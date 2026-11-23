Nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt được thi công, cải tạo trong giai đoạn cuối năm, gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Những tuần qua, điệp khúc đào bới vỉa hè để thay đá, hạ ngầm đường ống lại bủa vây nhiều tuyến phố Thủ đô như Phan Đình Phùng, Tương Mai, Thái Thịnh, Hoàng Quán Chi, Thành Thái... Tình trạng thi công dang dở, vật liệu tập kết lấn chiếm lối đi đang đẩy người đi bộ tràn xuống lòng đường, gây ảnh hưởng lớn tới giao thông và cuộc sống hằng ngày của người dân.

Hạng mục thi công cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước trên phố Thái Thịnh ngổn ngang vật liệu, làm thu hẹp không gian đi lại và ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân.

Tại phố Thái Thịnh, dự án cải tạo vỉa hè và thoát nước khởi công từ tháng 9/2026 hiện vẫn đang trong giai đoạn bóc dỡ mặt bằng. Việc phế liệu thi công tập kết trên mặt hè gây ảnh hưởng trực tiếp đến không gian kinh doanh của người dân. Anh Trần Quang Tính (chủ cơ sở kinh doanh ăn uống trên phố Thái Thịnh) chia sẻ, dù duy trì mức thuê nhà 15 triệu đồng/tháng, nhưng vài tháng nay, lượng khách đã giảm sút đáng kể do khu vực vỉa hè trước quán đang thi công dang dở, thường xuyên gặp tình trạng đọng nước và bụi bẩn.

Tại địa bàn phường Cầu Giấy, hoạt động thi công hạ tầng cũng đang diễn ra đồng loạt trên nhiều tuyến phố. Ghi nhận tại ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên và khu vực trước cổng trường học trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phần mặt hè đang bị bóc dỡ. Đất đá, vật liệu xây dựng chưa được thu dọn kịp thời, tập kết ngay sát cửa nhà dân gây thu hẹp không gian đi lại và cản trở sinh hoạt thường nhật.

Một phần mặt đá trên trục đường Cầu Giấy được lật mở cục bộ để thi công hạ ngầm hệ thống ống cấp nước phòng cháy chữa cháy.

Trên một số trục đường lớn, việc thi công hạ tầng diễn ra nhiều lần trong thời gian ngắn. Theo đó, vỉa hè đường Cầu Giấy sau khi hoàn thiện lát đá trong năm 2025, hiện tiếp tục được lật mở một phần để lắp đặt hạng mục mới.

Toàn bộ mặt hè cũ trên trục đường Thành Thái - Hoàng Quán Chi được bóc dỡ để phục vụ hạ ngầm cáp và thi công Đề án thí điểm Không gian văn hóa.

Tại khu vực quanh Công viên Cầu Giấy (đường Thành Thái, Hoàng Quán Chi), phần vỉa hè từng được đào lên để triển khai dự án chống ngập năm 2025 và dự án hạ hàng rào công viên Cầu Giấy. Tuy nhiên, đến nay tiếp tục được tháo dỡ toàn bộ để thi công một dự án khác.

Phía sau "điệp khúc" đào xới cuối năm

Trao đổi về tình trạng bóc dỡ vỉa hè trên địa bàn, đại diện UBND phường Cầu Giấy khẳng định, hiện khu vực chỉ triển khai duy nhất một dự án quy mô lớn có hạng mục cải tạo, lát đá vỉa hè đồng bộ. Các vị trí thi công còn lại thực tế là để phục vụ các dự án hạ tầng kỹ thuật ngầm, đấu nối ngõ ngách hoặc do các cơ quan chuyên ngành khác thực hiện.

Cụ thể, công trình đồng bộ duy nhất đang triển khai là Dự án đầu tư xây dựng Không gian văn hóa quanh khu vực Công viên Cầu Giấy (tuyến phố Thành Thái, Trương Công Giai...). Để hình thành không gian sinh hoạt văn hóa, cảnh quan cộng đồng kiểu mẫu, dự án đòi hỏi phải bóc dỡ mặt hè cũ nhằm hạ ngầm toàn bộ hệ thống cáp viễn thông, điện lực và tiến hành lát đá tự nhiên đồng bộ.

Lý giải việc các dự án chỉnh trang thường tập trung khởi công vào cuối năm, đại diện UBND phường Cầu Giấy phân tích, theo quy định của Luật Đầu tư công, danh mục dự án được đề xuất từ đầu năm nhưng phải chờ HĐND cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn tại kỳ họp giữa năm hoặc kỳ họp chuyên đề (thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9). Khi được giao vốn, chủ đầu tư cần thêm khoảng 1 đến 2 tháng để hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế và đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Do đó, thời điểm đủ điều kiện khởi công ngoài thực địa thường rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm.

Về công tác phối hợp đấu nối hạ tầng, chính quyền địa phương cho biết luôn gửi thông báo kế hoạch thi công vỉa hè đến các đơn vị điện lực, viễn thông, cấp nước nhằm thống nhất phương án triển khai.

Song trên thực tế, các doanh nghiệp chuyên ngành đều hoạt động theo kế hoạch đầu tư và chu kỳ phân bổ ngân sách riêng. Do đó, việc bố trí kinh phí hạ ngầm cáp hoặc nâng cấp đường ống khó diễn ra trùng khớp với dự án chỉnh trang đô thị của địa phương, dẫn tới thực trạng một tuyến hè bị mở ra thi công ở nhiều thời điểm khác nhau.

Trao đổi về thực trạng đào xới vỉa hè cuối năm, đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết công tác cải tạo vỉa hè hiện đã được phân cấp toàn diện cho các địa phương trực tiếp làm chủ đầu tư. Đơn vị đánh giá tình trạng thi công dồn dập vào quý cuối năm xuất phát từ rào cản khách quan trong chu trình phân bổ vốn đầu tư công. Việc phải chờ đợi được bố trí ngân sách khiến các phường, xã bị thụ động về thời gian, dẫn đến thời điểm khởi công thực tế luôn rơi vào cuối năm.