Vì sao không nên gội đầu mỗi ngày?

Gội đầu mỗi ngày giúp nhiều người cảm thấy tóc sạch và dễ chịu, nhưng nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, một số người có thể gặp tình trạng da đầu khô, tóc xơ hoặc dễ kích ứng.

Gội đầu là cách đơn giản để làm sạch tóc và da đầu, loại bỏ mồ hôi, dầu thừa, bụi bẩn và các sản phẩm tạo kiểu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng gội đầu càng thường xuyên thì tóc càng sạch và da đầu càng khỏe. Thực tế, không phải ai cũng cần gội đầu mỗi ngày, bởi tần suất phù hợp còn phụ thuộc vào loại tóc, da đầu, mức độ tiết dầu và thói quen sinh hoạt. Với một số người, gội quá thường xuyên có thể khiến tóc và da đầu khô, dễ kích ứng.

Gội quá thường xuyên có thể làm da đầu khô

Da đầu cũng có một lớp dầu tự nhiên giúp duy trì độ ẩm và bảo vệ bề mặt da. Khi liên tục sử dụng dầu gội và nước để làm sạch, lượng dầu này có thể bị loại bỏ nhiều hơn mức cần thiết.

Ở những người có da đầu khô hoặc nhạy cảm, việc gội đầu quá thường xuyên có thể khiến da đầu trở nên khô, căng hoặc ngứa. Nếu sử dụng thêm các sản phẩm làm sạch có tính tẩy mạnh, tình trạng này càng dễ xuất hiện.

Vì vậy, nếu sau khi gội đầu thường xuyên cảm thấy da đầu khô hoặc khó chịu, thay vì tiếp tục tăng tần suất gội, mỗi người nên xem lại cách chăm sóc tóc và loại dầu gội đang sử dụng.

Tóc có thể trở nên khô và dễ gãy hơn

Không chỉ da đầu, phần tóc cũng có thể bị ảnh hưởng nếu được làm sạch quá thường xuyên, đặc biệt với tóc khô, tóc xoăn hoặc tóc đã qua nhuộm, tẩy và uốn.

Lớp dầu tự nhiên từ da đầu có tác dụng giúp tóc giữ được độ mềm và hạn chế mất nước. Khi lớp dầu này thường xuyên bị loại bỏ, tóc có thể trở nên khô, xơ và khó vào nếp hơn.

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Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi người nên cố kéo dài thời gian giữa các lần gội. Nếu da đầu tiết nhiều dầu, tóc nhanh bết hoặc thường xuyên đổ mồ hôi, việc không gội trong thời gian dài cũng có thể gây khó chịu.

Không phải tóc càng sạch càng khỏe

Một sai lầm phổ biến là đánh đồng cảm giác tóc “sạch kin kít” với tình trạng tóc khỏe. Trên thực tế, mục tiêu của việc gội đầu là loại bỏ lượng dầu, mồ hôi và bụi bẩn dư thừa, chứ không phải làm sạch đến mức da đầu hoàn toàn không còn dầu tự nhiên.

Nếu sau khi gội, tóc thường xuyên khô cứng hoặc da đầu căng và ngứa, đó có thể là dấu hiệu việc làm sạch đang quá mức hoặc sản phẩm chưa phù hợp.

Mỗi người nên lựa chọn dầu gội dựa trên tình trạng da đầu và tóc thay vì chỉ quan tâm đến khả năng tạo nhiều bọt hay cảm giác sạch sau khi gội.

Gội đầu đúng cách quan trọng không kém tần suất

Khi gội, không nên dùng móng tay cào mạnh vào da đầu vì có thể gây trầy xước và kích ứng. Thay vào đó, nên dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để làm sạch da đầu.

Dầu gội cũng nên được lựa chọn phù hợp với tình trạng tóc và da đầu. Không cần sử dụng quá nhiều sản phẩm trong một lần gội, đồng thời cần xả sạch để tránh cặn sản phẩm còn lại trên tóc và da đầu. Với phần thân và ngọn tóc, mọi người có thể sử dụng dầu xả nếu cần, đặc biệt khi tóc khô hoặc đã qua xử lý hóa chất.

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Vậy bao lâu nên gội đầu một lần?

Không có một con số cố định cho tất cả mọi người. Một người có da đầu dầu có thể cần gội hàng ngày, trong khi người có tóc khô hoặc da đầu ít dầu có thể chỉ cần gội vài lần mỗi tuần.

Cách đơn giản nhất là dựa vào tình trạng thực tế: nếu da đầu nhanh bết, nhiều mồ hôi hoặc cảm thấy khó chịu, có thể cần làm sạch thường xuyên hơn. Nếu tóc và da đầu vẫn sạch, dễ chịu mà không bị dầu thừa, không nhất thiết phải gội chỉ vì đã đến một mốc thời gian cố định.