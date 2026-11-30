Sau một cuộc tấn công phối hợp đa tầng sử dụng bầy đàn drone và tên lửa hành trình, nhịp vòm đường bộ dành cho tàu thuyền qua lại của cầu Crimea đã sập xuống eo biển Kerch.

Vào thời điểm cận kề cuối năm thứ năm của chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Kiev với sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo phương Tây đã thực hiện một đòn đánh gây chú ý lớn vào kế hoạch của Nga.

Sau một cuộc tấn công phối hợp đa tầng sử dụng bầy đàn drone và tên lửa hành trình, nhịp vòm đường bộ dành cho tàu thuyền qua lại của cầu Crimea đã sập xuống eo biển Kerch.

Vụ việc không chỉ tạo ra tác động lớn về mặt truyền thông mà còn đặt ra hàng loạt bài toán phức tạp về kinh tế, giao thông và kỹ thuật đối với phía Nga, đòi hỏi những phương án xử lý vượt ra ngoài các quy trình thông thường và chứa đựng nhiều thách thức.

Vì sao nhịp vòm này quan trọng?

Vào mùa xuân năm 2014, Nga đối mặt với bài toán kỹ thuật khó khăn khi phải kết nối Crimea với đất liền trong thời gian ngắn nhất, giữa điều kiện địa chất phức tạp của eo biển Kerch với lớp đất bùn yếu dày tới 80 mét và mức độ địa chấn lên tới cấp 9.

Trong số hơn bảy mươi phương án được đề xuất, đường hầm ngầm bị loại bỏ do chi phí vượt tầm kiểm soát, sự hiện diện của các núi lửa bùn dưới đáy biển cùng thời gian thi công kéo dài 7–10 năm; phương án cầu dây văng cũng không được chọn vì diện tích cản gió lớn của hệ dây văng trong các cơn bão mùa đông.

Cuối cùng, phương án được phê duyệt là tuyến qua mũi Tuzla với kết cấu hai cây cầu song song, tách biệt — đường bộ và đường sắt — đặt trên các hệ móng cọc độc lập và dùng chung cụm nhịp vòm hàng hải.

Chính thiết kế tách biệt này đã giúp tuyến đường sắt nối với Crimea tránh bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố: nếu là kết cấu cầu hai tầng liền khối, việc giàn kết cấu đường bộ nặng năm nghìn tấn đổ sập sẽ kéo theo cả phần đường ray. Tuy nhiên, bản thân nhịp vòm hàng hải dài 227 mét và nặng hơn 5 nghìn tấn là một hạng mục chế tác riêng có độ phức tạp cao.

Trong giai đoạn 2016–2017, từng nhịp vòm trong hai nhịp vòm được lắp ráp trên các ụ chuyên dụng ở bờ phía Kerch trong gần một năm. Sau đó, kết cấu được đưa qua cầu tàu trượt lên các trụ nổi ponton, lai dắt dọc eo biển 4–5 km tới luồng hàng hải và mất nhiều giờ đồng hồ nâng bằng kích thủy lực lên độ cao thiết kế 35 mét trong điều kiện giới hạn gió nghiêm ngặt, không vượt quá 10 mét/giây.

Việc lặp lại một chiến dịch đòi hỏi độ chính xác cao như vậy giữa bối cảnh giao tranh mang cấp độ khó khăn hoàn toàn khác, thậm chí có thể xem là gần như bất khả thi.

Ứ tắc hàng hải trên eo biển và rủi ro đối với tuyến đường sắt

Việc kết cấu thép khổng lồ đổ sập ngay phía trên kênh Kerch–Yenikale — luồng hàng hải nước sâu duy nhất của eo biển — trước hết tác động mạnh tới hoạt động vận tải biển của toàn bộ lưu vực biển Azov chứ không chỉ riêng nguồn cung cho Crimea.

Luồng xe cơ giới và xe tải hàng nặng được điều hướng sang hành lang bộ qua vùng ven biển Azov, trong khi các đoàn tàu vẫn vận hành qua nhịp vòm đường sắt còn nguyên vẹn. Tình hình hàng hải trở nên khó khăn hơn đáng kể khi tàu thuyền không thể đi vòng qua nhịp vòm bị sập do các nhịp lân cận hẹp và thấp, còn khu vực xung quanh chủ yếu là vùng nước nông.

Hệ quả là hàng chục tàu loại "sông – biển" chở ngũ cốc xuất khẩu, xăng dầu, than đá và kim loại từ các cảng Rostov-on-Don, Azov, Taganrog, Yeysk và Mariupol tạm thời bị mắc kẹt trong biển Azov.

Trong thời gian chờ nạo vét và dọn dẹp luồng lạch, các chủ hàng buộc phải chuyển hướng vận chuyển bằng đường sắt sang các cảng nước sâu ở Biển Đen như Novorossiya và Taman, làm gia tăng chi phí và tạo thêm áp lực tải trọng lên hệ thống đường ray.

Bên cạnh đó, nguy cơ đáng lo ngại hơn nằm ở khả năng Ukraine tiếp tục tìm cách đánh sập nhịp vòm đường sắt còn lại xuống eo biển. Nếu kịch bản đó xảy ra, Crimea sẽ mất đi tuyến huyết mạch chính chuyên chở hàng hóa siêu trường siêu trọng, nhiên liệu và các đoàn tàu quân sự, đồng thời toàn bộ chuỗi hậu cần cho bán đảo cũng như cụm lực lượng "Dnepr" sẽ dồn hết lên tuyến đường sắt ven biển Azov vốn nằm trong tầm tác kích của tên lửa và drone.

Tiền lệ từ sự cố ở Baltimore

Để ước lượng mốc thời gian khai thông kênh Kerch–Yenikale, có thể tham chiếu tiền lệ quốc tế gần đây là vụ sập cầu Francis Scott Key tại thành phố Baltimore của Mỹ.

Ngày 26/3/2024, tàu container Dali mất lái đã đâm vào trụ cầu, khiến giàn thép nặng hàng nghìn tấn đổ xuống sông Patapsco và phong tỏa luồng chính của cảng lớn nhất khu vực.

Phía Mỹ đã huy động binh đoàn công binh lục quân, các lực lượng cứu hộ hàng hải hàng đầu cùng những cẩu nổi lớn nhất Bờ Đông, trong đó có cẩu Chesapeake 1000.

Dù hoạt động trong điều kiện hoàn toàn hòa bình với nguồn lực kỹ thuật, nhân sự và ngân sách lớn, công tác giải tỏa vẫn kéo dài hai tháng rưỡi. Lối đi tạm thời đầu tiên cho tàu mớn nước nông chỉ được mở vào tháng 4, còn luồng hàng hải chính mới thông tuyến hoàn toàn vào ngày 10/6/2024.

Chi phí xây dựng cầu mới thay thế tại Baltimore cũng được ước tính lên tới 2 tỷ USD và kéo dài thêm nhiều năm.

Thách thức trục vớt và bài toán tác chiến tại biển Azov

Tại eo biển Kerch, công tác xử lý của lực lượng kỹ thuật và thợ lặn Nga diễn ra trong bối cảnh phức tạp hơn nhiều:

Thứ nhất, khác với cầu giàn ở Baltimore được cắt phá một phần bằng phương pháp nổ có kiểm soát, nhịp vòm ở Kerch là kết cấu hộp hàn liền khối. Lực lượng chức năng phải khảo sát bằng thiết bị điều khiển từ xa, tiến hành cắt dưới nước trong điều kiện tầm nhìn hạn chế thành từng mảng nặng hàng trăm tấn có tính đến biến dạng thực tế khi rơi, sau đó dùng cẩu nổi hạng nặng đưa lên xà lan và rà quét đáy biển kỹ lưỡng để tránh làm hư hại sống tàu.

Thứ hai, mùa bão thu – đông trên eo biển sẽ thường xuyên buộc thợ lặn và cần cẩu phải gián đoạn thi công. Đáng kể hơn là yếu tố tác chiến: việc tập trung các cẩu nổi chuyên dụng, xà lan và tàu kéo tại một điểm giữa eo biển khiến nhóm phương tiện này dễ trở thành mục tiêu của xuồng tự hành không người lái, tên lửa hành trình và UAV tầm xa của Ukraine.

Chiến hạm trăm triệu USD của Nga cứ thế chìm xuống biển, còn lực lượng bảo vệ vẫn "mắc kẹt" trên bờ Sự việc khiến một chiến hạm hiện đại trị giá hàng trăm triệu USD, mới gia nhập biên chế Hải quân Nga khoảng ba năm trước, bị đánh chìm.

Do đó, việc mở được dù chỉ một lối đi hẹp qua khu vực đổ nát có thể mất nhiều tuần, còn việc lắp ráp và dựng nhịp vòm hàng hải mới dưới tầm ngắm vũ khí tầm xa — trước khi đẩy lùi chiến tuyến xa hơn về phía tây và làm suy giảm năng lực tập kích của đối phương — tiềm ẩn nhiều rủi ro cả về kỹ thuật lẫn chi phí.

Cầu Crimea được đánh giá là mục tiêu trọng điểm từ năm 2022, sau khi lực lượng Nga rút khỏi bờ hữu sông Dnepr và Kherson — thời điểm Ukraine có thêm bàn đạp thuận lợi cùng nguồn trinh sát của NATO để lập kế hoạch tấn công.

Trong bối cảnh xung đột công nghệ cao bước sang năm thứ năm, khi bầy đàn drone được sử dụng để làm tiêu hao hệ thống phòng không trước các loạt phóng tên lửa hành trình, việc bảo vệ tuyến vượt eo biển chỉ bằng phao chắn và lực lượng phòng không trực chiến bộc lộ nhiều hạn chế.

Từ sự cố này, vấn đề được giới phân tích đặt ra là liệu tổn thất ở nhịp vòm đường bộ cầu Crimea có dẫn tới sự điều chỉnh chiến lược từ phía chỉ huy Nga hay không, đặc biệt là khả năng chuyển từ các đòn đáp trả rời rạc sang các chiến dịch quy mô và có hệ thống hơn nhằm vào hạ tầng cầu đường sắt lẫn cầu đường bộ bắc qua sông Dnepr.