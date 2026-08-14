Đây là một mẹo nhỏ, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Luộc trứng là cách chế biến đơn giản, thế nhưng để có quả trứng chín đều, vỏ không nứt và dễ bóc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không ít trường hợp, vỏ bám chặt vào lòng trắng khiến trứng bị nham nhở khi bóc. Thậm chí, trứng có thể nứt trong lúc luộc, làm lòng trắng trào ra ngoài. Bởi vậy, nhiều người truyền nhau mẹo cho vài lát chanh tươi vào nồi nước khi luộc trứng. Vậy những lát chanh này thực sự có tác dụng gì?

Vỏ trứng chủ yếu được cấu tạo từ canxi cacbonat, khi tiếp xúc với axit citric trong chanh, lớp vỏ này bị tác động và trở nên yếu hơn, nhờ đó thuận lợi hơn cho việc bóc trứng sau khi luộc.

Không chỉ hỗ trợ bóc vỏ, chanh còn có thể giúp giảm những mùi khó chịu phát sinh và hạn chế một phần vi khuẩn trên bề mặt vỏ trứng trong quá trình luộc nhờ tính axit. Một lượng nhỏ hương chanh cũng tạo cảm giác thơm nhẹ cho trứng mà không lấn át hương vị tự nhiên. Vì vậy, mẹo này đặc biệt phù hợp khi trứng được dùng để làm salad, bánh sandwich hoặc các món ăn nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Một công dụng khác của việc cho chanh vào nước luộc trứng là giúp hạn chế trứng nứt vỏ trong quá trình luộc. Theo đó, trứng có thể bị nứt khi gặp nhiệt độ cao đột ngột, đặc biệt nếu trứng lạnh được thả trực tiếp vào nước đang sôi. Việc thêm chanh vào nước luộc được cho là có thể làm lớp vỏ chịu tác động của nhiệt tốt hơn, từ đó góp phần hạn chế tình trạng nứt vỡ và giúp quả trứng giữ được hình dạng nguyên vẹn.

Tuy nhiên, để giảm nguy cơ nứt vỏ hiệu quả, điều quan trọng vẫn là hạn chế sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Nếu bảo quản trứng trong tủ lạnh, hãy lấy trứng ra ngoài trước khi luộc khoảng 15-20 phút thay vì thả trứng đang lạnh trực tiếp vào nước sôi.

Nếu không có chanh tươi, bạn có thể thay thế bằng một lượng nhỏ giấm. Axit axetic trong giấm cũng có tác dụng tương tự trong việc tác động lên lớp vỏ trứng và giúp việc bóc vỏ trở nên dễ dàng hơn.

3 lưu ý ai cũng nên nhớ khi luộc trứng

Dưới đây là 3 điều tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng quả trứng sau khi luộc. Bạn nên chú ý để có những quả trứng chín đều, đẹp mắt, dễ bóc và giữ được hương vị thơm ngon.

1. Chọn kích thước nồi phù hợp

Bạn không nên xếp quá nhiều trứng vào một chiếc nồi nhỏ. Khi không có đủ không gian, trứng dễ va vào nhau trong quá trình luộc, làm tăng nguy cơ nứt vỏ và khiến trứng chín không đều. Tốt nhất, hãy chọn nồi có kích thước tương xứng với số lượng trứng cần luộc, sao cho trứng được xếp thành một lớp duy nhất và có đủ khoảng trống để không bị va đập khi nước sôi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không nên luộc trứng quá mới

Trứng mới thường khó bóc vỏ hơn sau khi luộc. Theo thời gian bảo quản, trứng mất dần độ ẩm qua các lỗ nhỏ trên vỏ, đồng thời túi khí bên trong lớn hơn và độ pH của lòng trắng cũng thay đổi. Những yếu tố này giúp lớp màng bên trong tách khỏi lòng trắng dễ dàng hơn, nhờ đó trứng dễ bóc hơn. Vì vậy, nếu có thể, nên sử dụng trứng đã được bảo quản khoảng 1-2 tuần thay vì trứng vừa mua về.

3. Không nên luộc trứng quá lâu

Luộc trứng quá lâu không khiến món ăn tốt hơn. Khi được đun quá mức, lòng đỏ có thể xuất hiện lớp màu xanh xám quanh viền do phản ứng giữa lưu huỳnh trong lòng trắng và sắt trong lòng đỏ. Đây là dấu hiệu trứng đã bị nấu quá lâu và có thể ảnh hưởng đến hương vị, kết cấu của trứng. Do đó, bạn nên kiểm soát thời gian luộc tùy theo mức độ chín mong muốn, thay vì kéo dài thời gian nấu với suy nghĩ trứng càng chín kỹ càng tốt.

(Tổng hợp)