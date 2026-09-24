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Vì sao nên cho vài giọt nước cốt chanh vào dầu khi chiên rán? Nhiều người ước biết sớm hơn

Ánh Lê
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Mẹo nhỏ đơn giản này được nhiều người nội trợ áp dụng, giúp hạn chế tình trạng dầu bắn khi chiên rán và giúp món ăn ngon hơn.

Trong nấu ăn, đặc biệt là khi chiên rán, việc kiểm soát dầu mỡ luôn khiến nhiều người nội trợ đau đầu. Dầu bắn, mùi khó chịu hay thực phẩm nhanh bị cháy là những vấn đề thường gặp trong quá trình chế biến.

Một mẹo nhỏ được nhiều đầu bếp truyền tai nhau là cho vài giọt nước cốt chanh vào chảo dầu trước khi chiên. Cách làm đơn giản này được cho là có thể giúp hạn chế tình trạng dầu bắn, đồng thời mang lại một số lợi ích khác trong quá trình chiên rán.

Nguyên nhân phổ biến khiến dầu bắn là sự tiếp xúc giữa nước và dầu đang ở nhiệt độ cao. Nước có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với dầu ăn, khoảng 100°C so với trên 180°C. Vì vậy, khi nước từ thực phẩm rơi vào chảo dầu nóng, nước có thể nhanh chóng bốc hơi.

Quá trình bốc hơi đột ngột này tạo ra những tiếng nổ nhỏ và khiến các giọt dầu nóng bắn ra xung quanh, gây khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ bỏng cho người nấu. Để giảm tình trạng này, một số người áp dụng mẹo nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào chảo dầu trước khi bắt đầu chiên.

Vì sao nên cho nước cốt chanh vào dầu khi chiên để giảm bắn dầu và Tăng độ giòn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, axit citric trong nước cốt chanh khi tiếp xúc với dầu ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra một lớp màng mỏng trên bề mặt dầu. Lớp màng này được cho là có tác dụng hạn chế sự bốc hơi nước quá đột ngột. Nhờ đó, nước có trong thực phẩm sẽ bốc hơi từ từ và dễ kiểm soát hơn, qua đó giúp giảm tình trạng dầu bắn ra ngoài trong quá trình chiên.

Cách thực hiện khá đơn giản. Trước tiên, bạn làm nóng chảo và cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng, nhỏ một vài giọt nước cốt chanh vào chảo rồi mới cho thực phẩm vào chiên. Lượng chanh được sử dụng chỉ nên ở mức rất nhỏ.

Sau khi cho chanh vào dầu, bạn có thể bắt đầu chiên thực phẩm như bình thường. Với các nguyên liệu như cá, trứng hoặc đậu phụ, nên để thực phẩm ráo nước trước khi cho vào chảo để quá trình chiên thuận lợi hơn.

Bên cạnh công dụng giúp kiểm soát tình trạng dầu bắn ra khi chiên rán, việc dùng chanh còn mang lại một số công dụng khác như sau:

1. Giúp món chiên giòn hơn

Một lý do khác khiến mẹo cho chanh vào dầu được nhiều người áp dụng là khả năng hỗ trợ tạo độ giòn cho món ăn.

Theo đó, axit nhẹ trong chanh góp phần tạo nên lớp vỏ bên ngoài giòn hơn trong quá trình chiên. Nhờ đó, thực phẩm sau khi hoàn thành có lớp vỏ giòn rụm, giúp món ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn.

2. Giảm mùi tanh khi chiên rán

Vì sao nên cho nước cốt chanh vào dầu khi chiên để giảm bắn dầu và Tăng độ giòn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh cũng được biết đến với khả năng khử mùi tự nhiên. Vì vậy, khi chiên những thực phẩm có mùi đặc trưng như cá, vài giọt chanh được cho là có thể giúp giảm bớt mùi tanh phát sinh trong quá trình nấu. Nhờ đó, mùi trong khu vực bếp có thể dễ chịu hơn, đồng thời giúp món ăn không còn cảm giác tanh nồng.

3. Tăng hương vị cho món ăn

Không chỉ được sử dụng với mục đích hỗ trợ quá trình chiên rán, chanh còn góp phần làm tăng hương vị cho món ăn. Dù chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ, chanh vẫn có thể tạo nên sự khác biệt tinh tế, giúp món ăn đậm đà, dễ ăn hơn, đặc biệt với những món có nhiều dầu mỡ.

(Tổng hợp)

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Tags

nước cốt chanh

chiên rán

món chiên

mùi tanh

lời khuyên

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