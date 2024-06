Vì sao FBI khám xét nhà Thị trưởng Oakland Sheng Thao và nhà cha con 'vua rác' David Dương?

Trước đó, các đặc vụ FBI đã thực hiện bốn cuộc đột kích vào hôm 20/6 (giờ Mỹ) ở Oakland. Họ khám xét nhà của Thị trưởng Oakland Sheng Thao cũng như nhà của David và Andy Dương.

Gia đình ông Dương sở hữu California Waste Solutions, công ty có hợp đồng trị giá hàng triệu USD với thành phố về dịch vụ tái chế lề đường. Các đặc vụ FBI cũng đang bận rộn lục soát các văn phòng của California Waste Solutions.

Giám đốc điều hành của California Waste Solutions David Dương phát biểu với báo chí vào năm 2022 về khoản quyên góp cho thành phố. Ảnh: Amir Aziz

Cho đến nay, các tờ báo tại Mỹ chưa biết tại sao FBI và có thể các cơ quan thực thi pháp luật khác lại khám xét những tài sản này. Các đặc vụ liên bang chưa công khai cáo buộc thị trưởng, ông bà Dương hoặc California Waste Solutions về bất kỳ hành vi sai trái nào.

Nhưng hành động của FBI báo hiệu rằng họ đang điều tra thị trưởng, gia đình ông Dương và có lẽ những người khác.

Bà Sheng Thao đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào kể từ cuộc đột kích buổi sáng, và văn phòng của bà ấy đã chuyển các câu hỏi của báo chí tới FBI.

Mặc dù chúng ta biết rất ít về những gì FBI đang làm, nhưng hiện tại có một cuộc điều tra khác đang được tiến hành liên quan đến Andy và David Dương và California Waste Solutions.

Đây là những điều bạn cần biết về gia đình ông Dương, công việc kinh doanh của họ ở Oakland, mối quan hệ với Sheng Thao và các quan chức thành phố khác, và những cáo buộc rằng gia đình Dương đã chuyển hàng nghìn USD một cách bất hợp pháp cho các chính trị gia trong các cuộc bầu cử trước đây.

Kiểm soát các dịch vụ tái chế của Oakland

Andy Dương là con trai của David Dương, một thành viên nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Vùng Vịnh.

David Dương thành lập California Waste Solutions vào năm 1992. Trang web của công ty cho biết gia đình ông Dương, từng sở hữu một nhà máy giấy ở Việt Nam, đã rời khỏi quê hương vào năm 1979 và định cư ở San Francisco.

Họ thành lập một công ty tái chế giấy nhỏ vào năm 1983 có tên CoGiDo Recycling và mua một nhà kho ở Tây Oakland cùng năm đó.

California Waste Solutions là nhà thu gom tái chế chính thức của Oakland. Công nhân của công ty thu gom rác tái chế từ các gia đình và cơ sở kinh doanh mỗi ngày. Công ty của ông Dương cũng cung cấp dịch vụ cho San Jose và họ vận hành một cơ sở xử lý chất thải tại Việt Nam.

Vào năm 2014, Hội đồng Thành phố Oakland đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi bỏ phiếu trao cho California Waste Solutions một hợp đồng trị giá hàng tỷ USD để vận hành các dịch vụ thu gom rác và tái chế của thành phố.

Waste Management, một tập đoàn lớn hơn nhiều cũng đã đấu thầu hợp đồng, phản đối và cho rằng CWS chưa chuẩn bị sẵn sàng cho công việc này.

Nhân viên thành phố cũng cho biết việc giao toàn bộ công việc cho công ty của gia đình Dương là rủi ro đối với Oakland vì CWS không phải là một công ty lớn và có nhiều kinh nghiệm.

Hội đồng thành phố sau đó đã chấp nhận những phản đối và bỏ phiếu chia hợp đồng, giao việc thu gom rác cho Waste Management và để California Waste Solutions xử lý việc tái chế.

Vào năm 2017, thành phố Oakland đã kiện California Waste Solutions vì bị cáo buộc tính phí quá cao đối với một số chủ nhà của các tòa nhà nhiều căn hộ và kiếm thêm hàng triệu USD lợi nhuận.

Công ty đã đệ đơn kiện ngược lại thành phố. Các bên đã đồng ý giải quyết vào năm 2021, trong đó California Waste Solutions sẽ hoàn trả cho chủ nhà hơn 6 triệu USD và giảm mức phí dịch vụ cao cấp hàng tháng của họ.

Thành phố cũng đồng ý hoàn trả cho công ty một số khoản phí bị cáo buộc quá cao. Nhưng phải đến tháng 1 năm nay, các bên mới đồng ý về cách xử lý khoản tiền hoàn lại và triển khai một hệ thống mới trong tương lai.

Từ năm 2016 đến năm 2021, California Waste Solutions cũng đang đàm phán với Oakland về việc di dời một trong những trung tâm tái chế của mình đến cơ sở thuộc sở hữu của thành phố trên Căn cứ Quân đội Oakland trước đây.

Thỏa thuận trị giá hàng triệu USD này được hoàn tất vào tháng 7 năm 2021.

Quan hệ chính trị

Các tài khoản mạng xã hội của gia đình ông Dương tràn ngập những bức ảnh chụp hai người đàn ông vui vẻ trao tay với một số chính trị gia quyền lực nhất bang và quốc gia.

Thị trưởng Oakland Sheng Thao. Ảnh: Amir Aziz

Trên Instagram, Andy Dương đã đăng ảnh chụp cùng Sheng Thao, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Quận 6 Loren Taylor và Ủy viên Hội đồng Quận 2 Nikki Fortunato Bas.

Dương cũng có những bức ảnh của mình với Dân biểu Barbara Lee, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Nancy Skinner, Giám đốc Tiểu bang Tony Thurmond, cựu Biện lý Quận Alameda Nancy O'Malley, và Thống đốc Gavin Newsom.

Dương cũng từng được chụp ảnh chung với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

Có rất nhiều bức ảnh của Dương chụp cùng Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta và Dân biểu Tiểu bang Mia Bonta.

Trong một bài đăng ngày 27 tháng 3 năm 2021, Dương đăng 10 bức ảnh của mình với Rob Bonta tại các sự kiện khác nhau, bao gồm cả trận đấu bóng rổ của Warriors.

Trên Facebook, David Dương đã chia sẻ những bức ảnh ông gặp Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thượng nghị sĩ bang Virginia Tom Kaine, cựu Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley.

Ông ấy cũng được thấy trong các bức ảnh chụp cùng với các thống đốc của Montana, Maine, New Jersey, Virginia, Kentucky, Kansas, Arizona, New Hampshire và New Mexico (tất cả dường như đều ở cùng một sự kiện).

Một số chính trị gia này và những người ủng hộ khác của công ty đã có mặt tại bữa tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập ở San Jose vào tháng 1 năm 2018.

Vợ chồng Dương tài trợ chuyến thăm Việt Nam cho quan chức đắc cử và tặng quà cho cảnh sát Oakland.

Mùa hè năm ngoái, bà Sheng Thao dẫn đầu một phái đoàn thương mại đến Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thị trưởng.

Mục đích của chuyền thăm là nhằm quảng bá Cảng Oakland, nơi có hoạt động kinh doanh quan trọng với các thị trường ở châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Bà Sheng Thao đi cùng với các quan chức của Oakland và Quận Alameda, bao gồm cả Giám sát viên Lena Tam và Cảnh sát trưởng Yesenia Sanchez.

Phái đoàn được tài trợ và lên kế hoạch bởi hai nhóm: Hội đồng Vùng Vịnh, đại diện cho lợi ích doanh nghiệp tại Vùng Vịnh và Hiệp hội Doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt.

David Dương và anh trai Victor Dương giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch hiệp hội. Theo tờ East Bay Times, tổ chức này đài thọ các chuyến đi của hai nhân viên từ Phòng Phát triển Kinh tế và Lực lượng lao động của Oakland, trong khi cảng trả tiền cho Sheng Thao.

Trong chuyến đi, bà Sheng Thao cùng các quan chức đã gặp gỡ đại diện Cảng quốc tế Long An và lãnh đạo các thành phố Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Họ cũng đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và các công ty, bao gồm VinFast, nhà sản xuất xe điện và hãng hàng không VietJet.

"Chuyến đi này là một khoản đầu tư cho tương lai của Oakland, bằng cách vun đắp những mối quan hệ quan trọng sẽ phát triển nền kinh tế của thành phố chúng ta", bà Sheng Thao nói với báo chí sau khi trở về.

Các quan chức Cảng Oakland đã ký các thỏa thuận không ràng buộc với các quan chức Việt Nam để đẩy mạnh các quan hệ thương mại. Một thỏa thuận là với Thaco Industries, công ty sản xuất thiết bị chuyên dụng cho phương tiện giao thông, và một thỏa thuận khác là với Cảng Long An.

David Dương cũng điều hành một công ty ở Việt Nam có tên là Công ty Xử lý Chất thải Việt Nam.

Năm 2022, David Dương và Hội đồng Cải thiện Phố Tàu Oakland đã tặng ba chiếc máy bay không người lái trị giá 80.000 USD cho Sở Cảnh sát Oakland. Trước đó, OPD chưa bao giờ sở hữu máy bay không người lái.

Các lãnh đạo khu phố Tàu vào thời điểm đó cho biết họ hy vọng máy bay không người lái sẽ giúp OPD trấn áp các vụ cướp trong khu vực lân cận, vốn gia tăng trong thời kỳ đại dịch.

Gia đình Dương cũng tặng cho sở cảnh sát 1.200 khẩu trang KN95 vào tháng 4/2020 khi đại dịch Covid-19 đang bắt đầu. Gia đình cũng tặng 1.250 máy tạo oxy cho Việt Nam vào năm 2021, đích thân giao máy cho Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi ông ở New York.

Mục tiêu chính của một chiến dịch rửa tiền lớn?

Bắt đầu từ năm 2019, cơ quan giám sát chính trị của Oakland, Ủy ban Đạo đức Công cộng và Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng của bang đã mở một cuộc điều tra chung sau khi nhận được tin báo cáo buộc gia đình Dương đã bí mật đưa hàng chục nghìn USD cho các ủy ban vận động tranh cử của các ủy viên hội đồng thành phố Oakland.

Từ năm 2016 đến năm 2018, gia đình Dương bị cáo buộc đã chuyển 67.000 USD vào kho vận động tranh cử của Dan Kalb, Rebecca Kaplan, Lynette Gibson McElhaney, Larry Reid, Abel Guillen, Desley Brooks và Thảo, những người có mặt trong hội đồng vào thời điểm đó.

Các quan chức đắc cử ở các thành phố khác cũng bị cáo buộc nhận tiền để giúp tranh cử.

Điều này xảy ra trong khi thành phố đang đàm phán với California Waste Solutions về việc di dời các cơ sở ở Tây Oakland đến Căn cứ Quân đội cũ, và trong khi Luật sư Thành phố Barbara Parker đang vướng vào vụ kiện tụng với CWS trong tranh chấp về việc liệu công ty có tính phí quá cao cho chủ nhà hay không.

Trong hồ sơ được công khai như một phần của vụ kiện, các nhà điều tra của Ủy ban Đạo đức Công cộng cho rằng Andy và David Dương đã sử dụng "những người hiến rơm" để ngụy tạo số tiền họ đưa cho các ủy viên hội đồng Oakland.

Người quyên góp rơm là người đưa tiền cho một chiến dịch và được người thực sự bỏ tiền bí mật hoàn trả.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 13 người được cho là có liên quan đến đường dây tài trợ rơm rạ nhưng hầu hết đều từ chối hợp tác.

Cuộc điều tra chung này đang diễn ra và các ủy ban chính phủ vẫn chưa đưa ra cáo buộc về hành vi sai trái đối với ông Dương.

Nhưng nhận thức của công chúng về vụ việc đã xuất hiện sau khi luật sư thành phố Oakland và Ủy ban Đạo đức Công cộng tới tòa để cố gắng kêu gọi các nhân chứng và những người bị cáo buộc tham gia nói chuyện.

McElhaney nói với The Oaklandside hôm nay rằng bà nghĩ cuộc điều tra đạo đức đã kết thúc mà không có bất kỳ phát hiện nào. Kalb, Kaplan và Reid không trả lời yêu cầu bình luận. Bà Sheng Thao thì không thể liên lạc được.

Các nhà điều tra cáo buộc một ngăn kéo chứa đầy tiền mặt và mối quan hệ trực tiếp giữa chiến dịch của Sheng Thao và nhà ông Dương.

Hôm nay Oaklandside đã thu được thêm nhiều hồ sơ tòa án thảo luận về cuộc điều tra về vụ việc.