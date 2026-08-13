Vì sao một tuần có 7 ngày chứ không phải 10 ngày?

Con số 7 trong một tuần là kết quả của hàng nghìn năm quan sát bầu trời, tín ngưỡng và cách con người tổ chức thời gian.

Thứ Hai đến Chủ nhật, cứ đủ 7 ngày là chúng ta lại kết thúc một tuần và bắt đầu một vòng mới. Điều này quen thuộc đến mức gần như không ai thắc mắc tại sao một tuần lại có đúng 7 ngày, thay vì 5, 10 hay một con số tròn trịa nào khác.

Thực tế, 7 ngày không phải là lựa chọn duy nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Người La Mã cổ đại từng sử dụng chu kỳ 8 ngày cho một số hoạt động xã hội, trong khi người Aztec có chu kỳ 5 ngày. Chính vì vậy, việc tuần 7 ngày trở thành cách chia thời gian phổ biến trên phần lớn thế giới ngày nay là cả một câu chuyện dài, bắt đầu từ những nền văn minh cổ đại và gắn chặt với Mặt Trăng, các thiên thể cùng tôn giáo.

Người xưa nhìn lên bầu trời và thấy con số 7

Một trong những lời giải thích phổ biến nhất về nguồn gốc tuần 7 ngày bắt đầu từ Babylon, vùng đất thuộc Lưỡng Hà cổ đại, nay nằm ở Iraq.

Người Babylon đặc biệt quan tâm đến bầu trời và các chu kỳ thiên văn. Mặt Trăng mất khoảng 29,5 ngày để hoàn thành một chu kỳ pha, từ trăng non đến trăng tròn rồi trở lại. Nếu lấy con số này làm mốc và chia một tháng Mặt Trăng thành khoảng 4 phần, mỗi phần sẽ dài xấp xỉ 7 ngày.

Cách chia này không hoàn toàn khớp với 29,5 ngày thực tế, nhưng lại tạo ra một khoảng thời gian đủ ngắn để con người dễ theo dõi và sử dụng. Từ đó, chu kỳ khoảng 7 ngày dần trở thành một đơn vị thời gian có ý nghĩa trong đời sống và nghi lễ.

Một tuần 7 ngày là kết quả của quá trình hình thành lịch kéo dài hàng nghìn năm, gắn với thiên văn, tín ngưỡng và văn hóa của nhiều nền văn minh (Ảnh minh họa)

Con số 7 còn trở nên đặc biệt vì người Babylon quan sát được 7 thiên thể chuyển động trên bầu trời mà mắt thường có thể nhận biết, gồm Mặt Trời, Mặt Trăng và 5 hành tinh nhìn thấy bằng mắt thường là Sao Hỏa, Sao Thủy, Sao Mộc, Sao Kim và Sao Thổ. Về sau, truyền thống gắn 7 ngày với 7 thiên thể này tiếp tục ảnh hưởng đến cách đặt tên các ngày trong tuần.

Nói cách khác, nếu ngày là đơn vị gắn với vòng quay của Trái Đất và tháng có liên hệ chặt chẽ với chu kỳ của Mặt Trăng, thì tuần 7 ngày phần nào giống một “cầu nối” do con người tạo ra để chia nhỏ khoảng thời gian dài hơn.

Từ Babylon đến La Mã, 7 ngày dần thành “chuẩn” của nhiều nền văn hóa

Con số 7 sau đó không chỉ tồn tại trong thế giới Babylon. Chu kỳ này được tiếp nhận và biến đổi qua nhiều nền văn hóa, trong đó có người Do Thái, Hy Lạp và La Mã.

Truyền thống Do Thái có tuần 7 ngày với ngày Sabbath là ngày nghỉ và thờ phụng. Trong Kinh Thánh Hebrew, tuần 7 ngày cũng gắn với câu chuyện về 6 ngày sáng tạo và ngày thứ 7 nghỉ ngơi. Những truyền thống tôn giáo này góp phần củng cố ý nghĩa của chu kỳ 7 ngày trong đời sống của các cộng đồng về sau.

Đến thời La Mã, tuần 7 ngày ngày càng được sử dụng rộng rãi. Người La Mã gắn các ngày trong tuần với những thiên thể và vị thần tương ứng. Vì thế, dấu vết của hệ thống này vẫn còn nằm ngay trong tên các ngày ở nhiều ngôn ngữ châu Âu hiện nay. Chẳng hạn, Saturday có nguồn gốc từ “ngày của Saturn”, còn Sunday và Monday lần lượt liên quan đến Mặt Trời và Mặt Trăng.

Điều đáng chú ý là chính người La Mã trước đó từng có một chu kỳ 8 ngày phục vụ đời sống xã hội và hoạt động buôn bán. Điều này cho thấy tuần 7 ngày không phải thứ đã tồn tại cố định ở mọi nơi từ thuở đầu, mà từng phải cạnh tranh với những cách chia thời gian khác.

Vì sao cuối cùng 7 ngày lại thắng?

Không có một thời điểm duy nhất mà cả thế giới cùng ngồi lại và quyết định “một tuần phải có 7 ngày”. Thay vào đó, chu kỳ này dần lan rộng nhờ sự giao thoa giữa thiên văn, tôn giáo, văn hóa và các đế chế có ảnh hưởng lớn.

Khi La Mã sử dụng và phổ biến tuần 7 ngày trong thế giới của mình, hệ thống này tiếp tục được các cộng đồng ở châu Âu tiếp nhận. Cùng với sự lan rộng của Kitô giáo, Chủ nhật trở thành ngày có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tôn giáo. Đến năm 321, Hoàng đế Constantine ban hành quy định công nhận Chủ nhật là ngày nghỉ trong đế chế La Mã, góp phần củng cố vị trí của chu kỳ 7 ngày trong xã hội.

Không phải nền văn minh nào cũng từng dùng tuần 7 ngày, cho thấy cách chúng ta chia thời gian ngày nay thực chất là kết quả của một quá trình lịch sử rất dài (Ảnh minh họa)

Sau hàng nghìn năm sử dụng, tuần 7 ngày tiếp tục được duy trì trong các hệ thống lịch hiện đại. Ngày nay, ISO 8601, tiêu chuẩn quốc tế về cách biểu diễn ngày và giờ, quy định một tuần gồm 7 ngày và lấy thứ Hai làm ngày đầu tuần. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng xem thứ Hai là ngày đầu tiên. Ở Mỹ và một số quốc gia khác, Chủ nhật vẫn thường được xem là ngày đầu tuần.

Điều thú vị là nếu con người thời cổ đại lựa chọn một cách chia khác và nó được duy trì đủ lâu, có thể hôm nay chúng ta đã quen với một tuần 5 ngày hoặc 10 ngày. Thực tế lịch sử cho thấy những hệ thống như vậy từng tồn tại.

Vì thế, câu trả lời cho việc “tại sao một tuần có 7 ngày” không đơn giản là vì 7 là con số đặc biệt. Đó là kết quả của một chuỗi lịch sử rất dài, trong đó cách quan sát Mặt Trăng của người xưa, 7 thiên thể nhìn thấy bằng mắt thường, các truyền thống tôn giáo và sự lan rộng của các nền văn minh đã cùng góp phần biến con số 7 thành một phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại.