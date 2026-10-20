Vì sao người chơi Ai Là Triệu Phú chỉ có 30 giây để gọi điện cho người thân?

Trong Ai Là Triệu Phú, người chơi có thể nhờ người thân hoặc bạn bè hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó, tuy nhiên, cuộc gọi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 giây.

Trong số những quyền trợ giúp từng xuất hiện tại Ai Là Triệu Phú, gọi điện thoại cho người thân là lựa chọn mang đến nhiều tình huống khó đoán. Người chơi có thể tìm đến một người bạn am hiểu nhiều lĩnh vực, một đồng nghiệp có kiến thức chuyên môn hoặc người thân mà họ tin tưởng. Thế nhưng, ngay cả khi đã chọn được người trợ giúp phù hợp, cơ hội tìm ra đáp án vẫn bị giới hạn bởi chiếc đồng hồ đếm ngược 30 giây.

Theo thông tin về luật chơi, người chơi sử dụng quyền trợ giúp này để liên lạc với một số điện thoại đã đăng ký trước đó, sau đó truyền đạt câu hỏi và nhận câu trả lời trong thời gian quy định. Như vậy, 30 giây không chỉ dành cho việc suy nghĩ đáp án mà còn bao gồm cả quá trình tiếp nhận câu hỏi và trao đổi qua điện thoại.

30 giây cho cả một chuỗi thao tác

Thoạt nhìn, nửa phút có thể là khoảng thời gian đủ để trả lời một câu hỏi trắc nghiệm. Nhưng trong bối cảnh của Ai Là Triệu Phú, người nhận cuộc gọi không được trực tiếp nhìn thấy câu hỏi trên màn hình như người chơi tại trường quay. Họ phải nghe nội dung được truyền đạt qua điện thoại, ghi nhớ các dữ kiện cần thiết rồi mới đưa ra đáp án hoặc gợi ý.

Với những câu hỏi ngắn, thuộc lĩnh vực quen thuộc, người trợ giúp có thể trả lời gần như ngay lập tức. Ngược lại, nếu câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên sâu, có nhiều tên riêng hoặc các phương án dễ gây nhầm lẫn, chỉ riêng việc nghe và hiểu đúng câu hỏi cũng đã tiêu tốn một phần đáng kể thời gian.

Đó là lý do 30 giây tạo ra sức ép đặc biệt cho quyền trợ giúp này. Người được gọi không có nhiều thời gian để phân tích từng phương án, kiểm tra lại kiến thức hay trình bày một lập luận dài. Họ cần nhanh chóng xác định điều mình biết, phân biệt giữa đáp án chắc chắn và phỏng đoán, sau đó truyền đạt đủ rõ để người chơi đưa ra quyết định.

Người chơi Ai Là Triệu Phú chỉ có 30 giây để gọi điện cho người thân nhằm đảm bảo tính công bằng, ngăn chặn việc tra cứu tài liệu hay internet và giữ nhịp độ kịch tính cho chương trình.

Người chơi Ai Là Triệu Phú chỉ có 30 giây để gọi điện cho người trợ giúp

Cũng cần lưu ý rằng chưa có cơ sở để khẳng định mốc 30 giây được lựa chọn chỉ vì một lý do duy nhất. Tuy nhiên, giới hạn này giúp quyền trợ giúp diễn ra gọn gàng, đồng thời duy trì yếu tố hồi hộp của cuộc chơi khi người chơi phải tận dụng một cơ hội có hạn thay vì kéo dài cuộc gọi cho đến khi tìm được đáp án.

Một ví dụ đáng nhớ là màn trợ giúp dành cho người chơi Trần Vĩnh Hưng trong chương trình phát sóng tháng 3/2023. Ở câu hỏi số 7 về tác giả tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo, anh Hưng phân vân giữa hai phương án và quyết định gọi cho người bạn thân Mạnh Linh sau khi vợ mình không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Người bạn này đã đưa ra đáp án đúng chỉ sau 3 giây nghe câu hỏi.

Ngược lại, một tình huống khác được VTV ghi nhận là phần thi của diễn viên Thanh Sơn vào tháng 5/2020. Khi gặp câu hỏi số 11, anh sử dụng quyền gọi điện cho người thân nhưng người đồng nghiệp ở đầu dây bên kia không đưa ra được đáp án chính xác. Sau đó, Thanh Sơn tự phân tích dữ kiện và lựa chọn phương án đúng để giành được tấm séc trị giá 30 triệu đồng.

Hai tình huống cho thấy kết quả của quyền trợ giúp không chỉ phụ thuộc vào việc người được gọi có nhiều kiến thức hay không, mà còn nằm ở khả năng nhận diện câu hỏi, phản ứng nhanh và truyền đạt thông tin trong điều kiện thời gian hạn chế. Người chơi cũng cần tự đánh giá mức độ đáng tin cậy của lời gợi ý thay vì mặc nhiên xem đó là đáp án chính xác.

Với giới hạn 30 giây, việc lựa chọn người được gọi có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của quyền trợ giúp. Một người thân thiết chưa chắc là người có kiến thức phù hợp với câu hỏi, trong khi một người bạn hoặc đồng nghiệp am hiểu lĩnh vực liên quan đôi khi lại đưa ra đáp án nhanh hơn. Bên cạnh kiến thức, khả năng giữ bình tĩnh và diễn đạt ngắn gọn cũng là yếu tố quan trọng.

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