Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân ghi lại được.

Từ sáng sớm nay (23/11), những hình ảnh hiện trường vụ ô tô 16 chỗ lật nghiêng trên phố cổ Hà Nội đã được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận được sự chú ý đặc biệt từ số đông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h50 ngày 23/11, tại nút giao Hàng Mã - Hàng Lược - Chả Cá (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), taxi công nghệ và ô tô 16 chỗ đã xảy ra va chạm khiến 1 hành khách bị thương.

Thời điểm này, taxi công nghệ số 29H-947.xx di chuyển theo hướng Hàng Mã đi Hàng Lược va chạm với ô tô loại 16 chỗ biển số 29E-544.xx đi theo hướng Hàng Lược đi Chả Cá, trên xe có 2 khách nữ. Vụ va chạm khiến ô tô 16 chỗ lật nghiêng trên vỉa trước số nhà 33 Hàng Mã, xe 4 chỗ hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân bị thương nhẹ.

Một phần diễn biến của sự việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên VietNamNet, sau nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.