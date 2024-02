Ngày vía thần Tài là một ngày lễ được xem trọng ở các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Ngày vía thần Tài 2024 là ngày nào?

Thật ra, ngày 10 mỗi tháng Âm lịch đều được xem là ngày cúng vía thần Tài. Tuy nhiên, trong một năm, ngày vía thần Tài của tháng Giêng là quan trọng nhất vì đây là tháng đầu năm. Với quan điểm đầu xuôi đuôi lọt, mọi người tin rằng ngày này nếu được thần Tài phù hộ thì cả năm việc làm ăn sẽ xuôi chèo mát mái.

Do đó, nói đến ngày vía thần Tài chính là nói đến ngày 10 tháng Giêng (tháng 1 Âm lịch).

Vậy ngày vía thần Tài 2024 là ngày nào? Năm Giáp Thìn 2024, ngày này sẽ rơi vào thứ Hai 19/2.

Ngày vía thần Tài là một ngày quan trọng đối với những người làm kinh doanh, buôn bán. Không chỉ sắm sửa lễ vật cúng thần Tài, nhiều gia đình còn đi mua vàng đúng ngày mùng 10 tháng 1 Âm lịch với hy vọng mang về nhiều may mắn về tài lộc, làm ăn buôn bán thuận lợi trong năm.

Làm gì trong ngày vía Thần tài?

Vào ngày này, những gia đình, cơ sở kinh doanh coi trọng việc thờ cúng thần Tài thường có các hoạt động sau:

Cúng thần Tài

Việc cúng vía thần Tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng nhằm cảm tạ sự giúp đỡ mà thần thời gian qua, đồng thời cầu xin thần tiếp tục ban tài lộc trong năm nay, việc làm ăn buôn bán gặp nhiều thuận lợi, một vốn bốn lời.

Lễ vật cúng Thần Tài thường bao gồm: Nến, hương, nước (3 chén), rượu (3 chén), gạo tẻ, tiền vàng mã, muối, hoa tươi, mâm ngũ quả, trầu cau và có thể thêm một mâm cỗ mặn.

Tùy từng vùng miền và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà mâm cỗ mặn được chuẩn bị khác nhau. Nhiều gia đình dâng bộ tam sên gồm thịt lợn luộc (thịt lợn phải có cả mỡ, nạc, da), 3 quả trứng luộc, 3 con tôm. Mâm cỗ cúng thần Tài của người miền Nam thường có món cá lóc nướng hoặc heo quay bánh hỏi.

Mua vàng nạp tài

Nhiều người thường đi mua vàng vào ngày thần Tài với niềm tin mang lại nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Do thần Tài giúp cho việc làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc thịnh vượng nên mọi người cũng sẽ mua vàng để cúng trả lễ cho thần Tài vào ngày này.

Trước đây, chỉ những người kinh doanh buôn bán mới mua vàng vào ngày 10 tháng Giêng với mục đích cầu tài lộc. Những năm gần đây, nhiều người khác cũng theo trào lưu này.

Nhiều người rất thích mua vàng miếng in hình linh vật năm. Chẳng hạn như năm 2024 là Giáp Thìn, họ sẽ chọn mua vàng hình linh vật rồng để cầu may.

Ngày vía Thần Tài là dịp để người dân đi mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới. (Ảnh: Minh Đức)

Mua đồ phong thủy

Vào ngày vía thần Tài, nhiều người mua thêm những món đồ phong thủy như đá phong thủy, tượng thiềm thừ... để mong cầu một năm làm ăn phát đạt và thêm sung túc, may mắn.

Mua một số thực phẩm đặc thù cúng thần Tài

Không chỉ mua vàng hay đồ phong thủy, nhiều người còn mua tôm, cua vào dịp vía thần Tài. Tôm, cua đại diện cho yếu tố Thủy, là một trong những lễ vật được dâng cúng trong bộ tam sên. Vì thế những ngày gần tới mùng 10 tháng Giêng, giá tôm, cua tăng vọt nhưng vẫn cháy hàng. Tôm, cua mang ý nghĩa mang lại may mắn, nhiều tài lộc cho gia chủ.

Trứng vịt cũng nằm trong bộ tam sên cúng thần Tài, đại diện các loài có lông vũ bay trên trời, tượng trưng cho yếu tố Thiên. Vì thế, ngày vía thần Tài, nhiều người tranh thủ lựa những quả trứng vịt to, tròn đặt vào mâm cúng để cầu tài lộc, tiền của.

Nhiều gia đình mua heo quay như một lễ vật quan trọng trong mâm cúng ngày vía thần Tài vì tương truyền rằng đây là món ăn mà thần yêu thích nhất khi lưu lạc ở trần gian.

Đặc biệt, theo quan niệm của người dân Nam Bộ, việc cúng cá lóc nướng ngày vía thần Tài sẽ mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ vì cá lóc là sản vật đặc trưng của miền Nam, khi dâng lên thần linh sẽ thể hiện được lòng biết ơn thiên nhiên. Do đó cá lóc cũng là mặt hàng bán chạy ngày này.

Mua mèo thần Tài

Không chỉ mua vàng, nhiều người còn mua mèo thần Tài vào ngày này với mong muốn nhiều tài lộc, gặp may mắn trong công việc, buôn bán thuận buồm xuôi gió.