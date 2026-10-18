Vì sao người Mỹ hiếm khi dùng ấm siêu tốc mà vẫn đun nước trên bếp?

Mặc dù là quốc gia hiện đại hàng đầu thế giới, tuy nhiên người Mỹ lại không có thói quen sử dụng ấm đun nước siêu tốc mà lại thích dùng bếp để đun nước hơn.

Trong khi chiếc ấm đun nước bằng điện đã trở thành thiết bị gia dụng không thể thiếu Việt Nam hay nhiều quốc gia khác nhờ tính tiện lợi thì tại Mỹ , thiết bị này lại khá xa lạ. Phần lớn các gia đình Mỹ vẫn duy trì thói quen dùng ấm kim loại đun trên bếp gas, đun nước bằng lò vi sóng, hoặc sử dụng các máy pha cà phê chuyên dụng.

Sự khác biệt mang tính văn hóa và hạ tầng này đến từ nhiều nguyên nhân thực tế, từ đặc điểm của hệ thống điện cho đến thói quen ăn uống hằng ngày của người dân.

Ấm siêu tốc không phải món đồ được ưa chuộng tại Mỹ. (Ảnh: iStock)

Nguyên nhân kỹ thuật quan trọng nhất khiến ấm đun siêu tốc không thực sự “siêu tốc” tại Mỹ chính là hiệu điện thế của hệ thống điện gia đình. Hầu hết các quốc gia ở châu Âu và châu Á sử dụng dòng điện có hiệu điện thế khoảng 220V - 240V. Trong khi đó, hệ thống điện gia dụng chuẩn tại Mỹ chỉ vận hành ở mức 110V - 120V. Sự chênh lệch về điện áp này ảnh hưởng trực tiếp đến công suất tối đa của các thiết bị điện sinh hoạt.

Ở các quốc gia dùng điện 220V, một chiếc ấm đun siêu tốc thông thường có thể hoạt động với công suất từ 2.200W đến 3.000W, cho phép đun sôi một lít nước chỉ trong khoảng 2 - 3 phút. Ngược lại, với dòng điện 120V tại Mỹ, công suất tối đa an toàn của một chiếc ấm điện thường bị giới hạn ở mức 1.500W.

Do công suất bị giảm đi đáng kể, thời gian đun sôi cùng một lượng nước tại Mỹ có thể kéo dài gấp đôi, từ 4 - 6 phút. Việc đun nước bằng ấm điện không còn mang lại lợi thế vượt trội về mặt thời gian, khiến người tiêu dùng Mỹ không cảm thấy tầm quan trọng của thiết bị này.

Người Mỹ ưa chuộng ấm đun nước hơn. (Ảnh: iStock)

Yếu tố sở thích uống cà phê đóng vai trò then chốt trong việc định hình các đồ dùng có mặt trong căn bếp của người Mỹ. Tại Vương quốc Anh hay nhiều nước châu Á, thói quen uống trà nóng diễn ra hằng ngày và xuyên suốt cả ngày, đòi hỏi nhu cầu cung cấp nước sôi liên tục và nhanh chóng.

Một chiếc ấm đun siêu tốc là giải pháp tối ưu nhất để phục vụ cho nhu cầu này. Tuy nhiên, người Mỹ lại là những người cuồng cà phê.

Cà phê là thức uống phổ biến nhất vào mỗi buổi sáng và trong các giờ nghỉ giải lao tại Mỹ. Thay vì đun nước sôi rồi mới pha cà phê thủ công, người Mỹ ưa chuộng các loại máy pha cà phê tự động như máy pha cà phê nhỏ giọt hoặc máy pha cà phê viên nén.

Các thiết bị này tích hợp sẵn bộ phận làm nóng nước nội bộ và tự động hoàn thành chu trình pha chế chỉ bằng một nút bấm. Ngoài ra, xu hướng uống cà phê lạnh và các loại nước giải khát có đá cũng rất phổ biến tại đây, khiến nhu cầu sở hữu một thiết bị chuyên dụng chỉ để đun nước sôi trở nên không thực sự cấp thiết.

Máy pha cà phê được ưa chuộng tại Mỹ hơn ấm siêu tốc. (Ảnh: ShutterStock)

Lò vi sóng là thiết bị điện gia dụng có mặt trong hầu hết mọi căn bếp ở Mỹ. Đối với đại đa số người dân nơi đây, lò vi sóng không chỉ dùng để hâm nóng thức ăn mà còn là công cụ đun nước quen thuộc.

Khi cần một lượng nước nóng nhỏ để làm một tách trà nhanh hoặc pha một bát mì ăn liền, người Mỹ thường có thói quen cho cốc nước trực tiếp vào lò vi sóng và quay trong khoảng 1 - 2 phút. Phương pháp dùng lò vi sóng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu nhanh gọn đối với lượng nước ít mà không cần phải bỏ thêm chi phí mua sắm một thiết bị riêng biệt.

Khi lò vi sóng đã đảm nhận tốt vai trò đun nước cho những trường hợp đột xuất, việc trang bị thêm một chiếc ấm đun siêu tốc sẽ bị coi là sự đầu tư dư thừa. Thói quen này đã được hình thành qua nhiều thế hệ và trở thành một phản xạ tự nhiên trong đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ.

Lò vi sóng đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt của người dân Mỹ. (Ảnh: iStock)

Cấu trúc không gian bếp tại Mỹ thường được thiết kế đồng bộ với nhiều tiện nghi hiện đại, tích hợp trực tiếp vào hệ thống đường ống. Nhiều gia đình Mỹ trang bị hệ thống vòi nước nóng ngay tại chậu rửa.

Thiết bị này sử dụng một bình chứa nhỏ đặt bên dưới bồn rửa, luôn giữ nước ở nhiệt độ gần như sôi và có thể xả ra ngay lập tức khi mở vòi. Khi nấu ăn, người dân có thể lấy nước nóng gần như ngay lập tức từ vòi chuyên dụng, để giải khát họ cũng có thể uống trực tiếp, vậy nên vai trò của chiếc ấm đun nước trên mặt bàn bếp trở nên mờ nhạt. Các giải pháp tích hợp âm tường hoặc ẩn dưới bồn rửa giúp căn bếp gọn gàng hơn, thay vì phải đặt thêm một thiết bị cắm điện rời trên bàn.

Tâm lý tối ưu không gian

Đối với những lúc cần đun một lượng nước lớn để nấu ăn, chẳng hạn như luộc mỳ Ý hay nấu canh, người Mỹ thường chọn cách dùng nồi hoặc ấm kim loại đun trực tiếp trên bếp gas hoặc bếp điện. Các loại bếp gia dụng tại Mỹ thường có công suất lớn, đủ sức đun sôi các nồi nước dung tích lớn trong thời gian ngắn.

Ấm kim loại đun bếp truyền thống cũng là món đồ quen thuộc mang tính hoài cổ, thường được giữ lại như một vật trang trí cho căn bếp. Ngoài ra, tâm lý tối ưu hóa không gian mặt bàn bếp cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người Mỹ.

Dù diện tích nhà ở tại Mỹ nhìn chung khá rộng rãi, người tiêu dùng vẫn ưu tiên giữ cho mặt bàn bếp trống trải và sạch sẽ. Họ hạn chế tối đa việc bày trí quá nhiều thiết bị cắm điện nhỏ trừ khi thiết bị đó được sử dụng với tần suất cực kỳ thường xuyên mỗi ngày.