Vì sao chung cư ở Việt Nam hay có tên gắn với Grand, Central, Riverside...? Nhiều người sống lâu năm chưa chắc đã biết

Lý do là gì đây?

Trên mạng xã hội hay khi tìm kiếm từ khóa về chung cư trên Google, chắc hẳn bạn từng bắt gặp những cái tên như Vinhomes Central Park, Sunshine Riverside, Vinhomes Grand Park hay Grand Marina Saigon,... Điểm chung là bên cạnh tên riêng, nhiều dự án còn sử dụng những từ tiếng Anh khá quen tai như Central, Riverside, Lake View, Grand, Park.

Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc vì sao những từ này lại xuất hiện thường xuyên trong tên các dự án bất động sản, dù khác nhau về vị trí hay phân khúc? Chỉ đơn giản là để tên gọi nghe sang hơn, hay mỗi từ còn mang một ý nghĩa riêng, gợi nhắc đến vị trí, tiện ích và hình ảnh mà chủ đầu tư muốn định vị cho dự án?

Rất nhiều chung cư có thêm Central Park, Grand Park, Riverside... trong tên Ảnh: itravelblog

Nếu để ý, những từ tiếng Anh xuất hiện trong tên các dự án chung cư thường không được chọn ngẫu nhiên. Mỗi từ đều mang một ý nghĩa riêng, giúp người nghe liên tưởng đến vị trí, cảnh quan hoặc hình ảnh mà chủ đầu tư muốn xây dựng cho dự án. Chẳng hạn:

- Central: Gợi đến vị trí trung tâm, gần khu vực sầm uất hoặc các trục đường chính.

- Riverside: Nhấn mạnh lợi thế nằm ven sông.

- Lake View: Gợi hình ảnh căn hộ có tầm nhìn hướng ra hồ.

- Grand: Mang nghĩa bề thế, hoành tráng, tạo cảm giác về một dự án có quy mô lớn.

- Premier: Gợi sự hàng đầu, nổi bật hoặc thuộc phân khúc cao cấp.

Nhiều người dù đã ở lâu cũng không rõ lý do vì sao chung cư hay có tên gắn với Grand, Central, Riverside và thường gặp khó khăn trong cách phát âm. Nguồn: Stacked Homes

Như vậy, những từ tiếng Anh đi kèm tên chung cư không chỉ có tác dụng tạo điểm nhấn hay khiến tên dự án nghe bắt tai hơn. Chúng còn giúp chủ đầu tư truyền tải thông điệp về vị trí, cảnh quan và hình ảnh mà dự án muốn hướng tới. Một cái tên có chữ Central có thể gợi liên tưởng đến cuộc sống thuận tiện giữa khu vực đô thị sầm uất; Riverside hay Lake View nhấn mạnh yếu tố cảnh quan, trong khi Grand và Premier thường tạo cảm giác về một dự án bề thế hoặc thuộc phân khúc cao cấp. Đây cũng là cách dự án tạo dấu ấn riêng giữa thị trường có nhiều lựa chọn và giúp khách hàng hình dung sơ bộ về nơi ở ngay từ khi nghe tên.

Tuy nhiên, tên gọi hấp dẫn không đồng nghĩa với việc dự án chắc chắn sở hữu những lợi thế tương ứng. Một cái tên gợi nhắc đến sông, hồ chưa đủ để khẳng định căn hộ có tầm nhìn đẹp; tương tự, những từ mang sắc thái cao cấp cũng không thể thay thế cho thông tin về chất lượng xây dựng, tiện ích hay dịch vụ thực tế.

Tên gọi cũng là một cách tiếp thị bất động sản, đó là lý do nhiều chủ đầu tư FOMO

Việc lựa chọn những từ ngữ này không phải xu hướng riêng tại Việt Nam. Ở nhiều thị trường bất động sản khác, tên dự án cũng được sử dụng như một cách giới thiệu vị trí, cảnh quan và hình ảnh mà chủ đầu tư muốn hướng đến.

Tại Hàn Quốc, những từ được thêm vào tên chung cư thường nhấn mạnh lợi thế vị trí. Chẳng hạn, các từ mang nghĩa “ven sông”, “hướng biển”, “tầm nhìn công viên” hay “trung tâm” giúp người mua liên tưởng đến cảnh quan và khu vực xung quanh dự án. Trong khi đó, những từ mang nghĩa “đầu tiên” hay “hàng đầu” thường được dùng để tạo cảm giác nổi bật, cao cấp hơn. Tuy nhiên, đây cũng là ngôn ngữ tiếp thị, không phải cam kết rằng dự án chắc chắn sở hữu những lợi thế tương ứng.

Ở nước ngoài cũng không ngoại lệ. Ảnh: evergreen_invest

Tại Nhật Bản, cách đặt tên nhà ở cũng thường dựa trên hình ảnh mà chủ sở hữu muốn truyền tải. Những từ mang nghĩa “đô thị” gợi không gian thành phố, “đồi cao” liên tưởng đến địa hình hoặc tầm nhìn đẹp, còn “hàng đầu” tạo cảm giác cao cấp. Điều này cho thấy tên gọi không chỉ giúp phân biệt các bất động sản mà còn góp phần định hình ấn tượng ban đầu của người thuê hoặc người mua.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, dữ liệu từ 54.069 tên dự án ở 137 thành phố do cơ sở dữ liệu bất động sản NetEase tổng hợp cho thấy từ mang nghĩa “quốc tế” xuất hiện 3.116 lần, còn từ “trung tâm” xuất hiện 1.362 lần. Những từ gợi vị trí và cảnh quan như “bán đảo”, “ven sông”, “bờ biển” hay “ốc đảo” cũng được sử dụng phổ biến. Các con số này cho thấy chủ đầu tư thường tận dụng những từ ngữ giàu liên tưởng để giúp dự án tạo dấu ấn trên thị trường.

Bàn về cách đặt tên các dự án bất động sản, ông Quách Nghị, chuyên gia phân tích trưởng của công ty Hợp Thạc, chia sẻ trên 21st Century Business Herald rằng tên gọi không chỉ giúp phân biệt các dự án mà còn truyền tải những giá trị chủ đầu tư muốn hướng đến, từ văn hóa, ý tưởng phát triển đến phong cách sống. Nhờ đó, dự án có thể tạo dấu ấn riêng và giúp khách hàng dễ nhận diện hơn giữa hàng loạt lựa chọn trên thị trường. Tuy nhiên, theo ông, một cái tên ấn tượng chưa chắc giúp dự án bán được nhiều căn hơn hay có giá cao hơn, bởi tác động trực tiếp của tên gọi đến doanh số và giá bán vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Suy cho cùng, tên gọi cũng là một phần trong cách chủ đầu tư giới thiệu và định vị dự án trên thị trường. Những từ như Central, Riverside, Grand hay Premier có thể gợi liên tưởng đến vị trí, cảnh quan hoặc phân khúc mà dự án hướng tới, đồng thời giúp tạo ấn tượng ban đầu với khách hàng.

Việc nhiều dự án cùng sử dụng những từ ngữ tương tự có thể phản ánh xu hướng đặt tên đang phổ biến trên thị trường, cũng như mong muốn truyền tải những hình ảnh quen thuộc, dễ tạo thiện cảm với người mua. Tuy nhiên, khi các cách gọi này xuất hiện ngày càng nhiều, tên dự án có thể khó tạo ra sự khác biệt nếu chỉ dựa vào những từ ngữ tương tự nhau. Bởi vậy, dù tên gọi có thể thu hút sự chú ý ban đầu, sức hấp dẫn của một dự án vẫn cần được thể hiện qua những yếu tố cụ thể như vị trí, tiện ích, thiết kế và chất lượng xây dựng.

Nguồn: The Paper, 21st Century Business Herald, Seoul Window, NA&Associates