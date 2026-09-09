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Vì sao nhiều bồn rửa ở Anh có hai vòi nóng, lạnh riêng biệt?

Linh Nga/VTC News
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Một đặc điểm quen thuộc trong nhiều phòng tắm ở Anh khiến người nước ngoài thấy lạ: Nước nóng, lạnh chảy ra từ hai vòi riêng biệt.

Tại rất nhiều nhà vệ sinh, phòng tắm ở Anh, bồn rửa vẫn được lắp một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh, thay vì vòi trộn cho phép điều chỉnh nhiệt độ. Vì sao cách bố trí này vẫn phổ biến?

Trong video đăng trên YouTube năm 2014, nhà sản xuất nội dung người Anh Tom Scott cho biết cách đây nhiều năm, tại nhiều ngôi nhà, nước lạnh được đưa trực tiếp từ mạng lưới cấp nước chính và có thể dùng để uống. Còn nguồn nước dùng cho hệ thống nước nóng lại đi theo một lộ trình khác. Cụ thể, nước được trữ trong bể đặt trên gác mái, sau đó đưa tới thiết bị làm nóng trước khi cung cấp cho các vòi trong nhà.

Nếu bể không được che chắn và bảo trì đúng cách, nước bên trong có thể bị nhiễm bẩn nên không được xem như nguồn nước uống trực tiếp.

Theo Tom Scott, sự khác biệt về nguồn cấp nước là một trong những lý do đường nước nóng và lạnh từng được tách biệt. Trong một số trường hợp, nước từ bể có thể chảy ngược vào đường ống và ảnh hưởng đến nguồn nước sạch.

Công nghệ cấp và làm nóng nước ngày nay đã thay đổi. Tại nhà bố mẹ Tom Scott, bể chứa cũ đã được tháo bỏ và thay bằng thiết bị làm nóng nước theo nhu cầu. Với những hệ thống hiện đại phù hợp, vòi trộn có thể được sử dụng.

Tuy nhiên, đường ống trong các ngôi nhà cũ thường được duy trì trong thời gian dài, vì vậy kiểu bồn rửa này vẫn xuất hiện ở nhiều nơi.

Vì sao bồn rửa ở Anh có hai vòi nước nóng , lạnh riêng biệt? - Ảnh 1.

Bồn rửa với hai vòi nước nóng và lạnh tách biệt là thiết kế vẫn thường thấy trong nhiều ngôi nhà ở Anh. (Ảnh: Bristan)

Theo The London School of English , Luke, một giáo viên tiếng Anh từng làm việc tại London, cho biết trước khi trò chuyện với học viên đến từ nhiều quốc gia, Luke chưa từng nghĩ bồn rửa có hai vòi là điều khác thường. Bạn bè của Luke cũng coi cách bố trí này là chuyện bình thường.

Bên cạnh nguyên nhân liên quan đến hệ thống cấp nước, Luke đưa ra một cách lý giải khác: Thiết kế hai vòi đã tồn tại từ lâu và một số người Anh vẫn lựa chọn kiểu thiết kế này vì ưa chuộng vẻ ngoài truyền thống.

Theo Luke, những gì quen thuộc ở quốc gia này đôi khi có thể trở nên lạ lẫm trong mắt người đến từ nơi khác. Bản thân Luke cũng thừa nhận vòi trộn tiện lợi hơn.

Với bồn rửa có hai vòi tách biệt, người dùng có thể pha nước nóng và lạnh ngay trong bồn. Họ chỉ cần đóng lỗ thoát nước, sau đó mở cả hai vòi và điều chỉnh lượng nước cho đến khi đạt nhiệt độ phù hợp để rửa tay hoặc rửa mặt.

Ngoài ra, một số thiết bị gắn thêm có thể giúp hòa hai dòng nước nóng, lạnh trước khi nước chảy ra.

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Tags

bồn rửa

nước nóng

Nước lạnh

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