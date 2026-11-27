Black Friday đang có nguy cơ biến thành ngày 'lừa đảo đen', khi giá bán thậm chí còn đắt hơn cả ngày thường.

Mặc dù được kỳ vọng là dịp mua sắm tiết kiệm nhất năm, hàng loạt nghiên cứu tại châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy một tỷ lệ lớn các ưu đãi Black Friday thực chất chỉ là "bình mới rượu cũ", thậm chí có sản phẩm còn đắt hơn ngày thường.

Sự kiện mua sắm lớn nhất năm Black Friday 2026 chính thức rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11, dù nhiều nhà bán lẻ đã tung ra các chiến dịch khuyến mãi từ sớm.

Giữa ma trận giảm giá dịp cuối năm với các mặt hàng đa dạng từ đồ công nghệ, thời trang đến hàng tiêu dùng, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và giới nghiên cứu từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh đến Bắc Mỹ đồng loạt lên tiếng cảnh báo: không phải mọi tấm biển giảm giá đều mang lại khoản tiết kiệm thực sự.

Đôi khi, các thương hiệu tăng giá các sản phẩm trước đó để hợp thức hóa việc giảm giá vào ngày Black Friday hoặc thậm chí là giữ nguyên giá nhưng vẫn ghi biển giảm 20, 30 hay 50% để "qua mặt" những ai không nắm được giá bán từ đầu của sản phẩm.

Những con số biết nói về "bẫy" giá ảo

Tại Tây Ban Nha, Tổ chức Người tiêu dùng và Người sử dụng (OCU) cảnh báo tình trạng tăng giá thực tế ở nước này còn phổ biến hơn cả giảm giá trong các mùa mua sắm cao điểm.

Phân tích hơn 14.000 mức giá thuộc nhóm hàng điện tử và gia dụng tại 60 cửa hàng trực tuyến vào dịp Black Friday 2025, OCU phát hiện chỉ có 35% sản phẩm thực sự rẻ hơn so với mức giá thấp nhất ghi nhận trong tháng 9 và tháng 10 (với mức giảm trung bình chỉ 8%).

Ngược lại, có tới 37% mặt hàng thậm chí còn đắt hơn trong thời gian khuyến mãi, với mức tăng trung bình lên tới 12%.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại thị trường Bắc Mỹ. Tổ chức nghiên cứu Groundwork Collaborative đã khảo sát 350 ưu đãi của Amazon trong các kỳ Black Friday 2024 và 2025, kết quả cho thấy 29,1% sản phẩm có giá bằng hoặc cao hơn so với một tháng trước đó; con số này vọt lên 60% nếu xét trong biên độ 90 ngày, và cứ 10 sản phẩm thì có 1 sản phẩm đắt hơn ngày thường.

Cùng chung nhận định, nền tảng theo dõi dữ liệu Visualping sau khi phân tích hơn 1.500 sản phẩm tại 9 nhà bán lẻ lớn ở Bắc Mỹ (gồm Amazon, IKEA, Best Buy và Staples) từ tháng 10 đến Cyber Monday 2025 cũng chỉ ra rằng 33% mặt hàng từng có giá rẻ hơn ở giai đoạn đầu mùa.

Tại Vương quốc Anh, nền tảng so sánh giá Vouchernaut đã theo dõi 337.692 sản phẩm trên 98 doanh nghiệp lớn như Marks & Spencer (M&S), New Look, Boohoo, Schuh và The Range.

Từ đầu tháng 11 đến ngày 23/11, có 55.007 sản phẩm (chiếm 16%) được giảm tối thiểu 5% và 1 bảng Anh. Tuy nhiên, có khoảng 2.300 mặt hàng (chiếm 4,2% nhóm giảm giá) thực tế từng được bán rẻ hơn trong vòng 24 ngày trước khi Black Friday bắt đầu.

Đáng chú ý hơn, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Anh Which? công bố nghiên cứu cho thấy 83% trong số 175 ưu đãi Black Friday năm 2024 từng được bán với giá bằng hoặc rẻ hơn ít nhất một lần ngoài giai đoạn khuyến mãi 4 tuần, và chỉ khoảng 1/5 số ưu đãi trong kỳ giảm giá 2025 thực sự chạm mức giá rẻ nhất cả năm.

Lý giải về hiện tượng này, ông EJ Tavella, Phó Chủ tịch điều hành tại Anaplan, một chuyên gia có nền tảng về lập kế hoạch khuyến mãi, nhận định đây là chiến thuật "sản phẩm mồi nhử" quen thuộc.

Các nhà bán lẻ sẽ giảm giá cực sốc 2–3 mặt hàng để thu hút sự chú ý, còn lại đa số các sản phẩm khác chỉ được gắn mác giảm giá chứ không phải món hời thực sự, nhằm mục đích giành giật thị phần từ túi tiền eo hẹp của người tiêu dùng giữa thời buổi lạm phát.

Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại của Anh Liam Byrne phát biểu: "Black Friday đang có nguy cơ biến thành ngày 'lừa đảo đen'. Vào thời điểm hàng triệu gia đình phải tính toán từng đồng xu trước thềm Giáng sinh, người mua sắm Anh đang bị bủa vây bởi các đợt giảm giá ảo, những lời hứa hão huyền và các ưu đãi lừa đảo. Riêng hành vi định giá gây hiểu lầm ước tính đã khiến người tiêu dùng thiệt hại hơn 10 tỷ bảng mỗi năm".

Niềm tin xói mòn, ít người còn mặn mà với Black Friday

Hệ quả của các chiêu trò định giá mập mờ là sự sụt giảm nghiêm trọng niềm tin của khách hàng. Khảo sát đầu tháng của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) cho thấy chỉ 54% người tiêu dùng tin rằng giá Black Friday thực sự thấp hơn ngày thường, trong khi 20% tỏ ra hoài nghi ra mặt.

Tại Anh, nghiên cứu của Omnisend dự báo người tiêu dùng sẽ cắt giảm 32% chi tiêu trong mùa Black Friday và Cyber Monday năm nay, bất chấp lượng người tham gia mua sắm tăng lên.

"Người mua sắm không còn tin tưởng tuyệt đối vào các mức giảm giá Black Friday nữa," ông Nate Shenck, Giám đốc điều hành kiêm đối tác cấp cao tại BCG, phát biểu trong một tuyên bố. "Các nhà bán lẻ không thể dùng chiêu giảm giá để vượt qua sự hoài nghi đó. Câu hỏi đặt ra trong mùa này là làm thế nào để giành được niềm tin của người mua sắm."

Dù khoảng 33% ưu đãi bị đánh giá là "ảo", các chuyên gia nhấn mạnh vẫn còn tới 67% các chương trình giảm giá là thực chất. Vẫn có những thương hiệu có các mặt hàng giảm giá hời thực sự vào ngày Black Friday. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tỉnh táo, tránh tâm lý sợ bỉ bỏ lỡ.

Để không sập bẫy chiêu trò thương mại, người tiêu dùng được khuyến nghị áp dụng các nguyên tắc sau:

Theo dõi lịch sử giá: Không nên tin tuyệt đối vào tỷ lệ phần trăm giảm giá niêm yết. Hãy ghi chép giá từ trước để đối chiếu giá trị thực của sản phẩm trong suốt cả năm.

Lập danh sách và chỉ mua thứ thực sự cần: Một món đồ giảm giá chỉ giúp bạn tiết kiệm nếu bạn vốn đã có kế hoạch mua nó ngay cả khi nguyên giá. Hãy lên danh sách cụ thể các món đồ cần thiết từ trước để tránh tâm lý mua sắm bốc đồng.