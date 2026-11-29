Sự việc khiến một chiến hạm hiện đại trị giá hàng trăm triệu USD, mới gia nhập biên chế Hải quân Nga khoảng ba năm trước, bị đánh chìm.

Các vụ tập kích bằng drone nhằm vào tàu quân sự và tàu thương mại Nga tại Địa Trung Hải và Biển Baltic làm dấy lên tranh luận về việc Nga đang thiếu các lực lượng bảo vệ cho những tài sản đắt giá trên biển. Tuy nhiên, việc lập các đơn vị bảo vệ hoặc công ty quân sự tư nhân hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt pháp lý và tác chiến.

Nga đang thiếu lực lượng bảo vệ tàu?

Câu hỏi về lực lượng bảo vệ hạm đội Nga trước các cuộc tấn công từ đối thủ đã được tranh luận suốt 14 năm qua, khi vướng phải những căng thẳng âm ỉ với phương Tây.

Trang SvobodnayaPressa dẫn lời phóng viên chiến trường Yuri Kotenok nhận định, đã đến lúc Nga thành lập các đơn vị an ninh trên biển — lực lượng dự bị chiến đấu quân đội — được cấp giấy phép tư nhân vũ trang tại Biển Đen và Biển Baltic.

Theo ông, mô hình này trước mắt áp dụng ở hai vùng biển nói trên, sau đó có thể mở rộng sang các vùng biển khác tùy theo mức độ đe dọa hiện hữu và nhiệm vụ cần giải quyết.

Trên kênh Telegram cá nhân, Kotenok cho rằng nhiệm vụ đặt ra rất đa dạng, từ hộ tống đoàn tàu, bảo vệ tuyến giao thông trên biển cũng như từng tàu dân sự riêng lẻ và cả tàu quân sự, tới các chiến dịch nhắm vào phương tiện nổi của đối phương.

Ông cũng đề xuất mở rộng cánh cửa gia nhập lực lượng này cho người nước ngoài, nhận định lượng người tham gia sẽ không thiếu nhờ mức thù lao cao cho các tay súng tư nhân trên biển cùng tỷ lệ chia phần trăm từ chiến lợi phẩm thu giữ được.

Tác giả kênh Telegram “Starshe Edda”, Herman Kulikovsky, cũng xem việc cấp chứng chỉ tư nhân vũ trang trên biển là một trong những biện pháp đối phó hiệu quả nhất.

Hàng loạt vụ tập kích bằng UAV/drone đang khiến Nga bất lực

Vấn đề bảo vệ tàu quân sự và dân sự Nga trở nên cấp thiết hơn sau các vụ tấn công nhắm vào tàu Nga tại Biển Baltic và Địa Trung Hải.

Trong vòng một tuần qua, tàu container ASCALON, tàu hộ vệ “Merkury” và tàu hàng khô “Sparta II” đã trúng đòn tập kích của UAV/drone — hai tàu đầu bị tấn công ngoài khơi Libya, chiếc thứ ba ở vùng biển trung lập thuộc vịnh Phần Lan.

Sự việc khiến một chiến hạm hiện đại trị giá hàng trăm triệu USD, mới gia nhập biên chế Hải quân Nga khoảng ba năm trước, bị đánh chìm.

Từ những diễn biến này, giới quan sát Nga cho rằng câu chuyện không còn dừng lại ở việc bắt giữ các tàu chở dầu thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối”, mà đã mở rộng ra nhiều tuyến hàng hải, đặt ra yêu cầu bảo vệ cả lợi ích kinh tế lẫn an ninh quốc gia.

Thảo luận về việc giao nhiệm vụ này cho các công ty quân sự tư nhân (PMC) đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có bước chuyển biến rõ rệt.

Dù ý tưởng hợp pháp hóa PMC nhận được sự ủng hộ trong giới cựu quân nhân, tại Duma Quốc gia và một bộ phận xã hội, Nga vẫn chưa có đạo luật riêng về các công ty quân sự tư nhân, dù cũng không có điều luật nào cấm trực tiếp sự tồn tại của chúng.

Ngay từ năm 2012, khi giữ cương vị Thủ tướng, Tổng thống Vladimir Putin từng đánh giá đề xuất của một số nghị sĩ về việc xây dựng hệ thống PMC tại Nga — có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng và huấn luyện quân nhân nước ngoài ở nước ngoài mà không cần sự tham gia trực tiếp của nhà nước Nga — là hữu ích và hợp lý.

Trước các mối đe dọa gia tăng trên các tuyến hàng hải hiện nay, giới chuyên gia ngày càng đề cập nhiều hơn tới khả năng lập một lực lượng tương tự PMC “Wagner” dành cho hướng biển.

Góc nhìn từ chuyên gia quân sự về tính khả thi và rủi ro

Theo nhà bình luận quân sự Sergei Ishchenko, tàu của Nga trên đại dương hiện thiếu lực lượng bảo vệ và cần có bộ phận hộ tống có vũ trang, ít nhất trên nhiều tàu.

Do các lực lượng vũ trang chính quy còn nhiều nhiệm vụ khác nên khó đảm đương hết, phương án PMC có thể được tính đến, nhưng việc đưa người mang vũ khí lên tàu đánh cá đòi hỏi cơ sở pháp lý quy định rõ quyền hạn, và trách nhiệm làm rõ lý do chưa ban hành thuộc về các nhà lập pháp.

Trả lời câu hỏi về cách bảo vệ lợi ích và hạm đội của Nga trong lúc chưa có luật, Ishchenko cho rằng trường hợp tàu hộ vệ “Merkury” mang tính đặc thù khi trách nhiệm bảo vệ tàu được cho là thuộc về chính quyền Libya — đơn vị tiếp nhận tàu — và sự thiếu hụt này có thể liên quan tới phản ứng căng thẳng hiện nay của chính phủ Libya.

Ông cũng lưu ý rằng khi tàu hộ vệ đang ở trong cảng, dù sẵn sàng chiến đấu cao và đã bố trí súng máy, pháo hạm, việc nổ súng ngay trong cảng gây thương vong lớn trên bờ khi đẩy lùi xuồng cao tốc đòi hỏi phải có mệnh lệnh cụ thể.

Ishchenko nhắc lại kinh nghiệm chống cướp biển Somalia trước đây, khi tàu dân sự Nga được các phân đội thủy quân lục chiến và tàu chiến hộ tống đi qua các khu vực nguy cơ cao như eo biển Aden hoặc Biển Đỏ.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có thể lặp lại mô hình này hiện nay hay không, ông nhận định lực lượng hiện thiếu quân số và Bộ Quốc phòng đang gánh nhiều nhiệm vụ khác, khiến việc bố trí thủy quân lục chiến lên hàng nghìn tàu dân sự là bất khả thi, chỉ có thể áp dụng cho một số ít tàu hoặc các chuyến hàng đặc biệt quan trọng bằng tàu chiến hộ tống.

Vì vậy, Ishchenko cho rằng ý tưởng về PMC là hợp lý, nhưng hiện vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng và còn ở giai đoạn rất non trẻ.