏng hoặc quá hạn, đựng thức ăn có mùi trong hộp kín và lau ngay khi có nước hoặc thức ăn bị đổ. Các khay, ngăn kéo và gioăng cửa cũng nên được vệ sinh định kỳ.

Nếu muốn khử mùi hiệu quả hơn, có thể sử dụng các sản phẩm chuyên dụng hoặc những chất hấp phụ mùi phù hợp như baking soda hay than hoạt tính. Quan trọng nhất vẫn là giữ tủ lạnh sạch, khô thoáng và bảo quản thực phẩm đúng cách.