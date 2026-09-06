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Vì sao muôi xới cơm thường có nhiều hạt tròn nổi trên bề mặt?

Linh Lan/VTC News
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Ai cũng nhận thấy các muôi xới cơm bằng nhựa hiện nay thường có rất nhiều hạt tròn ở trên bề mặt, nhưng không phải ai cũng biết tác dụng thực sự của chúng.

Muôi xới cơm nhựa gần như luôn được thiết kế với bề mặt sần, gồm những hạt nổi chi chít hoặc các đường gân nhỏ. Điều này trở nên quá quen thuộc với nhiều người tới mức họ dần không để ý tới chúng, và không lý giải được vì sao lại cần các hạt nhỏ li ti đó.

Thực tế, những hạt nhỏ được sắp xếp đều trên muôi xới cơm có nhiều ứng dụng thực tiễn chứ không phải chỉ để trang trí. Dưới đây là một số công dụng của những hạt nhỏ nổi trên bề mặt của muôi xới cơm.

- Ảnh 1.

Muôi xới cơm thường có nhiều hạt tròn nổi trên mặt.

Hạn chế cơm dính vào muôi

Khi còn nóng, hạt cơm mềm và có tính kết dính cao, đặc biệt là với những loại gạo dẻo như gạo nếp hay gạo thơm. Nếu sử dụng một chiếc muôi hoàn toàn phẳng, phần cơm tiếp xúc trực tiếp với muôi sẽ rất lớn, khiến cơm dễ bám thành từng mảng trên muôi cũng như bám cục vào với nhau.

Các hạt nhỏ trên muôi xới cơm tạo khoảng trống giữa muôi và cơm. Diện tích tiếp xúc giữa cơm và muôi giảm xuống đáng kể, giúp cơm dễ tách ra hơn sau mỗi lần xới.

Nhờ có những hạt nhỏ li ti này, cơm không bị dính lại trên muôi, giúp giảm lượng cơm thừa bị bỏ phí. Khi rửa, bạn không cần phải ngâm nước hay dùng sức cọ rửa các mảng cơm khô dính trên muôi.

- Ảnh 2.

Các hạt nhỏ giúp cơm không bám nhiều vào bề mặt muôi.

Giúp cơm giữ được độ tơi

Khi xới cơm, nếu không cẩn thận, bạn có thể làm nát hạt cơm. Những hạt nổi trên muôi tạo ra các khoảng trống nhỏ, giúp muôi dễ dàng đi vào giữa các hạt cơm, giúp chúng giữ được sự tơi xốp, không bị bết hay đóng lại thành từng mảng.

Bên cạnh công dụng chống dính, các chấm tròn còn góp phần tăng hiệu quả đảo và phân tán nhiệt trong nồi cơm. Khi xới cơm, không khí sẽ len vào giữa các lớp cơm thông qua những khoảng hở do các điểm nổi tạo ra, giúp nhiệt độ tản đều ra, tránh tình trạng bên dưới cơm còn ẩm, bên trên lại khô.

Giúp cố định các hạt cơm

Một điểm thú vị khác là những chấm nhỏ này còn giúp tăng độ ma sát vừa phải khi thao tác. Khi tay bạn cầm muôi trong môi trường có hơi nước hoặc dầu mỡ, bề mặt có độ nhám nhẹ sẽ giúp việc điều khiển muôi chính xác hơn, hạn chế trơn trượt. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần xới nhanh hoặc phục vụ nhiều người cùng lúc

Khi chúng ta xới cơm hoặc múc các loại thực phẩm khác bằng những chiếc muôi có các hạt nhỏ trên bề mặt, các hạt nhỏ này sẽ hỗ trợ chắc chắn, ngăn thức ăn trượt khỏi thìa. Bằng cách này, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn ngon dễ dàng hơn mà không phải lo lắng về việc thức ăn rơi xuống hay lãng phí.

- Ảnh 3.

Các hạt nhỏ khiến cho việc xới cơm dễ dàng hơn.

Thuận tiện khi vo gạo

Thông thường, trước khi nấu cơm, chúng ta phải vo gạo để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn. Cách làm phổ biến nhất là dùng tay bóp nhẹ hạt gạo trong nước. Tuy nhiên, vào những ngày mùa đồng giá lạnh, nhiều người sẽ rất ngại động tay vào nước.

Sử dụng muôi xới cơm có những hạt nhỏ có thể là giải pháp hay để giải quyết vấn đề trên. Bạn có thể dùng muôi xới cơm, thay vì trực tiếp bằng tay để vo gạo. Những hạt nhỏ trên muôi xới cơm có thể làm tăng ma sát, giúp nó làm sạch gạo một cách dễ dàng.

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Tags

muôi xới cơm

chống dính

vo gạo

Gạo nếp

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