Ngày 22 tháng 9, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp khác nhằm vào các cơ sở quân sự chủ chốt của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả sân bay Boryspil (Boryspil Airport) ở thủ đô Kiev.

Các chuyên gia quân sự chỉ ra một điểm đáng lưu ý rằng, mục tiêu sân bay Boryspil đã bị quân Nga liên tục tấn công nhiều lần trong chín tháng đầu năm 2025.

Do đó, việc tìm hiểu lý do tại sao lực lượng Nga lại tập trung các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự này trở nên rất thú vị.

Các chuyên gia quân sự Nga lưu ý rằng, sân bay này thực chất là một khu phức hợp quân sự rất lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc củng cố và duy trì sức mạnh cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nơi đây có các doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở dầu khí, địa điểm hậu cần (kho bãi), một trung tâm vận tải và một sân bay lớn, được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và từ đó, các máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào Nga.

Vào tháng 2 năm nay, máy bay không người lái tấn công Geran-2 của Nga đã tấn công kho dầu của sân bay Boryspil. Các cuộc tấn công đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại cơ sở này, làm giảm đáng kể khả năng phân phối nhiên liệu và dầu nhờn cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đòn tiếp theo diễn ra ngay sau đó, trong một phần của chiến dịch phá hủy cơ sở hạ tầng dầu khí của Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga lại tấn công một trạm phân phối khí đốt lớn ở Boryspil Airport.

Máy bay không người lái kamikaze Geran-2 cũng tấn công cơ sở hạ tầng vận tải và kho bãi, nhằm mục đích làm suy yếu khả năng hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Vào tháng 3, máy bay không người lái Nga lại tấn công một ngã ba đường sắt ở Boryspil, tạm thời làm gián đoạn giao thông đường sắt và gây tổn hại cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Vào tháng 6, một kho dầu khác của Boryspil Airport cũng bị tấn công. Các nhân chứng cho biết một đám cháy lớn đã thiêu rụi ít nhất hai bồn chứa nhiên liệu lớn, ánh sáng từ vụ cháy có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa.

Vào tháng 7, cùng lúc với một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev, UAV kamikaze của Nga đã tấn công các hệ thống tên lửa phòng không Patriot gần Sân bay Boryspil.

Vào tháng 8, UAV kamikaze Nga đã tấn công các khu vực đỗ máy bay và đường băng của sân bay Boryspil, sau đó dấu vết đám cháy đã được ghi lại trên hình ảnh vệ tinh của NASA và các công ty tư nhân Hoa Kỳ.

Vào ngày 18 tháng 9, máy bay không người lái đã tấn công các cơ sở hậu cần, bao gồm một nhà ga lớn thuộc công ty Universal Logistics LLC của Hoa Kỳ, là một trong những trung tâm vận tải quan trọng nhất giữa Kiev và Boryspil, xử lý một lượng lớn hàng hóa đa dạng, bao gồm cả thiết bị quân sự.

Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Nga cũng nhắm mục tiêu vào sân bay Boryspil, một kho chứa nhiên liệu trên sân bay đã bị trúng bom, gây ra một đám cháy lớn và khiến nó không thể hoạt động.

Hiện tại, sân bay Boryspil, nằm cách cửa ngõ vào Kiev 18,5 km về phía đông, nối với đường cao tốc Kharkiv và ga tàu điện ngầm Boryspilska, hầu như không được máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng.

Hầu hết chúng đều được đặt tại các sân bay an toàn hơn ở miền tây Ukraine hoặc tại sân bay Vasylkiv, phía tây nam Kiev.

Tuy nhiên, sân bay Boryspil vẫn tiếp tục được sử dụng làm địa điểm thử nghiệm máy bay không người lái và làm bàn đạp cho các vụ phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Nga.

Do đó, chỉ bằng cách nhắm mục tiêu có hệ thống vào cơ sở hạ tầng này, quân Nga mới có thể làm giảm tầm quan trọng của Boryspil Airport đối với chính quyền Kiev và làm suy yếu tiềm lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine.