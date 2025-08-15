NÓNG: Nga tung đòn quyết định ngay trước giờ thượng đỉnh, Ukraine điều quân Azov giữ tuyến sống còn

Tiêu điểm

Nga đang dồn lực tiến công ở Dobropillia, vùng chiến lược tại Donetsk, ngay trước thượng đỉnh Trump–Putin. Giới phân tích nhận định đây là “đánh trận quyết định giành con bài mặc cả” nhằm gia tăng đòn bẩy đàm phán. Ukraine đáp trả bằng việc triển khai lực lượng Azov giữ tuyến phòng thủ trọng yếu.

Bối cảnh

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Nga dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Alaska, với chủ đề hòa đàm và kiểm soát các vùng lãnh thổ tranh chấp. Nga hiện kiểm soát một phần các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson và muốn hợp thức hóa quyền sở hữu.

Khu vực Dobropillia có vị trí chiến lược, nằm gần Pokrovsk – đầu mối giao thông và phòng thủ then chốt của Ukraine ở Donetsk. Các đợt tấn công trước đây của Nga ở Kharkiv (2024) từng cho thấy chiến thuật thọc sâu quy mô nhỏ có thể nhanh chóng mở rộng thành một đột phá lớn.

Lập trường các bên

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định còn quá sớm để gọi đây là đột phá chiến dịch, song Nga nhiều khả năng muốn biến đòn đánh này thành một đột phá trong những ngày tới. Ở chiều ngược lại, Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine cho biết tình hình vẫn khó khăn và biến động, đồng thời khẳng định đối phương đang chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang bị.

Cùng thời điểm, nhà phân tích Phần Lan Joni Askola cho rằng đây chưa phải là đột phá của Nga và cũng chưa gần mức sụp đổ phòng tuyến của Ukraine, ít nhất là chưa, nhưng vẫn là vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết.

Đáng chú ý

Nga áp dụng chiến thuật thâm nhập bằng các nhóm nhỏ, không mang vũ khí hạng nặng nhằm dò tìm điểm yếu và tránh giao tranh lớn ở giai đoạn đầu. Một số đơn vị đã vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine gần Dobropillia. Để đối phó, Ukraine lập tức điều Quân đoàn Azov số 1 – lực lượng nổi tiếng với vai trò phòng thủ kiên cố tại Mariupol – tới giữ mặt trận.

Tác động

Nếu Nga mở rộng được sườn và đưa thêm quân, thiết bị hạng nặng vào Dobropillia, tình hình phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, theo đánh giá của ISW. Trong bối cảnh đó, diễn biến này có thể trở thành “lá bài” để Nga gây áp lực tại thượng đỉnh, buộc Mỹ cân nhắc nhượng bộ về lãnh thổ đổi lấy ngừng bắn. Ông Joni Askola cảnh báo nguy cơ lớn nhất với Kiev là Nga có thể kịp tăng cường quân và trang bị trước khi Ukraine khép kín được lỗ hổng phòng tuyến.

(Theo Newsweek)