Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày Chủ nhật, 18/10/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ gặt hái nhiều tài lộc và tiền bạc nhất trong ngày Chủ nhật, 18/10 này.

Ngày Chủ nhật, 18/10/2026, tức ngày 9 tháng 9 âm lịch (Tết Trùng cửu), còn gọi là ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Hải Trung Kim, có nghĩa là thứ vàng quý báu nằm ẩn sâu trong lòng đại dương bao la. Thứ kim loại này mang đặc tính khép kín, được bao bọc bởi dòng nước biển sâu nên sở hữu vẻ đẹp tinh khiết, tĩnh lặng và không dễ dàng bị tác động bởi những xáo trộn bên ngoài.

Hình ảnh báu vật ẩn mình nhắc nhở con người về sự tích lũy nội lực âm thầm, làm việc cần sự kiên nhẫn, bảo mật thông tin tốt và không nên phô trương lộ liễu. Trong ngày mang nguồn năng lượng này, bạn nên tập trung vào công việc nghiên cứu, lên kế hoạch chi tiết hoặc củng cố nền tảng tài chính sẵn có để chờ đợi thời cơ tỏa sáng thích hợp.

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất, hút trọn lộc trời trong ngày Ất Sửu, 18/10 này.

Tuổi Tỵ: Tỵ Sửu Tam Hợp – Tài lộc hanh thông

Ngày Ất Sửu mang đến cục diện Tam Hợp giúp con giáp tuổi Tỵ kích hoạt mạnh mẽ vận trình tài lộc ngay từ buổi sáng ngày chủ nhật. Bản mệnh không cần phải quá vất vả bon chen mà dòng tiền vẫn tự động tìm đến cửa nhờ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà con giáp này đã chăm chỉ xây dựng bấy lâu.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày cuối tuần buôn may bán đắt với lượng khách hàng đổ về tăng vọt. Quyết định đầu tư hay mở rộng quy mô sản xuất vào lúc này đều mang lại xác suất sinh lời cực kỳ cao cho tương lai. Đối với người làm công ăn lương, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm giúp tuổi Tỵ nhận được sự đánh giá cao cùng các cơ hội thưởng nóng ngoài giờ.

Cát khí lan tỏa cũng giúp con giáp này dễ dàng giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến tiền bạc từ trước đó một cách êm đẹp. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp tuổi Tỵ tối ưu hóa mọi khoản chi phí để tích lũy thêm một khoản kha khá. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ để gia tăng năng lượng tích cực và may mắn cho cả tuần mới. Hãy nắm bắt thời cơ vàng này để hiện thực hóa các kế hoạch tài chính lớn mà bạn đã ấp ủ từ lâu.

Con giáp tuổi Dậu: Dậu Sửu bán hợp - Tiền tài nở rộ

Nhờ cục diện Bán Hợp nâng đỡ vẹn toàn, người tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày chủ nhật tràn ngập cát khí và niềm vui về mặt tiền bạc. Khả năng ngoại giao khéo léo cùng sự sắc sảo đặc trưng giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những nguồn thông tin mật có giá trị sinh lời lớn trên thị trường.

(Ảnh minh họa)

Thu nhập từ công việc chính thức lẫn các dự án làm thêm đều có dấu hiệu tăng trưởng đồng đều và vô cùng vững chắc. Những người theo nghiệp kinh doanh tự do sẽ tìm thấy những hợp đồng béo bở mang lại giá trị kinh tế cao ngoài mong đợi. Trực giác nhạy bén trong ngày giúp tuổi Dậu né tránh được những cái bẫy hao tài tốn của do các đối thủ cạnh tranh bày ra.

Mọi kế hoạch chi tiêu hay mua sắm tài sản lớn trong ngày của tuổi Dậu đều diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bạn cũng có thể nhận được một vài khoản tiền bất ngờ từ việc trúng thưởng hoặc được người thân trong gia đình tặng quà. Nguồn năng lượng tích cực này chính là bệ phóng giúp ví tiền của con giáp này luôn ở trạng thái dày dặn cho tuần kế tiếp. Hãy tự tin sải bước trên con đường tài lộc rộng mở và đón nhận những nấc thang thành công mới cho mình.

Con giáp tuổi Tý: Tý Sửu lục hợp - Thu hoạch bất ngờ

Sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Tý chiếm trọn vị trí may mắn về phương diện tài chính trong ngày hôm nay. Mọi kế hoạch hợp tác làm ăn hay ý tưởng kiếm tiền độc đáo của con giáp này đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đối tác.

(Ảnh minh họa)

Các nguồn thu nhập đổ về tài khoản vô cùng đều đặn giúp bạn thoải mái chi tiêu ngày cuối tuần mà không cần lo nghĩ. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những quý nhân giàu kinh nghiệm mở ra những hướng đi mới đầy triển vọng cho sự nghiệp. Nếu có ý định thu hồi nợ cũ hay giải quyết các thủ tục vay vốn ngân hàng thì đây là thời điểm rất thích hợp.

Sự thông minh và nhanh nhạy trong cách điều hành dòng tiền giúp tuổi Tý tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa các khoản thất thoát. Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ gia đình nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh trong thời gian tới. Tư duy đổi mới và không ngại thử thách chính là chìa khóa vàng giúp tình hình tài chính của bạn luôn ở trạng thái dư dả. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục thu hút thêm nhiều may mắn và cát khí về bên mình.

* Lưu ý chung:

Dù gặp nhiều may mắn tài lộc nhờ các cục diện tương hợp, ba con giáp tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý vẫn cần lưu ý đến đặc tính khép kín của nạp âm Hải Trung Kim để giữ mọi sự được trọn vẹn. Bản chất của vàng dưới đáy biển là sự ẩn mình và tĩnh lặng, nhắc nhở bạn nên giữ bí mật về các kế hoạch kiếm tiền cũng như không nên phô trương của cải quá đà trong ngày Chủ nhật này.

Vì nguồn năng lượng của ngày thiên về sự tích lũy nội lực, các quyết định đầu tư lướt sóng nhanh hay cho người khác vay mượn tiền bạc vì cả nể cần phải được hạn chế tối đa. Bạn nên dành một chút thời gian vào buổi chiều để rà soát lại ví tiền hoặc các tài khoản ngân hàng nhằm đề phòng những sai sót nhỏ gây thất thoát không đáng có. Một thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và tập trung vun đắp cho các mối quan hệ đối tác uy tín lâu năm sẽ giúp ba con giáp bảo toàn trọn vẹn thành quả tài chính của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm