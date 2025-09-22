Nổ liên hoàn, Nga "qua mặt" Bộ Tổng tham mưu Kiev - Ông Putin tuyên bố khẩn, hé lộ "tối hậu thư" dành cho Mỹ

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị qua mặt ở Pokrovsk. Chờ đợi hồi kết. Lực lượng dự bị cuối cùng đã sa lầy trong giao tranh".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị qua mặt

Theo bài viết, trong ngày 22/9, chiến sự tại Pokrovsk đã trở thành tâm điểm khi lực lượng dự bị cuối cùng của Ukraine bị cuốn vào giao tranh, còn Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị phía Nga qua mặt trong các toan tính chiến trường. Giới quan sát coi đây là bước ngoặt, mở ra khả năng cho những đòn đánh quyết định sắp tới.

Trong đêm trước đó, quân Ukraine đã mở nhiều đợt tấn công bằng UAV vào các vùng của Nga, chủ yếu nhằm vào mục tiêu dân sự. Ở Crimea, thiết bị bay rơi xuống khu nghỉ dưỡng tại thị trấn Foros, khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Tại Kuban, một trạm biến áp bốc cháy, nhiều nhà dân bị mảnh văng phá hỏng. Các vùng Krasnodar, Rostov và Kursk cũng bị tập kích, nhưng hàng chục UAV đã bị bắn hạ, không gây thương vong.

Phía Nga đáp trả bằng các đòn không kích diện rộng: bom dẫn đường đánh vào Zaporizhia, UAV cảm tử Geran nổ ở Boryspil gần Kiev, đồng thời nhiều mũi khác giáng trực diện nã xuống Kiev, Poltava, Mykolaiv, Kharkov và Sumy.

Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực mặt trận ở Ukraine. Ảnh: TST

Tại hướng Sumy, giao tranh ác liệt nổ ra ở Yunakovka, khi quân Ukraine phản công gần Stepovoye và Andreevka. Ở Kharkov, các trận đánh quanh Sinelnikovo và Volchansk cho thấy lực lượng Nga phải giành giật từng ngôi nhà.

Tại khu vực Melovoye – Khatnee, 6 binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh. Ở phía đông, Nga tiếp tục áp sát Liman và Seversk, với thông tin đã đột phá tới Yampol. Nếu thành công, Seversk và sau đó Liman có nguy cơ bị bao vây.

Theo giới phân tích, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị "qua mặt" ở Pokrovsk xuất phát từ cách Nga điều chỉnh thế trận. Khi Tướng Syrsky tung toàn bộ lực lượng dự bị tinh nhuệ nhằm chặn đà tiến công, các đơn vị này lại bị sa lầy trong giao tranh, mất khả năng cơ động.

Cùng lúc, quân Nga mở nhiều mũi đột phá từ Pokrovsk sang Dobropolye và thọc sâu vào tỉnh Dnepropetrovsk, khiến kế hoạch phòng thủ của Kiev rơi vào thế bị động.

Nguy cơ mất tuyến tiếp tế qua đường H-15 và ga Mechetnaya càng cho thấy Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bị đối phương đánh bại về mặt tính toán chiến lược.

Pokrovsk trong vòng vây – Trận chiến Donbass và đột phá về phía Tây

Tại hướng Pokrovsk, phòng tuyến Ukraine ở Chunishino đã bị phá vỡ, quân Nga từ phía nam tiến vào Novopavlovka. Quân Ukraine tìm cách cắt mỏm phòng tuyến Dobropolye, nhưng Nga phản công, đẩy mạnh về Vladimirovka và Sofievka. Novopavlovka, ngoại ô tây nam Pokrovsk, hiện đã có sự hiện diện của các nhóm cơ động Nga.

Theo các nguồn tin quân sự, một giai đoạn tấn công mới đã bắt đầu ở Pokrovsk. Nga mở rộng vùng kiểm soát từ tây nam sang đông nam, đe dọa nửa phía nam thành phố. Giới quan sát nhận định nếu Nga thành công nhanh, việc giữ phần còn lại của Pokrovsk sẽ trở nên vô nghĩa.

Phía nam Zaporizhia, quân Nga tiếp tục công phá các công sự kiên cố của Ukraine tại Primorskoe và Stepnogorsk, trong khi Kiev tung số lượng lớn UAV để kháng cự.

Các mũi bao vây Pokrovsk và đột phá tới Dobropolye đã giữ chân nhiều đơn vị tinh nhuệ do tướng Syrsky chỉ huy. Điều này giúp quân Nga mở rộng tiến công vào tỉnh Dnepropetrovsk, giao tranh tại Beryozovoe, Novoivanovka, Olgovskoe và Kalinovskoe.

Nếu chiếm được tuyến H-15, Nga có thể cắt nguồn tiếp tế của Ukraine qua ga Mechetnaya – tuyến hậu cần trọng yếu quanh Pokrovsk.

Giới phân tích ví tình hình hiện tại như "ván poker" bước vào giai đoạn cuối: những đòn nghi binh dần nhường chỗ cho tấn công trực diện.

Mục tiêu của Nga không chỉ là giành quyền kiểm soát Pokrovsk, mà còn buộc Ukraine bộc lộ hết nguồn lực, cắt đứt hậu cần và lộ rõ khả năng phản ứng. Với việc cả hai bên đều tung vào trận quân chủ lực – Nga đưa dự bị tới sát Pokrovsk, còn Tướng Syrsky điều tiếp viện – những tuần tới được dự báo sẽ đặc biệt căng thẳng.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị "qua mặt". Ảnh: Kyiv Post

Tuyên bố khẩn cấp của ông Putin, "tối hậu thư" dành cho Mỹ

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và Pokrovsk trở thành tâm điểm, Điện Kremlin đồng thời phát đi tín hiệu chính trị mạnh mẽ: Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu khẩn cấp, nhấn mạnh những bước đi chiến lược mà Moscow coi là "bắt buộc" để đối phó với Mỹ.

Theo TST, bài phát biểu này diễn ra trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang, sự kiện được Điện Kremlin thông báo.

Ngay khi mở đầu, ông Putin nhấn mạnh đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lợi ích quốc gia và chủ quyền của Nga, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ổn định chiến lược vốn, theo ông, đang tiếp tục xuống cấp.

Tổng thống khẳng định Nga sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa bằng sức mạnh quân sự và đến nay đã đến lúc từ bỏ lệnh hoãn triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một "bước đi bắt buộc".

Ông Putin ra tuyên bố khẩn cấp và đưa "tối hậu thư" cho Mỹ. Ảnh: IT

Ông nói rõ Nga không quan tâm tới một cuộc chạy đua vũ trang, việc từ bỏ hoàn toàn Hiệp ước START mới (DSNV) sẽ là một sai lầm, vì vậy Nga đưa ra đề nghị với Mỹ nhằm duy trì nguyên trạng hiện nay do START thiết lập.

Theo đó, Nga sẵn sàng trong vòng 1 năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực tiếp tục tuân thủ các giới hạn định lượng; Nga sẽ duy trì các giới hạn này nếu Mỹ cũng có hành động tương tự; và Nga sẽ coi việc Mỹ triển khai vũ khí lên không gian là hành động phá hoại nỗ lực duy trì ổn định chiến lược.

Giới quan sát nhận định, đây chẳng khác nào một “tối hậu thư” mà Moscow gửi tới Washington, vừa đặt điều kiện cụ thể, vừa cảnh báo rõ hậu quả nếu Mỹ phá vỡ thế cân bằng.

Trong phần phát biểu trực tiếp, ông Putin nêu rõ: "Nga sẵn sàng sau ngày 5 tháng 2 năm 2026 tiếp tục trong vòng một năm tuân thủ các giới hạn định lượng trung tâm của Hiệp ước START.

Sau đó, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc có duy trì các biện pháp tự hạn chế này hay không. Chúng tôi cho rằng biện pháp này chỉ có ý nghĩa khi Mỹ cũng hành động tương tự và không thực hiện những bước đi phá vỡ hay làm suy yếu cán cân răn đe hiện có".

(Theo TST, Voennoedelo)