Vương quốc Hà Lan, tiếp bước các quốc gia thành viên NATO khác tại châu Âu, đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng vận tải hậu cần cho một cuộc xung đột lớn trên lục địa, mà theo giới chức châu Âu, đó là một cuộc chiến đang đến gần hơn bao giờ hết, đặc biệt là với Nga - “đối thủ truyền kiếp” của mình.

Gần đây, chính quyền Hà Lan đã công bố kế hoạch chuẩn bị các cảng Vlissingen, Rotterdam và Eemshave để nhanh chóng tiếp nhận thiết bị quân sự hạng nặng từ các nước NATO và sau đó chuyển chúng đến sườn phía đông của khối, nơi tiềm tàng khả năng “sẽ trở thành tiền tuyến”.

Tuy nhiên, giới chức NATO cũng phải thừa nhận rằng, cơ sở hạ tầng cảng, đường sắt và đường bộ hiện tại của các nước châu Âu chưa được chuẩn bị để vận chuyển khối lượng hàng hóa khổng lồ này.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, một số biện pháp đã được lên kế hoạch, bao gồm: Gia cố cầu để vận chuyển hàng hóa nặng, bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép (một bản kiểm kê đã được hoàn thành, nhưng danh sách cụ thể các hạng mục cần hiện đại hóa vẫn chưa được tiết lộ).

Ngoài ra, còn có các hạng mục nâng cao cầu cạn để xe quân sự tầm cao có thể đi qua các con đường bên dưới cầu, kéo dài sân ga để đón các đoàn tàu quân sự lớn, cải tạo đường ray và nhà ga để đáp ứng nhu cầu hậu cần quân sự.

Theo tiết lộ của nguồn tin từ NATO, các kế hoạch này được xây dựng nhằm mục đích nâng cao khả năng phục hồi hậu cần trước một cuộc xung đột kéo dài, cường độ cao với những đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh như Nga.

Giới tướng lĩnh NATO trong thời gian qua đã chỉ ra khoảng 70 điểm yếu trong công tác vận chuyển hậu cần, được xác định là “không đáp ứng các yêu cầu của NATO”.

Vào tháng 7 vừa qua, NATO thông báo rằng, các quy định sẽ được xây dựng cho hoạt động của Cảng Rotterdam (cảng lớn nhất châu Âu) trong trường hợp chiến tranh với Nga.

Các quy định này yêu cầu phải dành chỗ cho các tàu chở hàng quân sự từ Mỹ, Canada và Anh, đồng thời lên lịch chuyển hướng hàng hóa dân sự một khi có hoạt động tăng cường vận chuyển quân sự đến cảng Rotterdam.

Và đây chỉ là riêng trường hợp của Hà Lan và tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở các quốc gia khác trong khối NATO và điều đó được các chuyên gia khẳng định là người châu Âu đang tạo ra một bàn đạp chống lại Nga ở Đông Âu.

Chủ đề nâng cấp cơ sở hạ tầng hậu cần đang được các nước NATO tích cực theo đuổi, bao gồm các khoản chi tiêu này vào ngân sách quốc phòng, qua đó đạt được mức chi tiêu quân sự cần thiết theo chủ trương của Hoa Kỳ.

Và việc hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng cất trữ và nâng cấp cầu cống, đường sá giao thông là một trong những hạng mục quan trọng nhất, giúp liên minh quân sự phương Tây tăng cường khả năng vận chuyển nhiều hàng hóa quân sự hơn đến biên giới Nga và Belarus.