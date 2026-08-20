Giặt quần áo xong nhưng mùi thơm chẳng thấy đâu, đây là tình trạng không ít gia đình đang gặp phải.

Không ít người từng gặp tình trạng quần áo giặt xong nhưng mùi thơm gần như không còn, thậm chí khi khô lại phảng phất mùi ẩm khó chịu. Nhiều người vì thế nghĩ ngay đến việc đổi sang loại nước giặt, nước xả có khả năng lưu hương tốt hơn hoặc đơn giản là tăng lượng sản phẩm trong mỗi lần giặt. Thế nhưng, cho càng nhiều nước giặt chưa chắc quần áo càng sạch hay thơm lâu.

Trên thực tế, mùi thơm của quần áo sau khi giặt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ lượng nước giặt, khối lượng quần áo, tình trạng của máy giặt cho đến cách phơi và thời gian lấy đồ ra khỏi máy. Chỉ cần một trong những công đoạn này thực hiện chưa đúng, mùi thơm có thể nhanh chóng biến mất dù đã sử dụng khá nhiều sản phẩm.

Cho quá nhiều nước giặt có thể phản tác dụng

Nước giặt không phải cứ dùng càng nhiều thì khả năng làm sạch và lưu hương càng tốt. Mỗi sản phẩm đều có liều lượng được nhà sản xuất tính toán dựa trên lượng quần áo, độ bẩn và lượng nước sử dụng. Khi đổ quá nhiều so với mức cần thiết, máy giặt có thể gặp khó khăn trong việc xả sạch hoàn toàn. Lúc này, một phần chất giặt tẩy có thể còn lưu lại trên sợi vải. Quần áo không những không thơm hơn mà đôi khi còn có cảm giác nặng, bí hoặc hơi nhớt sau khi khô. Lớp cặn này cũng có thể khiến bụi bẩn dễ bám lại trên vải, từ đó làm quần áo nhanh xuất hiện mùi khó chịu. Vì vậy, thay vì đổ thêm nước giặt với suy nghĩ “nhiều sẽ sạch và thơm hơn”, nên sử dụng đúng lượng được khuyến nghị. Với những mẻ đồ ít bẩn, không nhất thiết phải dùng lượng nước giặt như khi giặt quần áo bẩn nhiều.

Nhồi quá nhiều quần áo vào máy

Một chiếc máy giặt có khối lượng giặt lớn không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng nên tận dụng tối đa sức chứa. Quần áo cần có đủ khoảng trống để được đảo đều trong lồng giặt, giúp nước và chất giặt tẩy tiếp xúc với từng món đồ. Nếu nhồi quá đầy, quần áo dễ cuộn chặt vào nhau. Khi đó, nước giặt khó len vào giữa các lớp vải, bụi bẩn và mùi mồ hôi cũng khó được loại bỏ hoàn toàn. Đến giai đoạn xả, nước cũng khó lưu thông qua toàn bộ lượng quần áo, khiến cặn chất giặt tẩy có thể còn sót lại. Đây là lý do không nên cố nhét thêm vài món đồ vào máy chỉ để tranh thủ giặt chung một mẻ. Chia quần áo thành những mẻ vừa phải có thể giúp quá trình giặt và xả hiệu quả hơn, đồng thời quần áo cũng dễ khô và giữ mùi thơm tốt hơn.

Máy giặt bẩn có thể khiến quần áo khó thơm

Một nguyên nhân nhiều người thường bỏ qua chính là bản thân chiếc máy giặt cũng cần được vệ sinh. Sau thời gian dài hoạt động, bên trong máy có thể tích tụ cặn nước giặt, nước xả, bụi vải, tóc và các chất bẩn từ quần áo. Những thứ này nếu không được làm sạch có thể trở thành nguồn gây mùi cho những mẻ đồ tiếp theo. Đặc biệt, gioăng cao su ở máy giặt cửa trước, khay đựng nước giặt và nước xả hay các vị trí khó nhìn thấy thường dễ tích tụ cặn và hơi ẩm. Vì vậy, dù lồng giặt nhìn bên ngoài vẫn sạch sẽ, quần áo sau khi giặt vẫn có thể không thơm như mong muốn. Nên vệ sinh máy giặt định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau mỗi lần giặt, nếu có thể, hãy lau phần gioăng và để cửa máy mở hé để bên trong khô thoáng, hạn chế môi trường ẩm bí kéo dài.

Giặt xong nhưng để quần áo trong máy quá lâu

Đây là một trong những thói quen rất dễ khiến mùi thơm “bay màu”. Quần áo sau khi kết thúc chu trình giặt vẫn còn chứa khá nhiều hơi ẩm. Nếu tiếp tục nằm trong lồng giặt kín trong nhiều giờ, chúng sẽ ở trong một môi trường vừa ẩm vừa thiếu thông thoáng. Khi đó, mùi thơm của nước giặt có thể nhanh chóng giảm đi, trong khi mùi ẩm lại bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt vào những ngày trời nồm, mưa hoặc độ ẩm không khí cao, tình trạng này càng dễ xảy ra. Do đó, khi máy giặt hoàn thành chương trình, nên lấy quần áo ra càng sớm càng tốt và đem phơi ngay. Nếu không thể lấy đồ ngay sau khi giặt, cũng không nên để quần áo ẩm nằm trong máy quá lâu.

Phơi đồ ở nơi bí cũng khó giữ mùi thơm

Sau khi giặt, cách phơi cũng quyết định khá nhiều đến mùi của quần áo. Nhiều gia đình có thói quen phơi đồ trong nhà, ban công kín hoặc những vị trí ít gió. Trong điều kiện này, nước trên quần áo bay hơi chậm, khiến thời gian khô kéo dài. Quần áo càng ẩm lâu thì càng dễ xuất hiện mùi ẩm. Tốt nhất nên chọn nơi phơi sạch sẽ, khô thoáng và có sự lưu thông không khí. Khi phơi, tránh treo quần áo quá sát nhau bởi việc này khiến hơi ẩm khó thoát ra ngoài. Những món đồ dày như khăn tắm, áo khoác hay quần jeans cũng nên được trải và treo sao cho có đủ khoảng cách để khô đều. Nếu thời tiết không thuận lợi, có thể ưu tiên phơi ở khu vực thông thoáng hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ làm khô phù hợp thay vì để quần áo ẩm quá lâu.

Lời khuyên: Muốn quần áo thơm lâu, đừng chỉ tập trung vào nước giặt

Thực tế, để quần áo có mùi thơm dễ chịu sau khi giặt, lượng nước giặt chỉ là một phần của cả quá trình. Việc dùng đúng liều lượng, không nhồi quá tải, vệ sinh máy giặt thường xuyên, lấy quần áo ra sớm và phơi ở nơi thông thoáng đều quan trọng không kém. Thay vì liên tục tăng lượng nước giặt mỗi khi thấy quần áo không thơm, hãy kiểm tra lại toàn bộ quy trình giặt giũ. Đôi khi chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, quần áo đã có thể sạch hơn, khô nhanh hơn và giữ được cảm giác thơm tho dễ chịu mà không cần lạm dụng nước giặt hay nước xả.