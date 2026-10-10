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Từ 20/7/2026, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng ngoài lương: Ai hưởng?

Nguyệt Phạm
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Ngoài lương và phụ cấp, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức còn có thể nhận thêm khoản hỗ trợ tiền ăn hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện nhất định.

Từ ngày 20/7/2026, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hưởng thêm khoản hỗ trợ tiền ăn ngoài lương và phụ cấp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.


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