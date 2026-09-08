Nơi này thường lưu giữ những món đồ "thất lạc" trong quần áo như chìa khóa, kẹp tóc, tiền xu...

Nhiều gia đình sử dụng máy giặt hằng ngày nhưng chưa từng mở chiếc nắp nhỏ phía dưới thân máy. Đây có thể là nơi giữ lại những vật lạ như cúc áo, tiền xu, kẹp tóc và xơ vải lọt ra từ quần áo. Nếu không được kiểm tra, cặn bẩn tích tụ có thể khiến máy xả chậm hoặc báo lỗi.

"Ngăn bí mật" của máy giặt có tác dụng gì?

Ở nhiều máy giặt cửa trước, phía dưới mặt trước có một cửa bảo dưỡng nhỏ. Bên trong thường là bộ lọc bơm xả và ống dẫn nước dư. Bộ phận này giúp giữ lại một số vật lạ trước khi chúng đi sâu vào hệ thống thoát nước. Vì vậy, tiền xu, cúc áo, kẹp tóc hay xơ vải đôi khi được tìm thấy tại đây.

"Ngăn bí mật" lưu giữ chìa khóa, tiền xu, kẹp tóc... lọt ra từ quần áo (Ảnh: yourspares)

Tuy nhiên, không phải máy giặt nào cũng có cấu tạo giống nhau. Một số dòng máy cửa trên sử dụng hệ thống lọc khác hoặc không có bộ lọc bơm xả để người dùng tự tháo vệ sinh. Vị trí, cách mở và chu kỳ bảo dưỡng cần được xác định theo đúng mã máy.

Vì sao bộ lọc bẩn khiến máy thoát nước chậm?

Khi giặt, vật nhỏ còn sót trong túi quần áo có thể theo dòng nước đi xuống hệ thống thoát. Bộ lọc giữ chúng lại nhằm hạn chế nguy cơ gây cản trở bơm. Khi tóc, xơ vải và cặn bẩn tích tụ khiến đường nước có thể bị thu hẹp. Vì thế máy xả lâu hơn, vắt không đúng cách hoặc báo lỗi.

Dấu hiệu thường gặp là nước còn đọng trong lồng sau chu trình giặt. Tuy nhiên, ống xả bị gập, đường thoát nước bị tắc hoặc bơm gặp sự cố cũng có thể gây ra hiện tượng tương tự. Người dùng không nên mặc định mọi lỗi xả nước đều xuất phát từ bộ lọc.

Vệ sinh xong, máy giặt vẫn có thể rò nước

Lấy hết cặn bẩn chưa đủ để máy hoạt động bình thường. Sau khi vệ sinh, bộ lọc, nắp bảo vệ và nút bịt ống xả nước dư phải được lắp đúng khớp, đóng kín theo hướng dẫn. Nếu lắp lệch hoặc chưa kín, nước có thể rò ra dưới máy trong lần giặt tiếp theo.

Lịch vệ sinh phụ thuộc vào từng dòng máy và tần suất sử dụng (Ảnh: Tinhte)

Không nên cố siết bộ lọc quá mạnh vì có thể làm hỏng ren hoặc chi tiết nhựa. Khi phát hiện nước rỉ, hãy ngừng sử dụng và kiểm tra lại vị trí lắp. Nếu bộ lọc bị nứt, biến dạng hoặc không thể đóng kín, cần liên hệ trung tâm bảo hành để thay đúng linh kiện.

Để làm sạch, nên dùng nước ấm, khăn mềm hoặc bàn chải lông mềm. Tránh hóa chất tẩy rửa mạnh và nước quá nóng nếu chưa biết rõ khuyến nghị của nhà sản xuất.

Sau khi lắp lại, hãy quan sát khu vực cửa bảo dưỡng trong lần vận hành đầu tiên. Nếu máy vẫn xả chậm, cần kiểm tra thêm ống xả, đường thoát nước hoặc nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ. Vệ sinh bộ lọc chỉ xử lý một số nguyên nhân gây tắc nghẽn, không thay thế việc kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước.

Ảnh tạo bởi ChatGPT

Bao lâu nên kiểm tra một lần?

Lịch vệ sinh phụ thuộc vào từng dòng máy và tần suất sử dụng. Một số nhà sản xuất khuyến nghị kiểm tra hằng tháng, trong khi những dòng khác có thể áp dụng chu kỳ dài hơn. Người dùng nên làm theo sách hướng dẫn đi kèm thiết bị và kiểm tra ngay nếu máy xả bất thường.

Trước mỗi mẻ giặt, việc kiểm tra túi quần áo giúp hạn chế tiền xu, giấy vụn và vật nhỏ lọt vào máy. Bộ lọc nhỏ không phải là nơi cất giữ đồ thất lạc, nhưng lại là chi tiết quan trọng trong quá trình chăm sóc máy giặt. Khi biết đúng vị trí và cách bảo dưỡng, người dùng có thể chủ động xử lý một số nguyên nhân gây xả chậm. Nếu thiết bị vẫn báo lỗi sau khi vệ sinh, cần liên hệ kỹ thuật viên để xác định nguyên nhân.

(Tổng hợp)