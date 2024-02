Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được xem là ngày vía thần Tài. Đây là thời điểm những người kinh doanh, buôn bán thực hiện nghi lễ cúng thần Tài nhằm tạ ơn và cầu một năm buôn may bán đắt, tài lộc đầy nhà.

Tùy theo phong tục, tập quán ở các vùng miền mà mâm cúng thần Tài ngày mùng 10 có những khác biệt. Theo truyền thống của người miền Nam, mâm lễ cúng thần Tài đầy đủ ngoài hoa tươi, trái cây, nhang đèn, vàng mã, bộ tam sên gồm thịt heo, tôm, trứng thì còn không thể thiếu món cá lóc nướng.

Mâm cúng thần Tài miền Nam không thể thiếu món cá lóc nướng. (Ảnh: Eric Nguyễn)

Vì sao mâm cúng vía thần Tài của người miền Nam luôn có cá lóc nướng?

Trả lời Znews , chuyên gia phong thủy Mai Văn Sinh cho rằng, đời sống của người dân Nam Bộ từ xa xưa thường gắn liền với miền sông nước, kênh rạch kể từ khi sinh ra. Vì thế cá lóc có thể được coi là sản vật đặc trưng vùng Nam Bộ, khi dâng lên thần linh sẽ thể hiện lòng biết ơn, trân trọng thiên nhiên ban cho mưa thuận gió hòa, tưởng nhớ đến cuộc sống cần cù của ông cha ngày trước.

Cá lóc có sức sống mãnh liệt và khả năng sinh tồn tốt trong nhiều điều kiện khác nhau, thậm chí ở những vùng bùn lầy nên nó còn tượng trưng cho nỗ lực và sự thành công.

Ngoài ra, theo phong thủy, cá luôn là biểu tượng để thu hút tài lộc, may mắn. Cúng ngày vía thần Tài bằng cá lóc, mọi người mong ước có được cuộc sống trôi chảy thuận lợi như cá bơi trong nước.

Vì thế, người dân Nam Bộ có quan niệm việc cúng cá lóc nướng vào ngày vía thần Tài vì sẽ đem đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ, nhờ đó mà được sung túc cả năm.

Vì sao mâm cúng vía thần Tài của người miền Nam luôn có cá lóc nướng? (Ảnh: Hoàng Thọ)

Cá lóc nướng không chỉ được dâng cúng trong ngày vía thần Tài mà còn là lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo chầu trời vào 23 tháng Chạp.

Lưu ý, cá lóc nướng dùng để cúng phải nguyên con, không cạo vảy, không cắt vây và đuôi. Khi đem đi nướng trui, cần dùng mía chẻ xiên thẳng qua miệng cá để định hình cho thẳng.

Làm gì trong ngày vía thần Tài?

Vào ngày này, những gia đình, cơ sở kinh doanh coi trọng việc thờ cúng thần Tài thường có các hoạt động sau:

Cúng thần Tài

Việc cúng vía thần Tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng nhằm cảm tạ sự giúp đỡ mà thần thời gian qua, đồng thời cầu xin thần tiếp tục ban tài lộc trong năm nay, việc làm ăn buôn bán gặp nhiều thuận lợi, một vốn bốn lời.

Mua vàng

Theo quan niệm từ xa xưa, nhiều người thường đi mua vàng vào ngày thần Tài với niềm tin mang lại nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Do thần Tài giúp cho việc làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc thịnh vượng nên mọi người cũng sẽ mua vàng để cúng trả lễ cho thần Tài vào ngày này.

Trước đây, chỉ những người kinh doanh buôn bán mới mua vàng vào ngày 10 tháng Giêng với mục đích cầu tài lộc. Những năm gần đây, nhiều người khác cũng theo trào lưu này.

Nhiều người rất thích mua vàng miếng in hình linh vật năm. Chẳng hạn như năm 2024 là Giáp Thìn, họ sẽ chọn mua vàng hình linh vật rồng để cầu may.

Mua đồ phong thủy

Vào ngày vía thần Tài, nhiều người mua thêm những món đồ phong thủy như đá phong thủy, tượng thiềm thừ... để mong cầu một năm làm ăn phát đạt và thêm sung túc, may mắn.

Mua mèo thần Tài

Không chỉ mua vàng, nhiều người còn mua mèo thần Tài vào ngày này với mong muốn nhiều tài lộc, gặp may mắn trong công việc, buôn bán thuận buồm xuôi gió.