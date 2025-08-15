Mới đây, phóng viên chiến trường Alexey Zhivov trên Kênh Sevastopol số 1 đã giải thích những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraine và dự đoán diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.

Theo phóng viên chiến trường này, cuộc tấn công của quân đội Nga tại Donbass vẫn tiếp diễn, lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) chắc chắn sẽ được giải phóng khỏi tay lực lượng Ukraine và khi đó, các cuộc đàm phán về ngừng bắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Theo ông Zhivov, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga chắc chắn sẽ phá hủy các công sự then chốt của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực Donbass, vốn đã được Quân đội Ukraine xây dựng từ năm 2014.

Ông đưa ra dự đoán như vậy sau khi tính đến những thành công gần đây của Lực lượng Vũ trang Nga trên mặt trận, chọc thủng hàng phòng ngự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở một số khu vực và di chuyển tuyến liên lạc chiến đấu sâu vào trong khu vực kiểm soát của Kiev.

Theo ông, hệ thống công sự hầm hào của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass nói chung và Donetsk nói riêng là rất quan trọng và thực sự kiên cố.

Điều này đã được chứng minh bởi thực tế quân Nga đã phải công chiếm thành phố Avdiivka hay Bakhmut trong một năm, giành được quyền kiểm soát thành phố Chasov Yar cũng sau một năm.

Những thành phố này là các căn cứ ATO cũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass, tức là những cứ điểm phòng thủ này, nếu không bị cắt đứt hậu cần, thì rất kiên cố và việc chiếm chúng bằng cách tấn công ồ ạt là vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, chúng nằm ở phía sau tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine, được biến thành tuyến phòng thủ thứ hai, bao gồm nhiều tầng, có hào chống tăng, có dây thép gai, thậm chí là có những công trình phòng thủ hoàn toàn nằm dưới lòng đất, nên rất khó để đánh chiếm được nó.

Đây cũng là thực tế hiện nay trên chiến trường tây Donetsk, khi chiến dịch đánh chiếm cụm cứ điểm Pokrovsk-Myrnohrad hay thành phố Kostiantynivka đã mất rất nhiều thời gian, bởi quân Nga không muốn hao tổn quá nhiều xương máu để đánh vào các cứ điểm kiên cố.

Nhưng xét đến những thành công thực sự gần đây, quân Nga có khả năng chiếm được những cứ điểm chắc chắn này bằng cách cơ động ra phía sau, đánh vòng từ bên sườn và cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của chúng.

Phóng viên chiến trường cũng lưu ý rằng, Moscow hiện đang đặc biệt tập trung sự chú ý của Washington vào Donbass trong quá trình đàm phán, bởi vì những công sự kiên cố nhất của chế độ Kiev đã được dựng lên tại đây.

Nếu thành công, quân Nga cũng sẽ tốn ít xương máu hơn để giành lại vùng lãnh thổ này từ tay chính quyền Kiev.

Còn ngược lại, nếu mặt trận này sụp đổ và Lực lượng Vũ trang Nga nhanh chóng vượt qua được những cứ điểm này, các cuộc đàm phán về lãnh thổ sẽ trở nên ít có ý nghĩa đối với Nga.