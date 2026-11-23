Người Nhật gọi đất nước của mình là "Nippon" chứ không phải "Japan".

Nếu có dịp theo dõi các giải đấu thể thao quốc tế, bạn hẳn sẽ quen thuộc với tiếng hô vang đầy khí thế của cổ động viên xứ sở hoa anh đào trên khán đài: "Ganbare Nippon!" (Cố lên Nhật Bản!). Thế nhưng, trong mắt phần còn lại của thế giới, quốc gia này lại mang cái tên tiếng Anh phổ biến là Japan. Sự khác biệt một trời một vực về mặt âm thanh giữa Nippon và Japan khiến không ít người tò mò: Đâu mới thực sự là tên gọi gốc của đất nước này, và cái tên Japan từ đâu mà ra?

Danh xưng khai sinh từ bức quốc thư thế kỷ thứ 7

Thực chất, người Nhật chưa bao giờ tự gọi đất nước mình là Japan. Trong ngôn ngữ bản địa, quốc hiệu của họ được viết bằng hai chữ Hán là 日本, đọc theo âm Hán - Việt là Nhật Bản. Chiết tự theo nghĩa gốc, chữ "Nhật" nghĩa là mặt trời, còn chữ "Bản" mang nghĩa gốc rễ, cội nguồn.

Ghép lại, cụm từ này có nghĩa là "Nơi mặt trời mọc". Cái tên đầy chất thơ này không phải ngẫu nhiên mà có, mà bắt nguồn từ vị trí địa lý đặc biệt của quần đảo Nhật Bản nằm ở cực Đông của châu Á, nơi đón những tia nắng bình minh đầu tiên trước khi mặt trời chiếu rọi vào lục địa.

Theo các ghi chép lịch sử, danh xưng này chính thức được định hình vào đầu thế kỷ thứ 7, dưới thời Thái tử Shotoku. Năm 607, trong bức quốc thư gửi tới vua Tùy Dạng Đế của Trung Quốc, vị thái tử Nhật Bản đã viết một câu mở đầu nổi tiếng: "Thiên tử ở nơi mặt trời mọc gửi thư cho Thiên tử ở nơi mặt trời lặn". Thông điệp ngoại giao táo bạo ấy không chỉ khẳng định vị thế ngang hàng của Nhật Bản với triều đình phương Bắc, mà còn chính thức khai sinh ra tên gọi Nippon – cách phát âm cổ của hai chữ Nhật Bản thời bấy giờ.

Sự phân hóa tinh tế giữa Nippon và Nihon

Trải qua hàng thế kỷ biến đổi ngữ âm, người Nhật ngày nay sử dụng song song hai cách đọc cho hai chữ 日本 là Nippon và Nihon. Dù cùng mang một ý nghĩa, sắc thái sử dụng của chúng lại có sự phân hóa rõ rệt trong đời sống hiện đại.

Nippon mang âm hưởng cứng cáp, trang trọng và giàu tính biểu tượng dân tộc, thường xuất hiện trên tiền tệ, tem thư, văn kiện chính thức hoặc các sự kiện thể thao quốc tế. Trong khi đó, Nihon là biến âm nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn, được người dân bản xứ ưa chuộng trong giao tiếp đời thường.

Hành trình "tam sao thất bản" tạo nên cái tên Japan

Vậy nếu người bản địa gọi quê hương mình là Nippon hay Nihon, cái tên Japan đã ra đời như thế nào? Câu trả lời nằm ở một hành trình "tam sao thất bản" thú vị kéo dài suốt nhiều thế kỷ trên con đường giao thương Á - Âu.

Vào thế kỷ 13, nhà thám hiểm lừng danh người Ý Marco Polo khi đặt chân đến Trung Quốc đã nghe người dân địa phương kể về một hòn đảo giàu có nằm ở phía Đông. Thời điểm đó, người Trung Quốc ở vùng duyên hải phía Nam như Phúc Kiến hay Quảng Đông phát âm hai chữ 日本 theo phương ngữ địa phương thành Jat-pun hoặc Cipan. Marco Polo đã phiên âm lại âm thanh này theo tiếng Ý thành Cipangu trong cuốn du ký nổi tiếng của mình, gieo những hạt mầm đầu tiên về vùng đất bí ẩn này vào tâm trí người châu Âu.

Đến thế kỷ 16, khi các thương nhân Bồ Đào Nha mở rộng tuyến hàng hải sang châu Á, họ tiếp tục nghe các thương lái người Mã Lai gọi Nhật Bản là Jepang – một từ mượn trực tiếp từ phương ngữ Phúc Kiến. Người Bồ Đào Nha liền chuyển ngữ cái tên này sang tiếng mẹ đẻ của họ thành Japão. Từ thương cảng của Bồ Đào Nha, cái tên này lan sang tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và cuối cùng được chuẩn hóa trong tiếng Anh thành Japan như cả thế giới vẫn gọi ngày nay.

Có thể thấy, cả Nippon lẫn Japan đều chung một cội nguồn từ hai chữ Hán chỉ "nơi mặt trời mọc". Nếu Nippon là niềm tự hào bản sắc được người Nhật giữ gìn qua hơn một thiên niên kỷ, thì Japan lại là dấu ấn sinh động của lịch sử giao lưu văn hóa, minh chứng cho cách ngôn ngữ biến đổi kỳ diệu khi vượt qua những đại dương.