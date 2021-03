Vì sao có người luôn gặp may, còn bạn thì không? Hóa ra là có "công thức" để thu hút vận may, đón cơ hội không ngờ trong đời

Chúng ta thường tin rằng để có thể đảm đương trách nhiệm và tiến tới thành công thì cần phải dựa vào một chút may mắn.

Khi nghe tin ai đó thành công, chúng ta thường liên tưởng câu chuyện của họ với nhiều cơ hội, sự tình cờ hoặc với những may mắn có sẵn, có khả năng soi sáng cuộc đời của một người mãi mãi. Chúng ta hiếm khi suy nghĩ về những gì đằng sau sự thành công đó. Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy nỗ lực, cũng không thấy con đường khó khăn mà họ đã đi. Chúng ta không nhìn thấy những băn khoăn, những vấp ngã của họ.

Cũng như việc chúng ta không thấy được cách mà một người thành công thức dậy trước 6 giờ sáng mỗi ngày trong suốt một thập kỉ qua.

Xây dựng hiện thực đầy hy vọng

Có những người mà từ khi sinh ra, cuộc sống đã luôn “mỉm cười” với họ. Mọi thứ dường như đang diễn ra một cách suôn sẻ đối với họ. Họ là những người may mắn trên thế giới và luôn có được thành công. Nhưng lại có những người luôn phải vật lộn với cuộc sống. Những ngày tháng của họ bị phủ mờ, các kế hoạch của họ bị gián đoạn, các dự án của họ không cánh mà bay. Những điều xui xẻo này kéo theo vận rủi và dường như họ sẽ phải sống chung với nó cho đến cuối đời.

Năm 1993, một nhà tâm lý học người Anh là Richard Wiseman đã cố gắng lí giải điều gì đang thực sự xảy ra với hai nhóm người này. Điểm khác biệt giữa họ là gì? Tại sao một số người dường như luôn ở đúng vị trí và đúng lúc còn những người khác thì không?

Wiseman đã đăng quảng cáo trên nhiều tờ báo khác nhau và đã lựa chọn được 400 người có độ tuổi từ 18 đến 84. Một nửa trong số họ tự nhận mình là "may mắn" và đang thực hiện được ước mơ của mình. Số còn lại nói rằng họ luôn gặp xui và mọi thứ hiếm khi đi đúng theo hướng họ mong muốn. Trong nhiều năm, Richard Wiseman đã nói chuyện, phỏng vấn, yêu cầu họ ghi nhật ký mô tả mỗi ngày và cho họ làm các bài kiểm tra và thử nghiệm khác nhau. Dựa trên những kết quả nhận được, ông đã tìm thấy một số kiểu suy nghĩ và hành vi có vẻ ảnh hưởng trực tiếp đến vận may của mỗi người.

Các thí nghiệm của Wiseman

Điều đầu tiên Wiseman làm là yêu cầu mỗi người tự đếm số lượng ảnh được in trên các trang của một tạp chí. Trung bình, nhóm không may mắn mất hai phút để hoàn thành nhiệm vụ, trong khi những người may mắn làm được trong vài giây. Vậy nguyên nhân là do đâu? Thật sự rất đơn giản, trên trang thứ hai của tờ báo có một dòng chữ: “Đừng đếm nữa. Có 43 bức ảnh trên tờ báo này”. Dòng chữ này chiếm nửa trang giấy và thậm chí chỉ những người nói rằng họ may mắn mới có thể nhìn thấy nó.

Thông qua các bài kiểm tra tính cách khác nhau, Wiseman nhận thấy rằng nhóm không may mắn phải chịu đựng sự lo lắng lớn hơn nhóm may mắn. Lo lắng làm cho một người khó nhận thức những điều không rõ ràng. Nhà nghiên cứu kết luận rằng những người nói rằng họ không may mắn thường lo lắng về một vấn đề và chính nó đã không cho phép họ có thời gian để ý những thứ khác. Những gì bạn không nhìn thấy có thể là quảng cáo trên báo hoặc những cơ hội tuyệt vời có thể biến đổi cuộc đời bạn. Những người nói rằng họ may mắn có xu hướng thoải mái và cởi mở hơn. Điều đó giúp họ nhận thức mọi thứ xung quanh chứ không chỉ những gì họ đang tìm kiếm.

Wiseman đã quan sát hành vi của cả hai nhóm tại các sự kiện xã hội. Những người không may mắn thường đến các cuộc họp với suy nghĩ rõ ràng về việc họ sẽ ngồi cùng ai, sẽ nói chuyện với ai. Trong khi những người may mắn đến cùng các sự kiện đó thoải mái hơn và sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện với bất cứ ai biết họ.

Bí mật của sự may mắn trong ba bước đơn giản

Với kết quả nghiên cứu của mình, Richard Wiseman đã cố gắng tạo ra một “công thức” để thu hút sự may mắn mà dường như vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Đây là những hành vi mà nhà nghiên cứu đề xuất chúng ta áp dụng để thu hút vận may trong cuộc sống và trong kinh doanh:

• Giữ cho tâm trí (và đôi mắt) của bạn luôn mở. Nỗi ám ảnh về việc đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ lâu có thể khiến bạn không còn nhìn thấy những gì xung quanh mình. Hãy nhìn lại và nhận ra rằng trên thế giới còn nhiều thứ hơn những gì đang làm bạn choáng ngợp ngày nay. Hãy tạm quên đi nỗi sợ hãi của bạn, tìm kiếm những điều mới mẻ và dám nhận thức thế giới theo góc nhìn khác.

• Hãy đón nhận điều tích cực và cố gắng buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Hãy nhìn vào những mặt tươi sáng của mọi vấn đề, cho dù nó tốt hay xấu. Mỗi bi kịch đều mang theo một cơ hội. Tự kìm hãm mình vào những mục tiêu không đạt được, những kỳ vọng không được thực hiện có nguy cơ làm vẩn đục không chỉ một ngày mà cả cuộc đời bạn. Hãy dành thời gian để nhận ra bạn đã đạt được những gì, bạn là ai và bạn sống như thế nào cho đến ngày hôm nay. Đừng bao giờ để bi kịch định nghĩa bạn.

• Làm điều gì đó “phi thường” (ít nhất) một lần một tuần. Quy trình cung cấp cho chúng ta sự an toàn. Thức dậy cùng một giờ. Ăn sáng giống như ngày hôm qua. Đi cùng một con đường đến văn phòng. Gọi cùng một loại cà phê. Quy trình mang lại cho chúng ta sự an toàn, nhưng nó cũng giới hạn chúng ta. Hãy “chia tay” nó và để cơ hội cũng như những người mới bước vào cuộc sống của bạn. Bạn không biết họ sẽ mang lại cho bạn những gì, nhưng có lẽ với những hoạt động mới này, tôi cũng có được cái “may mắn” mà theo bạn không hề tồn tại.

Hãy trở thành một người dám thử nghiệm, phá bỏ thói quen, xác định lại bản thân, trở nên khác biệt, giải phóng bản thân khỏi những gì đã bẫy bạn. Giao lưu, trò chuyện và đừng bao giờ để nỗi sợ hãi điều khiển bạn.