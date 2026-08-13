Tin vui: Từ ngày 8/8/2026, du khách được miễn phí 1 dịch vụ khi đến địa điểm du lịch nổi tiếng này

Du khách đến địa điểm du lịch này từ tháng 8/2026 có thêm một tiện ích miễn phí đáng chú ý.

Du khách không cần đặt chỗ trước

Từ ngày 8/8/2026, du khách đến Sun World Ba Na Hills có thêm lựa chọn di chuyển hoàn toàn miễn phí từ trung tâm Đà Nẵng lên khu du lịch. Chương trình được triển khai thử nghiệm đến hết ngày 31/12/2026.

Thông tin trên được Báo Văn Hóa và Thể thao & Văn hóa đăng tải ngày 10/8. Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng cũng xác nhận việc triển khai tuyến xe miễn phí này.

Theo Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng, tuyến xe xuất phát từ khách sạn Novotel Đà Nẵng, sau đó lần lượt dừng tại Công viên Biển Đông, điểm đối diện bãi biển Mỹ Khê cạnh DLG Hotel, điểm đối diện Vegas Club và khu vực đón khách tại số 99 Võ Nguyên Giáp trước khi đi thẳng lên Sun World Ba Na Hills.

Từ ngày 8.8.2026, du khách đến Sun World Ba Na Hills sẽ được đưa đón hoàn toàn miễn phí bằng xe bus từ trung tâm Đà Nẵng lên khu du lịch. (Ảnh: Sun World)

Thời gian di chuyển dự kiến khoảng 75-80 phút mỗi chiều. Với khách du lịch tự túc, gia đình hoặc nhóm bạn không thuê xe riêng, đây là lựa chọn có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại trong hành trình khám phá Đà Nẵng.

Đặc biệt, du khách không phải đăng ký hay đặt chỗ trước. Chỉ cần có mặt tại một trong những điểm đón trước giờ khởi hành là có thể sử dụng xe miễn phí.

Chiều đi hiện có hai chuyến, khởi hành lúc 8h30 và 9h30. Như vậy, khách có thể lựa chọn chuyến phù hợp với lịch trình buổi sáng và dành phần lớn thời gian trong ngày để tham quan Bà Nà.

Riêng giờ xe chiều về đang có sự khác biệt giữa các nguồn. Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng ghi hai chuyến xe rời Sun World Ba Na Hills lúc 16h, trong khi Báo Văn Hóa và Thể thao & Văn hóa thông tin thời gian xuất phát là 15h. Vì vậy, du khách nên kiểm tra lại lịch vận hành tại thời điểm đi để tránh lỡ chuyến.

Chương trình xe bus miễn phí dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Một mã QR dùng cho nhiều trải nghiệm

Bên cạnh việc bổ sung phương tiện di chuyển miễn phí, từ ngày 1/8/2026, Sun World Ba Na Hills cũng thay đổi cách sử dụng các quyền lợi đi kèm vé.

Từ ngày 1.8.2026, Sun World Ba Na Hills chính thức tích hợp toàn bộ quyền lợi đi kèm trực tiếp lên mã QR của tấm vé. (Ảnh: Sun World)

Theo Báo Văn Hóa, các quyền lợi trước đây được phát dưới dạng coupon giấy nay được tích hợp vào mã QR trên vé cáp treo hoặc vé điện tử. Tùy loại vé, du khách có thể dùng cùng mã QR để qua cổng cáp treo, vào nhà hàng buffet hoặc nhận các quyền lợi ẩm thực đã bao gồm trong giá vé.

Việc tích hợp này giúp khách tham quan không phải giữ nhiều phiếu giấy trong suốt hành trình, đặc biệt thuận tiện khi phải di chuyển qua nhiều khu vực vui chơi, ăn uống khác nhau.

Du khách cũng có thể sử dụng tính năng eMap trên ứng dụng Sun Paradise Land để tra cứu bản đồ, tìm đường và xác định nhanh vị trí các điểm tham quan, nhà hàng và dịch vụ.

Người trẻ còn có ưu đãi vé đến ngày 15/8

Một thông tin đáng chú ý khác với những người đang lên kế hoạch đi Bà Nà trong tháng 8 là chương trình ưu đãi dành cho khách trẻ.

Theo Báo Văn Hóa, đến hết ngày 15/8/2026, du khách sinh từ năm 2001 trở đi được áp dụng mức giá ưu đãi, trong đó vé cáp treo có giá từ 500.000 đồng; combo cáp treo và buffet trưa 800.000 đồng; combo cáp treo kèm voucher ẩm thực 750.000 đồng.

Song song các cải tiến về vận hành, Sun World Ba Na Hills cũng dành tặng người trẻ một ưu đãi đặc biệt trong mùa hè này. (Ảnh: Sun World)

Khách cần mang theo CCCD/CMND, hộ chiếu, VNeID định danh mức 2 hoặc giấy tờ bản gốc hợp lệ có ảnh để xác minh năm sinh khi qua cổng. Trẻ em cao dưới 1m tiếp tục được miễn vé theo quy định.

Như vậy, với tuyến xe bus miễn phí được triển khai từ ngày 8/8, du khách đến Đà Nẵng trong những tháng cuối năm có thêm một phương án thuận tiện để lên Bà Nà, đồng thời có thể giảm một phần chi phí đi lại. Trước ngày khởi hành, khách nên kiểm tra lại giờ xe và các chương trình ưu đãi đang còn hiệu lực để chủ động sắp xếp lịch trình.

Theo Báo Văn Hóa, Thể thao & Văn hóa, Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng